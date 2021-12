"El presupuesto es el que es, no podemos engañar al socio, pero somos ambiciosos"

José Pérez Herrera cierra al frente del Xerez DFC un 2021 para enmarcar. El entrenador azulino hace un balance muy positivo del año, recuerda lo complicado que fue lograr el ascenso a Segunda RFEF con todos los problemas que la plantilla tuvo que superar por el Covid, elogia el trabajo de sus jugadores y el de los canteranos, agradece a la nueva directiva su confianza y a la afición el apoyo, no olvida la noche mágica de la Copa del Rey ante el Leganés pese a caer eliminados y al Ayuntamiento le solicita que sea más flexible a la hora de la cesión de Chapín para entrenar.

–2021 está a punto de terminar, ¿qué resumen hace de este año?

–Lo definiría como una montaña rusa de emociones, ha sido un año intenso. Comenzamos 2021 a sólo tres o cuatro puntos de los puestos de descenso en Tercera, hicimos una remontada épica para recuperar posiciones con todas las adversidades que nos encontramos por el camino, tanto a nivel económico por el Covid, como por los once afectados por el mismo virus en el momento más determinante de la temporada. Tuvimos que jugar cuatro partidos con rivales directos en sólo doce días tras un confinamiento de diez y fue una odisea. Y esa odisea terminó con un ansiado ascenso a Segunda RFEF, fuimos campeones del grupo y logramos el pasaporte para la Copa del Rey por primera vez en la historia del club. La verdad es que cuando lo piensas en frío parece un guión perfecto para una película de superación.

–Esta nueva temporada es mucho más exigente y ya hemos vivido en ella un poco de todo, tuvimos altibajos que nos tienen ahora en una zona media. Toca la confiar en nuestra línea de trabajo para seguir creciendo en esta nueva y exigente categoría.

–A nivel personal, tuvo que cambiar su rol en la entidad con las elecciones y la llegada de la nueva junta directiva, ¿cómo compagina sus funciones de entrenador del primer equipo y de mánager general?

–Fue una decisión de la directiva, que, en definitiva, lo que hizo fue poner un nombre a lo que ya hacíamos la temporada pasada y poner mayor orden, aunar criterios y líneas de funcionamiento en todas las parcelas del club. Para ello, lo que existe realmente es un gran grupo de trabajo en el que decidimos entre todos, Viloita, Javi, David Rodríguez, Juan Carlos, Pedrosa y el cuerpo técnico), evidentemente siempre con el beneplácito del resto de la junta directiva y de nuestro presidente. Es más, algunos socios del club también realizan aportaciones que llevamos a cabo de forma conjunta en los campus xerecistas o con acercamientos en cuanto a estrechar relaciones con otros clubs de superior categoría, como el Real Madrid, Sevilla o Betis.

–En el plano ya estrictamente deportivo, ¿esperaba la temporada de la forma en la que se está desarrollando?

–No hacemos cábalas a largo plazo, nunca la hemos hecho, intentamos hacer cada domingo el mejor partido posible para sacar los tres puntos. Así lo hicimos la temporada pasada y lo conseguimos todo, así que seguimos con la misma filosofía. La diferencia es que el año pasado, como todos los anteriores en este joven club, el presupuesto tanto de la entidad como de la plantilla fueron de los más altos, si no los mayores de la categoría, y este año es la primera vez en su historia que no contamos con esos privilegios de inicio. Por todo eso, somos realistas, no podemos vender al socio que pelearemos por cotas altísimas junto a clubes que sabemos que nos superan en eso, no podemos engañarles.

–En base a esas palabras, el reto es el que es...

–El objetivo es el que es, pero eso no está peleado con nuestra ambición de mejorar y de querer competir ante cualquier rival por los tres puntos cada jornada. Eso es lo que estamos intentando hacer, no ser conformistas, ser ambiciosos e intentar alcanzar nuestro mejor nivel cada partido.

–Por el momento, su Xerez DFC está funcionando mucho mejor en Chapín que fuera....

–Chapín está siendo hasta ahora nuestro mejor aliado, hemos logrado cinco victorias, un empate y sólo dos derrotas, una ante el líder y otra ante un rival al que dominamos siempre en uno de nuestros mejores partidos en casa y que merecimos ganar, hasta el final no encajamos ese gol en un saque de esquina, y todo tras jugar más de una hora con un jugador menos. Fue doloroso aquello por todo el esfuerzo que hicieron nuestros jugadores, pero fueron recompensados por la afición pese a la derrota. Es un lujo jugar en este estadio y ante esta afición, que sabe reconocer el esfuerzo por encima del resultado.

–El ascenso de categoría nos ha dado que nos puedan visitar clubes cada vez más importantes, que traen afición y se hospedan en hoteles de la ciudad, además de vender la marca Jerez por otras comunidades. De este crecimiento del club se están beneficiando otras esferas de nuestra ciudad.

–¿Se encuentra el equipo a día de hoy en la posición que esperaban?

–Conseguir un ascenso a 2ª RFEF y estar en una zona media en la tabla sin haber hecho muchos cambios en la plantilla es para estar orgullosos de lo que se está consiguiendo. Ha sido una primera vuelta con muchas vicisitudes, con expulsiones, lesiones de jugadores importantes, buenos partidos con poca o ninguna recompensa, pero siempre deseamos estar y aspirar a más. Siendo realistas, el asentamiento a la nueva y difícil categoría es lo primordial que necesita el club por las circunstancias que nos rodean esta temporada. Debemos seguir creciendo como club y todas las parcelas a la vez, la deportiva, la económica, la social y la institucional. Todas deben ir a la par para que esta mesa no cojee. Luego, debemos tener claro todos de dónde venimos, qué tenemos, qué queremos llegar a ser y cómo queremos hacerlo como club. Estar en mitad de tabla en la jornada 16ª nos da la tranquilidad suficiente para afrontar el nuevo año con ganas de seguir escalando puestos sin ponernos metas ni límites.

–Su confianza en la cantera tampoco tiene límites...

–Es una de las líneas de funcionamiento del proyecto. César, Goma, Rivelott, Hugo, Pepe Sainz o Sanlúcar son jugadores que forman o formaron parte de nuestros equipos de cantera y que ya han participado en esta Segunda RFEF. La idea es que con el tiempo se vayan consagrando como ya lo hicieron los tres primeros y cada año crezca el número de canteranos en el primer equipo, pero sin obsesionarnos y sin perder el nivel competitivo. Es algo exigente y atractivo para el canterano, saben que las puertas del primer equipo están abiertas, que las oportunidades aparecen y que el que llegue debe hacerlo con la intención de entrar y cerrar esa puerta para no volver a salir.

–¿Habrá fichajes?

–Estamos contentos con la plantilla. Hicimos una apuesta por la mayoría de los jugadores que lograron los éxitos de la temporada pasada y luego completamos con futbolistas de la zona con potencial para crecer con nosotros que muchos también venían de Tercera y alguno de Segunda B. En algunos casos habremos acertado más y en otros menos, pero la realidad es que todos los que estamos al frente asumimos un arriesgado pero a la vez ilusionante proyecto. Ahora, necesitamos la paciencia y el apoyo de todos los que nos rodean. Aun así siempre estamos dispuestos a poder mejorar el nivel competitivo de la plantilla. Si en estas semanas el club tuviera medios y nos interesara algún jugador disponible del mercado, pues lo valoraríamos...

–¿Qué nota le pone a la afición en este primer tramo de la competición?

–No hay nota posible. Es el mayor activo del club, siempre es un plus y su aliento se nota sin duda. Está siendo un año de adaptación y de equilibrar patas de esa mesa de la que he hablado antes. Estamos viviendo muchas cosas en las que somos primerizos. Estoy seguro que una vez superado estos momentos, en el futuro valoraremos más en lo que nos habremos convertido y cómo lo hicimos. Estoy seguro que esta etapa nos hará mejor club, mejores aficionados y mejores deportistas con el tiempo.

–¿Qué le va a pedir a los Reyes Magos?

–Pues hablando de Chapín, sí que pedimos en nuestra carta a los de Oriente que el Ayuntamiento nos dé la posibilidad de disponer de Chapín más a menudo para entrenamientos y así habituarnos a las dimensiones, al césped, al bote... Sinceramente, hemos afrontado muchos partidos como local en los que nos sentíamos igual de inciertos que el rival por cómo iba a estar el terreno de juego, ya que no nos han permitido entrenar apenas durante lo que llevamos de temporada. Eso sería fundamental para el equipo.