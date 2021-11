"Estamos centrados en volver a sentirnos poderosos en Chapín con la ayuda de la afición"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, espera la mejor versión de su equipo el domingo (12:00) en Chapín frente al Don Benito para cortar la racha de cinco jornadas sin ganar. Espera a un rival crecido por su trayectoria en la Liga, pero también confía en recuperar las buenas sensaciones y quedarse con los tres puntos con el apoyo de la grada.

–Tras la euforia provocada por el sorteo de Copa, toca centrarse en la Liga...

–Nosotros estamos centrados en lo que ahora es importante, que es la Liga. Aunque el jueves estuvimos todos juntos viendo el sorteo porque es algo nuestro, algo que es bonito vivirlo de ese modo y mucho más cuando es la primera vez para el club, tenemos puesta toda la atención y concentración que se debe en el partido frente al Don Benito.

–¿Cómo le ha ido al equipo la semana tras la última derrota en Coria?

–Estábamos fastidiados al principio, con esa rabia de no haber podido remontar un partido en el que en la segunda parte sí estuvimos a la altura y generamos las ocasiones suficientes como para haber conseguido algo positivo. Estamos intentando dar esos pasitos que tenemos dar para ir mejorando y recuperar esa esencia que tuvimos durante mucho tiempo y que sabemos que podemos volver a transmitir. En eso estamos centrados, en volver a sentirnos poderosos en Chapín con la ayuda de nuestra afición y en volver cuanto antes a la senda de la victoria.

–¿Cómo espera al Don Benito, que encadena siete encuentros sin perder?

–Es un equipo crecido, nos encontramos en dinámicas dispares, muy diferenciadas a día de hoy y vamos a intentar que eso cambie para ambos esta semana. Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador e intentar aprovechar ese plus de nuestro ambiente, de nuestra gente, que nos apoya en estos momentos difíciles. Somos los primeros responsables, los más perjudicados, y queremos salir de esta situación lo antes posible. Necesitamos ese plus motivacional de la grada, que siempre lo da y que lo necesitamos ahora más que nunca. El Don Benito vendrá a hacer su partido, a ser dominador de la situación, se siente poderoso y crecido con esa línea positiva, pero tenemos que intentar superarlo pese a ello. Cuando hacemos las cosas bien, nosotros somos un equipo muy poderoso y constante en campo rival.

"Tenemos que ser fuertes, aún queda mucho para terminar la Liga y nada es determinante"

–El Xerez DFC nunca había perdido tantos encuentros seguidos, ¿puede afectar ese aspecto a la plantilla si la grada se impacienta?

–Tenemos que centrarnos en lo que realmente podemos controlar, que es nuestro trabajo. A la afición tenemos que respetarla porque cada seguidor tendrá un criterio y puede aparecer una crítica en cualquier momento. Tenemos que ser fuertes, aún queda mucho para terminar la Liga y nada es determinante. Por nosotros mismos, porque el grupo cree que merece mucho más de lo que tiene, queremos revertir la situación.

–¿Este partido es una final?

–No es que lo vea como una final, es que nosotros cada partido nos lo tomamos como una final. Esa es la mentalidad que vamos a tener y la idea que tenemos cada domingo.

–¿Camacho o César en la portería?

–Seguramente lo tengamos claro, pero no lo vamos a comentar. Juegue quién juegue, confiamos plenamente en ellos. El equipo está pasando por un nivel bajo de forma por los resultados, que no nos están cayendo de cara aunque no hemos merecido tanto castigo, y a los jugadores le sucede igual. A Camacho le ha tocado pasar por este momento ahora, pero seguro que pronto volverá a la senda de lo que ha sido siempre y César, cada vez que le ha tocado participar lo ha hecho de buena manera y dejando buenas sensaciones. No estamos preocupados en cuanto al futuro de la portería, tenemos plena confianza en lo que tenemos.