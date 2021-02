"Fuimos superiores desde el minuto uno al noventa, nos salió un partido completo"

–El crecimiento del equipo se demuestra ante este tipo de situaciones y de obstáculos, no consideramos esas cosas excusas, las consideramos puntos importantes para madurar. Esto sirve para demostrar que estamos centrados en el tema deportivo. Nuestra afición puede estar tranquila porque podemos tener días malos, pero el equipo da el do de pecho en cada partido, estamos aquí para jugar al fútbol y en eso nos queremos centrar.

–El triunfo tienen muchas connotaciones positivas. Hemos vuelto a ganar después de no poder hacerlo en Arcos pese a merecerlo, con lo que, como he comentado antes, hemos refrendado la dinámica y hemos recuperado a Antonio Sánchez. Lo conozco perfectamente y sabemos que lo estaba pasando francamente mal, que necesitaba un partido así. Es un jugador que moralmente lo hemos logrado enchufar y un delantero con esa confianza es diferente, seguro que no es el mismo Antonio que hemos visto de aquí para atrás.

–Los entrenadores hacemos las variantes, pero los jugadores también participan. A veces, te sale bien y otras, no. En esta oportunidad, estuvimos acertados y todo fue bien. Pablo, mi segundo, y yo estábamos hablando sobre eso en el momento de la falta y optamos por meter a Bello y Antonio Sánchez. La tendencia es positiva, pero hay que destacar que la convicción que ha tenido el equipo y el creer en el trabajo que estamos haciendo. Tenemos la conciencia tranquila porque sabemos que las cosas se está haciendo bien y de ahí el triunfo. Es el fruto no de un día, es de un trabajo constante durante mucho tiempo.

José Juan: "Manchamos el escudo ante el mejor equipo de los dos grupos"

José Juan Romero, técnico del Ceuta, no ocultó su decepción tras la humillación que sufrió su equipo en Chapín y se mostró sincero y crítico: "Pido perdón a la afición porque no se puede manchar el escudo. Hemos dado un paso atrás en todos los aspectos ante un extraordinario rival. Cuando la responsabilidad hay que asumirla en todo, la asumo. Hemos dado una sensación pésima, muy mala en todos los aspectos, es la primera vez que veo esto en un equipo desde que entreno". Además, apuntó: "Fuerza si no la perdí un día, no lo voy a perder jamás, pero a lo mejor alguno no se pone más la camiseta del Ceuta, la directiva tendrá que analizarlo todo". Para el Xerez DFC tuvo palabras de elogio: "Tengo una admiración tremenda hacia el míster y los jugadores que tiene esta plantilla, para mí es el mejor equipo como equipo de los dos grupos, y con unas individualidades fantásticas".