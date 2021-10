"La decisión del árbitro condiciona el devenir del partido, pero hay que ser autocríticos"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, no se fiaba del Vélez y así lo dejó claro en la previa del partido, al asegurar que el cuadro malagueño no regalaba los puntos. Su equipo cayó por goleada, aunque el choque estuvo marcado por la rigurosa expulsión de Oca y dos penaltis en contra. El jerezano admite que el árbitro se equivocó y que esa acción condicionó el partido, pero también hace autocrítica.

–¿Cómo vio la expulsión de Oca y el consiguiente penalti el partido?

–Esa acción condicionó el devenir del encuentro. A nivel interno, no nos gusta buscar excusas ni centrarnos en las decisiones arbitrales porque es un factor que no podemos controlar ni tenemos que desgastarnos porque estaríamos enfocando la atención en otro sitio. De todos modos, sí que es verdad que hay factores que condicionan un partido. Cuando más estábamos controlando el juego, en una acción puntual que todos pensábamos que había pitado falta a favor nuestra, la defensa se estaba ya colocando para hacer el saque, ha señalado sorprendentemente penalti. Era una acción previa al descanso, cuando el equipo estaba muy bien y el equipo había remontado un gol adverso. Y también nos costó una expulsión en la que ya se está discutiendo hasta que sea falta.

–(...)

–Luego, con uno menos, el partido se nos puso cuesta arriba. Intentamos arriesgar para ser los mismos de siempre, de ser un equipo ofensivo e ir a por el partido, pero ellos se encontraron con el segundo penalti muy pronto y con un jugador más se sintieron cómodos. Fuimos a por el empate, y a la contra y con espacios han aprovechado nuestros desajustes y nuestras desventajas al querer arriesgar. Si el árbitro comete un error y te pita penalti, pero no expulsa al jugador, puedes seguir compitiendo en igualdad. A nosotros esa decisión nos perjudica, nos merma y nos conduce a afrontar la segunda parte del partido con un jugador menos. Quiero pensar que no hay intencionalidad, todos somos humanos y nos podemos equivocar. Son cosas que no podemos controlar y que, en esta oportunidad, nos ha condicionado en un momento determinante del encuentro. Aún así, tenemos que ser autocríticos para mejorar y crecer en las cosas en las que podemos ser mejores.

–La goleada llegó por ser atrevidos en un partido con muchos errores defensivos...

–Con un jugador menos es normal que existan desajustes al arriesgar. Hay veces que nos sale bien y otras en las que las cosas no funcionan. Todo el xerecismo recuerda el partido de la pasada temporada en Las Cabezas, cuando le dimos la vuelta al marcador con uno menos. El rival ha aprovechado los espacios, no estuvimos acertados y ellos han utilizado sus armas.

"El Vélez no merecía la posición que ocupa, pero me hubiese gustado disputar los noventa minutos once contra once"

–¿Cómo vio a su equipo en el segundo tiempo?, ¿se hundió?

–El equipo siempre ha querido, fue a por el partido, pero sí es cierto que tenemos que ser autocríticos, hay cosas que debemos mejorar. Con uno menos, aunque arriesguemos, tenemos que ser más determinantes en acciones defensivas. No podemos echar toda la culpa a una decisión arbitral, también tenemos que buscar la mejoría.

–¿Le sorprendió el rival?

–Sabíamos perfectamente a qué rival nos íbamos a enfrentar. Igual, a alguien que no siga la categoría tan de cerca, sí le confunde. El Vélez no merecía la posición que ocupa, ha competido ante todos los rivales a un gran nivel, ha perdido partidos en los últimos minutos, tiene las ideas muy claras y sabíamos que era un campo difícil. Lo ha demostrado, aunque lo acción polémica llega con el 1-2 y juega toda la segunda parte en inferioridad numérica. Nos hubiese gustado que el encuentro se hubiese disputado once contra once los noventa minutos.

–¿Cómo se levanta la moral de vestuario después de un 5-2 y con otra salida complicada?

–Como lo hemos hecho otras veces, no es la primera vez que perdemos ni que nos llevamos una decepción. Esto es fútbol y a todos los equipos le pasa. Llevábamos cinco partidos sin perder, alguna vez teníamos que perder y nos ha tocado aquí. Los tres partidos que hemos perdido ha sido en inferioridad, pero hay que mejorar y toca levantarse y centrarnos porque la Liga sigue y nos medimos ahora a un rival complicado, que llega de ganar en Lepe y con la autoestima alta.