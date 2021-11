"Necesitamos recuperar las sensaciones, puntuar y no salirnos más de ese camino"

El Xerez DFC recibe al Cádiz B el domingo (17:00) en Chapín con la necesidad de poner freno a su racha de tres jornadas sin vencer. José Pérez Herrera, técnico azulino, resalta que la plantilla necesita recuperar las buenas sensaciones para puntuar, ganar confianza y no salirse más de ese camino, espera a un filial motivado y cierra el debate en la portería: "Camacho

–Tras dos derrotas fuera de casa, el Xerez DFC regresa a Chapín y toca ganar...

–Nos encontramos en una situación parecida a la de la tercera jornada, después del inicio con dos derrotas en las dos primeras. Ahora, venimos de otra unión de dos partidos consecutivos sin ganar, aunque es verdad que han sido los dos fuera de casa. Tenemos la necesidad de puntuar por nosotros mismos, para recuperar esas buenas sensaciones. Encaramos el encuentro con esa mentalidad, la de recuperar esas sensaciones que tuvimos en los cinco partidos que siguieron a las dos derrotas ofreciendo buena imagen y logrando resultados positivos. Además, hay que intentar no salirnos más de ese camino.

–¿Cómo ha sido la semana para la plantilla en el plano anímico?

–Cada uno hemos intentando asumir nuestras responsabilidades, tenemos que revertir la situación e intentar recuperar lo que estábamos haciendo hace sólo dos semanas y con esa autoexigencia que tenemos que tener siempre. Eso es algo que el equipo está mostrando y además necesitamos trasladarlo a la competición. En el día a día, no podemos reprocharle nada a la plantilla, trabaja, se entrega, es disciplinada y siempre intenta ser mejor hoy que ayer. Necesitamos que eso se traslade a los partidos para mantener la regularidad competitiva.

–¿Por qué el equipo se está mostrando irregular?

–El objetivo que nos marcamos es buscar el equilibrio, que no haya fases tan negativas en las que nos veamos tan mermados. Mantener el nivel alto constantemente es lo ideal, pero eso no es fácil. Se trata de que no haya tanta diferencia. Tenemos que conseguir un nivel medio-alto de forma más constante. Al final, es lo que te da el equilibrio para que partidos en los que no estés tan bien puedas ir consiguiendo puntos e incluso victorias.

Reto "En el día a día, no podemos reprocharle nada a la plantilla, trabaja, se entrega y es disciplinada, necesitamos que eso se traslade a los partidos"

Camacho "No existe debate en la portería, las derrotas son colectivas y todos cometemos errores"

–¿Cómo espera al Cádiz B?

–Llegamos al partido en una situación similar, después de dos derrotas. Vendrán con la necesidad de revertir su situación y volver a la senda de las victorias. Este partido es un derbi y hace que el jugador tenga una motivación extra y quiera dar ese plus de entrega y de autoexigencia por las aficiones. Es la mentalidad que también tenemos nosotros, no solamente hacerlo por nosotros mismos, que es lo primero como profesionales, si no hacerlo por nuestros aficionados. Será un partido en el que el grado de motivación será alto.

–Camacho ha recibido críticas en los últimos partidos, ¿hay debate en la portería?

–No hay ese debate porque nuestro trabajo no es individualizar las derrotas, las derrotas son colectivas. Si vamos al error en un partido, errores cometemos todos. La diferencia es que destacamos ese error cuando se convierte en gol. Me llamó la atención lo que sucedió en el partido de Vélez. Camacho despeja y le sale desviado, con la mala suerte entre comillas que el balón cae a los pies de un rival. Despejes como ese hemos tenido varios, tanto de Camacho, como de César cuando ha jugado o de algún defensa. La mala suerte es que en ese partido le cayó a un rival en el pie y ya parece que por ese fallo hay que señalar a una persona, lo vemos totalmente injusto. Camacho está en un buen estado de forma, es un portero que nos da bastantes garantías, tanto al cuerpo técnico como a la plantilla, y además es capaz después de un error como el que cometió en Vélez, levantarse y competir a un gran nivel en ese mismo partido. ¿Qué ocurre? Que el aficionado fija el foco en ese fallo, en ese momento y no ve más allá ni la evolución ni la asimilación de ese error. A partir de ahí, insisto, errores cometemos todos en todos los partidos. Hay que ir mitigando esa cantidad de errores para que sean los menos posibles y nos penalicen menos y seguir confiando en los nuestros. Al final, somos los que somos, somos los que estamos y los que vamos a estar hasta el final.

–Ante el Montijo apostó por jugar con dos delanteros, ¿se plantea esa variante también en Chapín?

–Es una opción que podemos utilizar, en casa también la hemos terminado haciendo. A día de hoy cabe la posibilidad, tendremos que ir afinando esa posibilidad de si o no de aquí al domingo.