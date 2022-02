"Tenemos que romper la dinámica fuera de casa, el equipo lo está mereciendo"

El Xerez DFC encara el domingo ante Las Palmas Atlético un partido importante de cara a recuperar terreno en la clasificación y comenzar a mejorar sus registros como visitante. El filial amarillo es un rival directo de los azulinos en la lucha por la permanencia y se encuentra inmerso en una mala dinámica, que permite a los xerecistas ser optimistas. Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, de todos modos, no se fía, respeta al máximo al rival, se centra en el rendimiento que pueda ofrecer su equipo y apuesta por volver con los tres puntos.

–¿Cómo encara la plantilla esta cita frente a un rival directo?

–Seguimos con la misma mentalidad mostrada en los últimos encuentros fuera de casa, queremos romper la dinámica y lograr un buen resultado lejos de nuestro campo porque el equipo lo está mereciendo y, también, para enlazar varias jornadas sin perder para hacer bueno el punto logrado ante el Mérida, con un jugador menos durante casi setenta minutos y frente a un gran rival. Se nos quedó un sabor agridulce, fuera nos está costando más puntuar y trabajamos para romper la dinámica. Si analizamos con detenimiento las últimas salidas, podemos comprobar que estamos fallando en pequeños detalles. El equipo está concentrado durante muchas fases de los partidos, es intenso, es competitivo, pero en momentos puntuales perdemos ese punto de concentración o nos falta ser más contundentes y nos está costando caro. Los pocos errores nos cuestan goles y puntos. Tenemos que centrarnos en eso, en mantener todas las cosas que estamos haciendo bien y evitar los errores que nos están penalizando tanto.

–Las Palmas Atlético se encuentra en una mala dinámica y lleva meses sin ganar, ¿qué es lo que más le preocupa de esta cita?

–Lo primero que tenemos que hacer es superarnos a nosotros mismos. Nos está costando ganar fuera, aunque hagamos buenos partidos y demos la cara. La realidad es que los resultados no se dan y ya lo dijo Marcelo, si no nos llega con el cien por cien, habrá que dar el ciento veinte por ciento y en ello estamos. Saldremos buscando mejorar y siendo competitivos para que nos dé el premio que hemos merecido en otras ocasiones y no logramos. Buscamos levantarnos de esta racha negativa y matar dos pájaros de un tiro.

"El equipo está saliendo airoso de tantas bajas, pero necesitamos recuperar efectivos"

–Las bajas se le siguen acumulando en las mismas zonas, la portería, la defensa y en el puesto de pivote...

–Llevamos una racha en la que no hay manera, todas las bajas son ahí, en el eje central de cualquier equipo y más en Segunda RFEF, una categoría en la que es importantísimo que esas demarcaciones estén bien protegidas. A todo eso se está reponiendo el equipo y también hay que tenerlo en cuenta. Nos está tocando reconvertir a jugadores, hacer debutar a canteranos y a los que salen de sus lesiones pedirles un plus, como Alberto Durán, que jugó ante el Mérida más de ochenta minutos. Necesitamos recuperar a los lesionados para tener más efectivos y más garantías. El equipo está dando la cara y saliendo airoso de todo eso, Ocaña es lateral y está jugando de central y Galafate ha debutado con 17 años.

–El equipo afronta ahora un tramo de competición ante rivales directos, ¿es más importante sacar los partidos adelante?

–Todo hay que tenerlo en cuenta, aunque nunca se sabe qué partido va a ser más o menos fácil en función de la situación en la que se encuentra cada equipo en la tabla. En eso no podemos pensar, un rival no va a ser mejor o peor por eso, respetamos al máximo a todos, al final todo se reduce a once contra once. Nos centramos en nosotros mismos y en superarnos cada día, pero sí que tenemos en cuenta esos pequeños detalles. A día de hoy, estamos inmersos en una situación en la tabla en la que tenemos que mirar la diferencia de goles particular. En ese aspecto, sí es un tema que tenemos que analizar.

–¿Se agradece el apoyo de la afición en un desplazamiento tan largo?

–La afición siempre está ahí, ya lo he dicho muchas veces, es para sentirse orgulloso de nuestros seguidores, demuestra la grandeza del club. Que nos dé su aliento fuera de casa es importante, un motivo más para intentar dar el máximo y buscar un buen resultado.