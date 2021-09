"El Córdoba es el gallito de la categoría y tendremos que hacerlo muy bien para ganar"

Llega el momento más esperado para el Xerez DFC, su estreno en Segunda RFEF este domingo en Chapín (19:00) ante el Córdoba. José Pérez Herrera, técnico azulino, se muestra tan ilusionado como cauto, recuerda que el objetivo es la permanencia, destaca el potencial del rival, la calidad individual que tienen sus jugadores y asegura que el encuentro será "una preciosidad, tiene muchos atractivos".

–¿Qué sensaciones tiene antes de esta primera cita liguera?

–Las sensaciones durante pretemporada han sido buenas en general independientemente de los resultados, hemos tenido una continuidad en esa forma de encarar los partidos. A partir de ahora, esas sensaciones no nos valen. Hay que darle continuidad continuidad y que eso siga al alza ante el gran rival que nos visita. Podemos hacer un gran partido y no sacar un buen resultado por la calidad que atesoran en su plantilla. Tenemos los pies en el suelo. Hemos visto un informe que dice que estamos entre los siete equipos con menor valor de plantilla en el mercado y esa es la realidad. Las expectativas que nos hemos generado no son la realidad. Somos un equipo debutante y nos falta ese empaque que tienen otros equipos, esa fuerza en todos los aspectos como club que poco a poco vamos adquiriendo. Tenemos que asentarnos en la categoría, que es el objetivo.

–La expectación para el partido ante el Córdoba es enorme...

–Tenemos que ser conscientes de dónde venimos y quiénes somos. Somos un club debutante, que hace unos años jugábamos prácticamente en campos de albero y, por contra, el rival de esta semana estaba en Primera División. Tenemos que tener esa humildad y esa sensatez de saber que para ganar partidos tenemos que hacer muchas cosas bien y mantenerlas en el tiempo. El día que no estemos acertados, nos va a costar sacar puntos. El apoyo de la afición será importante pero, insisto, hay que ser cautos. Pueden llegar momentos complicados y tendremos que unirnos entre todos para hacernos fuertes como entidad y como equipo para salir adelante.

–(...)

–Es evidente que el partido tiene muchos atractivos, va a ser una preciosidad. Con él, vamos a revivir momentos del fútbol jerezano que se habían perdido y un ambiente que ya me lo había recordado la pretemporada. Ese ambiente en Chapín será especial y llega quizás por el ascenso de categoría, por la solidez que está consiguiendo el club y por el gran trabajo de la directiva para que la pretemporada fuera atractiva. Eso no lo podemos controlar, la gente está ilusionada de cara al domingo. Ojalá veamos un buen partido y que nosotros hagamos un gran encuentro para sacar un buen resultado.

Sin confianzas "Lo que más me preocupa es el potencial del rival, puede no tener su mejor día y sacar el partido adelante por talento"

–¿Qué Córdoba espera en Chapín?

–Con las nuevas tecnologías, todos los equipos nos conocemos. Va a ser un partido en el que los dos salgamos a intentar llevar a cabo nuestra idea. Ellos, como equipo gallito de la categoría, como equipo predominante a priori, va a intentar mostrar esa personalidad y ese carácter de querer llevar el peso del encuentro. Lo van a intentar implantar y tienen mimbres para conseguirlo y nosotros tenemos que estar preparados para combatir y contrarrestar. Necesitamos que hacer un buen partido en todas las facetas, tanto a nivel psicológico como a nivel técnico y táctico.

–¿Qué es lo que más le preocupa del encuentro?

–El potencial que tiene el rival es importante. Puede no tener su mejor día, pero a nivel individual, por talento sacar el partido adelante. Cuando te enfrentas a un equipo que a nivel técnico es superior a ti de salida, puedes hacer todo tu trabajo bien y ellos aprovechar algún despiste al cien por cien. Tienen esa diferencia a nivel de efectividad. Intentaremos reducir al máximo posible sus opciones e incrementar las nuestras para tener posibilidades de sacar un buen resultado.

–La pretemporada de su equipo ha sido muy buena y la del rival no tanto, ¿influye?

–Cualquiera que haya jugado al fútbol y haya vivido en un vestuario sabe que las pretemporadas están para adquirir conceptos y ganar sensaciones. He vivido pretemporadas en las que he tenido sensaciones extraordinarias, ha llegado la liga y las cosas no han salido y han llegado las dudas y al contrario. El ejemplo lo tengo en el San Fernando. En septiembre éramos un mar de dudas, todo el mundo nos daba por descendidos en diciembre y casi peleamos al final por el ascenso a Segunda A. Tenemos que ser conscientes de que empieza lo realmente importante y es cuando hay que mirar el resultado y no las sensaciones.

–El Xerez DFC tiene ya tres mil socios, el reto es el de cuatro mil. ¿Cuánto puede ayudar el equipo con sus resultados a aumentar esa cifra?

–Todo no puede depender de la plantilla. Nosotros siempre hemos intentado hacerlo lo mejor posible, esta plantilla consiguió un ascenso para que ayudase al aumento de socios. También se ha conseguido hacer una buena pretemporada para ilusionar a la gente y un buen resultado en el primer partido ilusionaría, pero todo no lo podemos poner en las manos de los jugadores. Llegar a los cuatro mil es complicado. Era un objetivo alto, creo que tres mil es una buena cifra. El club está creciendo poco a poco. Lo importante sería que de los 3.000 no se vaya ninguno. Y que la gente se sienta identificada con el equipo en el campo al margen del resultado.