Golpe de autoridad (0-1)

Golpe de autoridad con mayúsculas. El Xerez DFC se ha impuesto al Pozoblanco en el campo Nuestra Señora de Luna gracias a un gol de Ilias en el tramo final de la primera mitad y tiene pie y medio en la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Todo se decidirá el próximo domingo en Chapín, pero esta ronda se le ha puesto muy de cara a un equipo que fue valiente y arriesgó más que un rival que sólo apretó en la recta final, especialmente a base de balones al área en acciones de estrategia que los xerecistas supieron defender. Además, hasta perdonaron el 0-2 en el descuento, un tanto que hubiese dado la puntilla definitiva al cuadro de Cobos. En caso de que esta doble vuelta acabase igualada, la tercera plaza lograda en la liga por los azulinos les da ventaja y pasarían.

Álvaro Martínez, como era de esperar, no se recuperó a tiempo y se quedó fuera de la lista de convocados. David Sánchez se vio obligado a retocar la medular y apostó por la opción de Alberto Durán junto a Rafa Parejo. Javi Díez era la otra posibilidad, pero se decantó por la experiencia del jedulense. En el centro de la zaga apareció Oca y en ataque como referente se mantuvo Teté en lugar de Pablo González. El resto de titulares, los habituales.

Con mucho en juego, la tensión se palpaba sobre el verde y no faltaban las continas interrupciones mientas que el Xerez DFC intentaba llevar el peso del partido. A los diez minutos, Dela, que recuperó la titularidad después de varios encuentros en la suplencia para recuperarse de sus problemas físicos, salvó a su equipo de encajar el primero. Oca, libre de marca, no llegó a conectar con un balón muerto en el área pequeña tras un saque de esquina botado por Carri. Y poco después fue Alberto Durán el azulino que no acertó con el remate tras un mal control también en una acción a balón parado.

El crono avanzaba y a los locales les costaba superar la presión de los xerecistas, bien armados y que intentaban por todos los medios tapar a los jugadores creativos de Antonio Jesús Cobos. Aún así, se dejaron ver en ataque con un par de lanzamientos desde la esquina seguidos y con un disparo de Molina que se le marchó alto.

Jugada polémica

Y en el 27', polémica. Los azulinos reclamaron como punible una entrada a Ilias tras un pase de la muerte de Teté. El extremo cayó en el área tras la acción de Dela, pero el colegiado no quiso saber nada y no decretó pena máxima.

El partido era muy táctico, ninguno de los dos conjuntos querían cometer errores, pero la iniciativa la seguía llevando el equipo de David Sánchez, que en el minuto 37 otra vez acarició romper las tablas. Teté se plantó solo ante Dela y el cancerbero local le gana el mano a mano porque se entretuvo demasiado.

0-1, Ilias

En el 41', Ilias no falló y abrió la lata. Teté puso un balón de cine a David León, que se metió hasta la cocina y culminó la acción con un pase atrás para Charid, que de tiro cruzado batió a Dela. 0-1. Minuto 41.

Lo más complicado estaba hecho. El Xerez DFC había dado el primer paso. Pero el Pozoblanco no iba a tirar la cuchara fácilmente y justo después perdonó el empate. Ángel, completamente solo, remató fuera una falta botada por Migue Sánchez. Fue el único susto importante de los locales en un primer tiempo que los azulinos controlaron.

Segunda acto, sin cambios

Ambos conjuntos regresaron al verde sin cambios y con un Pozoblanco que sabía que tenía que apretar para intentar llegar con opciones a Chapín. Pisó el acelerador, pero le costaba y apenas inquietaba a Matías Ramos, que estuvo a punto de sorprender a Dela con un saque de portería que se estrelló en el larguero después de un exceso de confianza del meta local. Susto mayúsculo para los locales. El 0-2 estuvo a punto de llegar en el minuto 61.

Las pulsaciones se disparaban, el colegiado empezó a tirar de amarillas y en el 68', paradón de Matías Ramos tras un zapatazo duro de David García, que disparó totalmente libre de marca, tras un saque de esquina. Los locales enseñaban las garras y los xerecistas tenían que apretar los dientes para defender con disciplina.

Los dos técnicos seguían moviendo los banquillos y Sánchez sacó del verde a Alberto Durán para apostar por Cheikh y retrasar a Carri. El Pozoblanco intentaba ganar metros a base de presión y de balones largos arriba, pero fue el Xerez DFC el que inquietó y la zaga local sacó un balón bajo palos (73') tras un remate poco claro entre Pablo y Cheikh. Y en el 80', Miguel colgó una falta cerrada que se le escapó fuera por poco.

Álvaro Garrido perdona la sentencia

Los nervios aparecían y en el 81', una indecisión de Matías Ramos no la aprovechó Samu. En el descuento, Matías volvió a estar seguro para atajar un tiro duro de Molina, El colegiado concedió seis minutos de descuento y el combinado azulino, además de solventar con seguridad las acciones de empuje de los locales, en el 93', Álvaro Garrido perdonó la sentencia. Completamente solo en el segundo palo, mandó fuera un centro de Beto que sólo tenía que empujar.

Y al final, tangana. La grada local la tomó con Matías Ramos, que recibió un botellazo. Ya lo importante estaba logrado. Los azulinos tienen pie y medio en la segunda eliminatoria del play-off de acenso a Segunda RFEF.