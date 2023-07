Principio de acuerdo con Oca y Marcelo para que sigan en el Xerez DFC

Antonio Oca y Marcelo Villaça están muy cerca de continuar en el Xerez DFC esta temporada. Tanto el defensa como el lateral derecho tienen contrato en vigor, pero el club les había pedido renegociar sus fichas a la baja para adecuar las cifras a la nueva categoría de Tercera RFEF. Tras varias semanas de negociación -el director deportivo Edu Espada afirmaba hace unos días que mientras el central había respondido a la propuesta, el lateral no-, el club cree que el acuerdo para que ambos futbolistas sigan en el XDFC está más cercano.

Así lo ha confirmado Juan Carlos Ramírez durante la presentación de los jugadores del primer equipo Beto y Joselu Friaza. Ante la ausencia del director deportivo por asuntos personales, Ramírez ha señalado que hay "un principio de acuerdo de renovación" para que los dos futbolistas sigan en el plantel. Ramírez también ha confirmado la llegada del mediocentro Álvaro Martínez, procedente del Yeclano, y no cierra la puerta a una posible continuidad de Lolo Garrido, con el que en principio, y al igual que con Guille Donoso, no se contaba.

También se pronunció sobre el caso de Hugo Carrillo y al igual que de los anteriores, afirmó que "siguen siendo jugadores del club y están entrenando. Veremos la evolución que marca el mercado tanto para que puedan salir o se puedan quedar. Edu está negociando con los tres".

No cerró la puerta a una posible continuidad de Lolo Garrido: "Depende de la evolución del mercado y el presupuesto para la plantilla. La verdad es que al principio no contábamos con él, pero es un jugador que tiene contrato, tiene licencia en vigor y Edu Espada está negociando con él y su representante a ver qué podemos hacer, si se queda o no".

La plantilla se completará "en función de las bajas que tengamos de jugadores que tienen contrato en vigor y si alguno sale a ver qué podemos traer", avanzó la llegada de Álvaro Martínez y aseguró que no hay prisa por cerrar el plantel porque "tenemos varios frentes abiertos de posibles cedidos que pueden venir de Primera o Segunda RFEF de equipos que a final de pretemporada nos den esa opción. Hasta el último día vamos a estar abiertos a completar la plantilla".