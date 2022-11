"Queremos hacer de Chapín un fortín, que los rivales teman visitarnos"

Alejandro Quesada (Madrid, 17 de agosto de 1995) es el dueño de la portería del Xerez DFC esta temporada. Lo ha jugado todo, fue pieza clave para Pérez Herrera y ahora para Francis. Llegó en verano procedente del Las Rozas CF, equipo del Grupo VII de la Tercera RFEF y se ha adaptado tanto al equipo como a la categoría. Se siente feliz en Jerez, apuesta por la reacción para estar arriba al final y espera lograr el primer tiunfo en casa ante el Cartagena B.

–¿Cómo encara el equipo la semana tras el parón de la pasada joranda?

–Fenomenal, con muchas ganas. Los días libres nos han venido bien para desconectar un poquito, eran necesarios y regresamos con las pilas cargadas. Ahora, nos viene un tramo de calendario importante, el grupo está muy igualado, todos los equipos son competitivos y te crean problemas. Nadie consigue ganar muchos encuentros seguidos, excepto rivales como el Antequera. Por eso, nosotros, aunque hayamos sumado de poquito en poquito no nos hemos terminado de despegar de la parte media-alta de la tabla. En el momento que encadenemos varios triunfos consecutivos nos vamos a enganchar y, una vez que estemos ahí, no nos van a sacar de esa zona.

–La asignatura pendiente, ganar en Chapín...

–Tenemos muchas ganas y espero que en el momento que lo logremos, esos nervios y esa inquietud que existen en nuestro estadio desaparezcan y llegue todo rodado. Nuestra intención es hacer de Chapín un fortín, que los rivales tengan miedo de jugar en nuestra casa, que sepan que será muy complicado y que lo más probable es que no ganen. Tenemos que confiar en nosotros mismos para lograr eso, hacer de nuestro campo un feudo inexpugnable.

–El domingo llega otro filial de la zona baja, el Cartagena B...

–Los filiales no se nos están dando mal hasta el momento, empatamos con el Betis Deportivo, que está arriba, y ganamos al Recreativo Granada. Ojalá logremos por fin ese esperado triunfo en casa ante otro filial, que llega con los mismos puntos que nosotros y no podemos dejar pasar la oportunidad, toca ganar para acercarnos un poquito más arriba. Necesitamos sumar de tres en tres más seguidamente, queda mucho todavía.

–Es un poco lo que he comentado, el nivel de los equipos es parejo, cualquiera le hace daño a cualquiera. Nosotros fuimos a Antequera en descenso y fuimos capaces de sacar un punto en un campo de un equipo que llevaba meses sin encajar goles y ganando todos los partidos. Eso significa que el líder puede perder ante el colista. Hay que ser conscientes de esto y no nos podemos relajar en ninguno de los encuentros ante rivales de abajo y frente a los que están más arriba creer que podemos, no tener miedo ni complejos e ir a por el partido desde el primer segundo. Al margen de todo eso, el equipo no está teniendo suerte en momentos puntuales. Contra el Poli El Ejido, por ejemplo, dimos tres palos y un balón botó en la línea... No lo estamos haciendo tan mal. Ahora, mismo, el fútbol nos está quitando, pero en un futuro seguro que nos lo va a dar, hay que estar tranquilos. Deberíamos llevar más puntos y estar mucho mejor clasificados... Tenemos buenos jugadores y en cuanto nos soltemos, ganaremos seguridad y seguro que peleamos por estar arriba al final. Disfrutar de un play-off en Chapín sería lo máximo.

–El equipo ganó con Francis su primer partido en Granada, ¿en qué asepctos está haciendo hincapié el técnico estos días?

–Especialmente hemos corregido aspectos defensivos, los fallos en las vigilancias. Por lo demás, se está viendo a un equipo que se asocia mejor, que está siendo más efectivo de cara a gol porque llegamos mucho, pero no acertamos. En Granada ya estuvimos mejor y marcados dos de las opciones, eso es positivo de cara a la confianza de hacer más de un gol y la importancia que tiene adelantarnos en el marcador.

–A nivel personal las cosas le están saliendo bien y lo ha jugado todo, ¿cómo se encuentra?

–Estoy muy contento con la oportunidad que me están dando y, como he dicho en otras ocasiones, tengo que aprovecharla al máximo y devolverles la confianza con mi trabajo y mi esfuerzo diario. Es algo bidireccional, ellos me la dan, pero tengo que responder a diario con esfuerzo, ilusión, ganas y con las actuaciones en cada partido. Tengo que intentar que mis compañeros se sientan cómodos conmigo en la portería.

–La afición responde cada jornada, el mejor premio sería un triunfo el domingo...

–Esta afición es alucinante tanto dentro como fuera. El apoyo que sentimos en Granada fue impresionante, se desplazaron muchísimos seguidores. Todos tenemos unas ganas tremendas de que las cosas vayan bien porque los primeros afectados somos nosotros. Tenemos que dar las gracias de todo corazón a la afición, es un apoyo increíble, tenemos una suerte tremenda de ser uno de los pocos equipos en esta categoría que cuenta con una masa social como la nuestra. Se nos está haciendo duro el camino, pero esoy seguro que lo vamos a conseguir.