Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, encara la recta final de temporada con optimismo, se muestra orgulloso de la reacción del equipo tras la llegada de García Tébar, no renuncia a nada, resalta el nivel de la dirección deportiva de la entidad, aprueba con la nota la campaña de la cantera y asegura que están cumpliendo con las previsiones económicas.

-Ha comenzado la cuenta atrás para el final de Liga, ¿qué espera de estos últimos cuatro partidos?

-Hemos llegado a lo justo pero el equipo está muy bien ahora, lo veo seguro y con mucha fuerza. Creo que nos va a dar una alegría. Soy optimista de cara a estos cuatro partidos porque, además de estar bien, estamos teniendo suerte, que también es muy importante. Estamos ganando y nos están favoreciendo los resultados del resto de rivales. Ganamos al Betis y todos los resultados se dieron bien y el sábado empatamos con el Xerez CD y luego no fue tan malo el punto. Con esa poquita de suerte y el trabajo lo podemos conseguir.

-¿Qué ha variado con la llegada de García Tébar para este cambio tan importante?

-Pepe trabajó muy bien pero Andrés ha cambiado un poco la dinámica. Ha sido capaz de inculcar a los futbolistas esa poquita de motivación extra que necesitaban y ha tenido suerte. Ha llegado y ha besado el santo. Remontó el partido ante el Ceuta, que antes no se había logrado, y todo ha ido sobre ruedas. No nos han marcado goles, no hemos perdido y el final de temporada está siendo muy bueno.

-¿Es de los que piensan que la categoría es más complicada de lo que algunos creen?

-Sí, por supuesto. Llevamos 28 partidos sin perder y nos hemos metido en 'play-off' hace sólo tres. El grupo es fortísimo, en cualquier otro con estos puntos y esta racha estaríamos arribita y destacaditos. Aunque muchos digan que no desde el principio, la categoría se las trae. Sólo los cuatro filiales ya la complican. La jornada pasada, el Sevilla C, que está abajo, fue capaz de ganar en su campo al Utrera, que era líder y eso es por la igualdad que hay.

-El Xerez DFC ahora ya depende de sí mismo, ¿eso le da ventaja para afrontar con más garantías los partidos que restan?

-Estimo que sí. Estamos muy bien, fuertes físicamente y, como he comentado antes, estamos teniendo esa pizca de suerte que nos faltaba cuando estaba Pepe Masegosa. De todos modos, los empates que logramos con él ahora nos están sirviendo porque de haber perdido esos partidos a saber cómo estaríamos ahora. Creo que al final lo vamos a conseguir. Ahora es importante ganar pero también no perder.

-Durante semanas, el ambiente estuvo enrarecido por las críticas de la grada hacia la directiva por la marcha del equipo, ¿se respira mejor ahora?

-Nosotros siempre estamos tensos. El reto era pelear para estar arriba pero cuando se optó por el cambio de entrenador porque todo el mundo estaba nervioso con Pepe, cambiamos el chip y la motivación fue otra. Ya el objetivo no era luchar por estar cerca del 'play-off', era meternos y, afortunadamente, estamos metidos. ¿Que podíamos estar más arriba? Pues seguramente pero también podíamos estar más abajo. Insisto, la dinámica es buena y creo que lo vamos a lograr con la ayuda de la afición, que ahora es el momento de dar ese pasito al frente, se tiene que volcar más todavía. A ver si logramos entre todos meternos en 'play-off' y después disfrutar y soñar con lo máximo. El año pasado el Sanluqueño se metió al final como cuarto y ascendió.

-De sus palabras se desprende que confía en el ascenso...

-El equipo tiene futbolistas experimentados, Bello, Casares, Jorge Herrero, Juan Gómez, Álex Colorado o Lafarge, que está dando un buen rendimiento, y los jóvenes están bien y arropados por los veteranos. Flere, por ejemplo, está seguro, el otro día salvó el partido con la parada que le hizo a Sergio Narvaéz. Puso los puños bastante bien porque si intenta quedarse con la pelota igual se le hubiese escapado, era un cañonazo. Son importantes también en el equipo los futbolistas que no están jugando y tenemos el ejemplo de Camacho, que es un porterazo y está teniendo un comportamiento ejemplar, no ha dicho esta boca es mía y en cada entrenamiento y en cada partido lo único que hace todo el tiempo es apoyar al chaval joven, eso dice mucho de él.

-¿Demuestra la remontada del equipo que la plantilla no estaba tan mal configurada cómo se decía?

-Edu ha logrado una plantilla muy competitiva, buena y bastante implicada y eso que todo el mundo dudaba de nuestro director deportivo. Lo vive al máximo y maneja una base de datos que muchos quisieran tener. En el club tenemos una suerte tremenda porque en la primera plantilla tenemos a Edu y tenemos una suerte tremenda también porque en la cantera contamos con Juan Carlos Ramírez, que tiene unos conocimientos y otra base de datos que es impresionante. Eso algún día nuestros socios lo valorarán, hoy todavía no lo hacen. Los directivos sí lo hacemos pero los socios no están valorando a las dos personas tan cualificadas y comprometidas que tienen ahí en su club.

-¿Qué es lo que más teme de este tramo final de campaña?

-Espero que no nos abandone la suerte con los resultados que están obteniendo los demás. Mi temor es que los demás no fallen, aunque ahora ya dependemos de nosotros afortunadamente. Tenemos que ir a ganar a Cádiz si se puede y si no, al menos no podemos perder para afrontar con las máximas garantías el partido de Los Barrios. Para esa encuentro sí que se tiene que concienciar la afición, es vital.

-Los seguidores más fieles no fallan pero ahora necesitan algo más...

-Todo el mundo decía que nos habíamos equivocado con la hora del partido ante el Xerez CD porque había procesiones en la calle, estaba la Primavera Trompetera y había motos pero al final hicimos una buena taquilla, así que no creo que nos equivocáramos mucho y había una buena entrada. Es cierto que nos estamos jugando mucho, nos queda el último empujón y les necesitamos. Tenemos que recibir a Los Barrios y Gerena y no son partidos fáciles.

-La temporada del primer equipo está resultando un éxito, ¿cómo es la de la cantera?

-Para nosotros también es positiva. Llevamos poco tiempo con ella, tenemos una gran cantidad de equipos y este curso hasta apostamos por un filial. Se están llevando todos los equipos fenomenal, a ver si se salva el de Liga Nacional juvenil, que está luchando mucho. Quiero resaltar también lo de Francis en el filial, tiene mérito con todas las dificultades que ha tenido, creo que ha utilizado más jugadores que el Real Madrid, treinta o cuarenta. Los chavales han llegado, se han ido porque no estaban contentos, en fin, la historia de siempre. Hemos luchado contra unos imponderables que vaya entrenador que tenemos ahí también. Tiene una educación y un saber estar que es increíble, eso se lleva dentro. Edu, Juan Carlos y Francis son tres personas muy buenas a todos los niveles.

-¿Y las previsiones económicas?

-Se están cumpliendo, nos queda por ver este último tramo. Siempre llegan imprevistos, como el tema de Masegosa que ya lo salvamos, y a ver cómo terminamos, creo que lo acabaremos bien y podremos ofrecer unos buenos números a nuestros socios en la próxima asamblea.