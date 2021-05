"No encuentro palabras para agradecer al cuerpo técnico y a los jugadores el esfuerzo titánico que han hecho para conseguir el ascenso. Todos nos sentimos orgullosos de ellos". Son palabras de Rafael Coca, presidente Xerez DFC, feliz con el ascenso, pero a la vez "desolado por la trágica muerte de Pedro Garrido. Los contrastes de la vida...".

El mandatario azulino, antes de valorar la gesta de su equipo, ha querido tener palabras de apoyo tanto para la familia de Pedro Garrido como para el Jerez Industrial. "Esto es terrible. El domingo por la noche me llamó para felicitarme y el lunes cuando me enteré de la noticia no daba crédito. La alcaldesa también me llamó para darnos la enhorabuena por el ascenso y me lo comentó. Me quedé sin palabras. Estaba de pie y me tuve que sentar... Le conozco desde hace tres años y siempre hemos tenido un trato cordial".

–En estos momentos, una vez logrado el ascenso, ¿qué siente si echa la vista atrás?

–Siento satisfacción y también me siento liberado. Llegamos a la entidad con el equipo en División de Honor después de haber quedado sextos y ahora estamos en Segunda B o Segunda RFEF como la van a llamar ahora. Ha sido una dura travesía y ha requerido mucho trabajo, dedicación y esfuerzo. Lo hemos conseguido justo en el año que terminamos el mandato, pero es que durante los últimos cursos lo tuvimos muy cerca. Hace dos temporadas, con García Tébar, el Algeciras se metió por la diferencia de goles y el año pasado nos quedamos fuera en Marbella por lo que nos quedamos, con un arbitraje del que nadie quiere acordarse.

–Siento un orgullo tremendo. Estos técnicos y estos jugadores han trabajado muchísimo y superado muchas adversidades, como la última del Covid, y con cuatro partidos seguidos en poco más de diez días. Además, también merece especial nuestros socios, que esta temporada han aguantado carros, carretas y carretones. Los verdaderamente sienten al club son los que nos han apoyado y estamos agradecidísimos, han sabido defender nuestro sentimiento. Ahí estamos, se acaban nuestros cuatro años y a ver qué hacemos.

"Mis pensamientos están con Juan Bellido, Dominguito, Don Sixto... y tantos otros que ya no están"

–¿De quién se acuerda en estos momentos?

–Esta misma mañana cuando he salido a la calle a la primera persona a la que me he encontrado ha sido a la viuda de Juan Bellido y él copa mis pensamientos. Hemos hablado de lo mucho que hubiese disfrutado. También me acuerdo especialmente de Dominguito, que siempre estaba con nosotros. Incluso de Don Sixto. Una de sus hijas también me ha llamado para darnos la enhorabuena. Me dijo que seguro que papá lo estaría celebrando ahí arriba. Mis pensamientos están con todos los que se fueron...

–No pudo ir al partido a Puente Genil, ¿cómo lo vivió desde casa?

–La vacuna del Covid no me cayó de todo bien y no pude ir. Estaba viéndolo con mi hijo, pero cuando faltaba poco me tuve que ir porque no aguantaba. Oí a mi hijo gritar gol y ya ni sabía qué pasaba. Al principio, el equipo generó dudas hasta que le tomamos el pulso a la competición y los jugadores asimilaron los conceptos del entrenador, pero luego la temporada ha sido espectacular. Desde que perdimos con el Antoniano en diciembre no lo hemos vuelto a hacer. Ni el Covid ni los parones ni jugar cuatro partidos en poco más de diez días han podido con el equipo. Insisto, estamos orgullosos de este cuerpo técnico y de los jugadores y nuestros socios también tienen que estarlo.

–Otra de las alegrías de la temporada, el éxito de la cantera...

–Es la recompensa al trabajo bien hecho y no porque en la primera plantilla hayan debutado muchos jugadores del filial, también por el éxito de todos los equipos, de los alevines, los infantiles, los cadetes, los juveniles luchando por quedarse en Liga Nacional y el filial, que ha hecho un temporadón. Aunque ahora se ha quedado un poco descolgado, al equipo de Francis no podemos ponerle ni un pero.

–Y el lunes, asamblea y elecciones a la vista...

–Esperamos que los socios aprueben el nuevo reglamento, que reduce el proceso a 42 días y es un logro. A partir de la celebración de la asamblea se podrán presentar las candidaturas y a ver qué pasa. En mi caso, me lo sigo pensando, tengo que mantener una reunión con los directivos para conocer sus pretensiones y ya veremos. Hemos trabajado mucho y logrado muchas cosas y todo hay que meditarlo. Como he comentado antes, además del ascenso a Tercera y este, hemos recortado el proceso electoral, hemos renovado los estatutos, sede, himno, los socios han elegido la camiseta, hemos conseguido mejoras en el Pepe Ravelo con la misma empresa que se encarga de Chapín... Todo requiere mucha dedicación.