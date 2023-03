"Ganar al Cádiz sería dar un golpe en la mesa"

Romerito, técnico del Xerez DFC, ha incidido varias veces en su comparecencia de prensa previa al encuentro de este domingo contra el Cádiz Mirandilla en la importancia de dejar la portería a cero, algo que considera fundamental para seguir creciendo como equipo. El míster azulino ha asegurado que su equipo dará "un golpe en la mesa" si es capaz de sumar los tres puntos en un duelo por la permanencia ante un rival directo, ha señalado igualmente que "los derbis siempre son diferentes" y también ha lamentado que la afición azulina no pueda animar a su equipo en la grada: "No lo veo lógico".

-¿Moral alta tras la épica victoria contra el Sanluqueño?

-Sí, nos da confianza esa victoria para ir a Cádiz a disputar un partido que va a ser bastante bonito, un derbi provincial. Nosotros vamos con la intención de hacer un buen partido e ir a por los tres puntos.

-Tras cómo se dio el partido de la pasada semana, ¿qué aspectos hay que mejorar?

-La primera parte no es buena, pero no porque el Sanluqueño estuviera mejor que nosotros, sino porque cometemos errores que pagamos con dos goles. Hay que intentar corregir eso, ser más fuertes a nivel defensivo para que no te creen ocasiones y dejar la portería a cero, porque sería importante; partiendo desde ahí siempre vas a tener un punto. Este equipo crea bastantes ocasiones de gol, por lo que si mejoramos en la faceta defensiva tendremos muchas opciones de ganar el partido. En eso hemos incidido y en no tener miedo con balón y tener una identidad como equipo. El equipo va a más poquito a poco, pero es verdad que necesitamos resultados y el partido es importante para nosotros.

-¿Entiende que el equipo está creciendo desde su llegada?

-Sí. Hay conceptos que estamos trabajando diariamente, automatizamos muchas cosas en los entrenamientos y tenemos que ir mejorando poquito a poco. Defensivamente me gustaría dejar la portería a cero, así tendremos muchas opciones de sumar puntos y salir de los puestos de descenso.

-Ambos equipos tienen 25 puntos. ¿Quien gane da un golpe moral al rival?

-Si nosotros damos el golpe allí vamos a coger muchísima más confianza, vamos a dar un golpe en la mesa, nos ponemos en una situación más cómoda y el equipo puede crecer muchísimo. Pero hay un rival que nos lo va a poner complicado, es un derbi, mucha intensidad y hay que saber jugar este tipo de partidos, no entrar en ninguna polémica...

-¿Lo que le falta al equipo ahora es coger regularidad?

-Es fundamental, nos haría sumar puntos, que el futbolista coja más confianza, que crea más en lo que estamos haciendo durante la semana. Si somos capaces de ganar allí sumaríamos seis puntos seguidos, casi seguro que salimos de los puestos de descenso y después te viene un partido muy importante en casa que sería ir a por todas. Si ganamos daremos un salto cuantitativo en lo deportivo y en lo psicológico.

-El Cádiz Mirandilla sólo ha ganado un partido de los últimos 12. ¿Qué le dice esto?

-Son estadísticas, está claro, es una tendencia y es por algo, pero igual que nosotros. Hay que saber jugar este tipo de partidos, a ver cómo se nos presenta, lo que queremos hacer, a ver qué proponen ellos. Un derbi es siempre un partido diferente, hemos estudiado al Cádiz al igual que ellos lo habrán hecho aunque al llevar nosotros menos tiempo pueden tener menos referencias. Vamos a intentar jugar con una identidad y a por los tres puntos.

-¿Un derbi sin afición es menos derbi?

-Ya, pero es una decisión que ha tomado el Cádiz y ellos sabrán lo que hacen. A nosotros nos vendría bien nuestra afición porque habrían ido bastantes personas y nos hubieran ayudado, pero han dictaminado que no haya afición visitante, que no lo veo lógico, pero es respetable.