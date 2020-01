Antonio Ruiz 'Romerito', entrenador del Rota, valoró de forma positiva el empate logrado en Chapín, le dio "un diez a mis jugadores porque han hecho un partidazo", apuntó que a la plantilla azulina "hay que exigirle más, no está dando lo que tiene" y resaltó que "no la cambio por la mía, soy del Rota".

-¿Qué valoración hace del partido?

-Era un partido en un campo muy difícil y ante un gran equipo pero hay que darle un diez a los chavales porque hicieron un partidazo. No se les puede poner ni una pega, aunque nos costó entrar al principio, el equipo ha disfrutado en Chapín, que es un campo espectacular, ante una afición espectacular. Sabía que la debilidad de ahora mismo del Xerez DFC estaba en los laterales. Veía más fácil que ganásemos nosotros que ellos. La primera parte fue disputada, en la que ellos tuvieron más posesión, y en la segunda tuvimos para hacer el 0-2 e incluso con el 1-1 para haber hecho el 1-2. Esto es fútbol, perdonas y en un autogol llegó el empate.

-Como exjugador y extécnico del Xerez DFC, ¿cree que al cuadro azulino le pesa la presión?

-Presión la tienen los que no tienen dinero para mantener a sus hijos. Aquí son casi todos jugadores profesionales y si les preocupa la presión, que no jueguen aquí. La cuestión no es de presión es de si están haciendo las cosas bien o no. Este grupo es muy competitivo y te compite hasta el último. En casa les está costando muchísimo sacar los partidos adelante y también fuera. Vi el del Antoniano y creo que no tiró ni a puerta, ganó el partido por el penalti. A una plantilla como esta hay que exigirle muchísimo más, creo que no está dando el do que tiene que dar en este club.

-¿Cambiaría su plantilla por la del Xerez DFC?

-NO tengo que cambiar nada, cada uno tenemos nuestros objetivos y a mis jugadores no los cambio ahora mismo por nadie. Soy del Rota y no cambio. En el vestuario, antes de empezar el partido, cuando les he dado la charla les he preguntado uno a uno si los rivales eran superiores a ellos y ninguno es mejor que los del Rota, aunque luego están las condiciones que ellos tienen y nosotros no tenemos. El Xerez DFC puede reforzar la plantilla y a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Jorge nos ha dado a nosotros la vida, llevo sin mediocentro defensivo toda la primera vuelta y ha sido el mejor del partido. No tiene nada que envidiarle a Adri o a Álex Colorado y tiene 36 años.

-En dos partidos ante el Xerez DFC ha sumado cuatro puntos, ¿a qué se debe?

-Nosotros estudiamos a todos los rivales. Footters es una maravilla para los entrenadores de Tercera, gracias a esa herramienta puedes analizar al equipo contrario. He visto los partidos de Coria y del Antoniano y he venido a Chapín. Conozco a todos los jugadores de arriba a abajo, igual hasta mejor que el entrenador que está aquí. Tengo un equipo que se merece todo por las dificultades y por la racha que llevamos. Tengo que darles a todos las enhorabuena.

-¿Contento por el gol en una jugada ensayada?

-Sí, claro. Me gusta hacer la estrategia en función de cómo defiende el rival y en función de sus debilidades y lo hemos entrenado durante la semana, aunque nuestro campo está fatal y no podemos hacer entrenamientos con intensidad. Mi equipo se parte la cara, pelea, va a las disputas. Estoy muy contento, aunque es cierto que les meto mucha caña y ahí debería de bajar yo un poco los decibelios pero así soy, tengo este carácter.

-Bajo su punto de vista, ¿cuál es principal problema del Xerez DFC?

-A los equipos es muy fácil trabajarlos a nivel defensivo, lo difícil es trabajarlos a nivel ofensivo. Sabía que lo único que tenía que hacer era acumular gente en los centros, jugaban sin extremos y me facilitaban el trabajo, teníamos que estar más cerrados y puse a los extremos más cerrados para sacar los cuatro pivotes que ponen dentro. Todos los entrenadores tienen que estudiar a los rivales si no es complicado que tú ganes partidos. El Xerez FDC tiene una gran plantilla pese a las bajas y tienen que sumar de tres en tres para meterse entre los cuatro primeros, lo mismo que nosotros para salvarnos. Si hay que darles un toque de atención o no es casa de la masa social que tiene y lo tendrá que hacer quién lo tenga que hacer. Insisto, creo que el equipo tiene capacidad para meterse entre los cuatro primeros pero campeón lo veo complicado. He visto a todos los rivales y hay plantillas que tienen cosas que el Xerez DFC no tiene.