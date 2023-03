“El árbitro ha sido injusto, nos ha condicionado, igual que sucedió en Sanlúcar”

Romerito, técnico del Xerez DFC, calificó la derrota en El Ejido de injusta y cargó las tintas con el árbitro, el mismo que pitó al cuadro azulino en la primera vuelta en El Palmar ante el Sanluqueño, que les pitó otro penalti en contra y expulsó a Simeone. "Nos ha perjudicado, lo de Gianluca creo que es penalti y el que señaló, tengo que verlo".

–¿Qué valoración hace de la derrota?

–La derrota es injusta, pero en el fútbol no se puede hablar de eso. En la primera parte, no estuvimos cómodos, estuvimos imprecisos y ellos estuvieron mejor, aunque no generaron mucho peligro. Hubo un ocasión clara para cada equipo. En el descanso, hablamos de lo que podíamos hacer y mejorar y regalamos el primer gol. Después, la reacción del equipo fue bastante buena y con los cambios que realizamos empezamos a dominar y a generar oportunidades para haber marcado más goles.

–(...)

–Luego, hay cosas que no son controlables por nosotros, como el tema arbitral. Creo que ha sido injusto con nosotros y bastante justo con el Poli. No puede ser que no nos pite el penalti a favor y sí el del último minuto, que tengo que ver si lo fue o no, a favor de ellos. Además, antes de esa acción hay otras... Son mijitas que vas acumulando y, al final... No suelo hablar de los árbitros en rueda de prensa, creo que es la primera vez. Nos ha condicionado mucho, ya nos condicionó el día del Sanluqueño con una expulsión y un penalti y aquí ha sido igual. No sé por donde cogerlo y, aún así, la reacción del equipo ha sido bastante buena.

–Con los cambios, el equipo mejoró, ¿qué le ha faltado?

–Concretar. Tuvimos dos o tres ocasiones claras para marcar, al final no marcamos. Con el 1-1, fuimos a por el partido porque veíamos que ellos tenían puntos débiles, pero una decisión arbitral lo cambia todo. Creo que lo de Gianluca es penalti y lo nuestro, igual en el vídeo se ve que es penalti, pero un partido con 1-1 no se puede condicionar de esa manera. Al final, han sumado tres puntos y seguimos sufriendo. Los chavales están cabizbajos porque han perdido después de un gran esfuerzo y en el minuto que ha sido.

"La salvación está difícil, pero no hay nada perdido; el domingo jugamos en casa y si ganamos nos metemos otra vez en la pelea"

–¿Cómo está el vestuario?

–Mal, el empate era bueno, pero veíamos que podíamos sumar los tres puntos. Todo ha llegado en una jugada aislada tras un saque de banda porque no nos estaban llegando. Teníamos el partido controlado, estamos de duelo ahora, reflexionar para no volver a cometer los errores de la primera parte, que fueron bastantes, y analizar lo que sucedió con el primer gol que encajamos porque fue en una pérdida, que es un error defensivo. Cada vez que perdemos un balón lo pagamos carísimo. Duele, pero hay que seguir trabajando y pensar ya en el domingo próximo.

–Marcelo y Ricky salieron a banda cambiada...

–Sí, pero luego en la segunda parte los cambios porque Marcelo, que no es zurdo, estaba sufriendo un poquito ahí. Ricky puede actuar en los dos lados.

–Restan ocho partidos, ¿qué opciones tiene el equipo de salvar la categoría?

–Está difícil, pero no hay nada perdido. El domingo jugamos en casa y si nos hacemos fuertes en Chapín y sacamos los tres puntos nos metemos otra vez en la misma pelea. Va a estar reñido hasta el final seguro, lo que pasa que es verdad que tenemos menos margen. Ahora, estamos más fuertes en casa que en el resto de la temporada y hay que intentar ganar el partido ante el Granada y luego pensar en el siguiente.