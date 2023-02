"Nuestra intención es la de ir a ganar, ser valientes y tener identidad con balón"

Antonio Ruiz 'Romerito', entrenador del Xerez DFC, se muestra optimista de cara a la cita de este domingo (11:30) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol frente al Betis Deportivo en el que será su primer partido fuera casa al frente del plantel azulino. Está contento con el trabajo que vienen realizando las jugadores, cree que ya van asimilando los conceptos, espera un partido "disputado" y diferente al de la primera vuelta, no descarta realizar cambios y recuerda a los futbolistas que "no me caso con nadie, tiene que haber competitividad en todos los puestos".

–¿Está preparado el equipo para lograr el primer triunfo de la era Romerito?

–Nuestra intención es esa, la de ir a Sevilla y conseguir los tres puntos. El equipo ha entrenado muy bien para ello, le estamos reforzando todos los aspectos buenos y corrigiendo los pequeños errores, por eso grabamos los entrenamientos, especialmente aquí en Chapín porque con la amplitud del campo se puede hacer. Nos queda una sesión de trabajo y, como he comentado, la intención es la de ir a ganar, ser valientes y tener identidad con balón.

–El Betis Deportivo no atraviesa su mejor momento, ¿cómo lo espera?

–Es un rival que ha cambiado mucho respecto a lo que quería en la primera vuelta y lo que quiere ahora. Les vi aquí en casa y era un equipo más combinativo, de tener más posesión, ahora es un poco más vertical y tiene dos puntas diferentes a los que tenía. Va a ser un partido diferente al de Chapín y muy disputado, como todos los de la categoría. Hemos preparado el encuentro para ir a por los tres puntos, quitarles sus fortalezas y aprovechar sus debilidades.

–Lleva ya una semana al frente de la plantilla y ha tenido más días de trabajo, ¿se verá un bloque mejor respecto al que se midió al San Roque?

–Tenemos más sesiones de entrenamientos y la línea defensiva y el centro del campo ya se va pareciendo a lo que pretendemos, queremos que sean más compactas y perfectas tácticamente a la hora de salir o de quedarse, a la hora de hacer las coberturas... Esos aspectos los estamos trabajando bastante bien y los están cogiendo. Vi el entrenamiento del jueves luego en vídeo y acabé contento. Hay pequeñas pinceladas que tenemos que ir corrigiendo porque hay muchos conceptos que tenemos que aprender, pero la actitud es buena y vamos a ir mejorando a nivel táctico y a nivel de posesión de balón y de los movimientos que tenemos que hacer.

–La pasada semana fue baja por sanción Rafa Parejo, una pieza destacada en el equipo...

–Importantes son todos, todos tienen que apretar porque están compitiendo por un puesto, yo no me voy a casar con nadie, lo tengo claro. Jugador que rinda ya he dicho que seguirá jugando y el que no lo haga al nivel que creo que es el necesario, pues tendrá más complicado entrar en el once de inicio. Esta semana todos han apretado muchísimo, están viendo que puede haber cambios en cualquier momento y es lo que tenemos que aportar, competitividad en todos los puestos.

–Restan trece partidos para que acabe la liga, ¿son trece finales?

–Debemos tener responsabilidad, son finales por la situación en la que estamos, pero es que igual ganas dos partidos seguidos y pasas de finales a otro nivel, todo va a depender de la situación en la que se encuentre el equipo. Insisto, si somos capaces de ganar tres partidos seguidos, te metes en la zona media-alta y piensas de otra forma, hay que ir partido a partido, pero siempre con la necesidad de que necesitamos puntos. Estamos contentos con el trabajo, pero hay aspectos que no son controlables en un partido y se pueden dar tres resultados, ganar, perder o empatar. Nosotros vamos a ir siempre a ganar y teniendo una identidad clara, hay que saber a lo que queremos jugar y luego también hay que tener una pizca de suerte porque cuanto más trabajo, menos dependes de ella, pero ahora mismo no tenemos tanto tiempo y necesitamos ese componente. El domingo pasado, si llegamos a meter el penalti o las otras acciones, pues se hubiese acabado el partido, no se hubiese dado el 1-1 y hubiésemos ganado los tres puntos.

–La afición ha preparado un desplazamiento masivo, ¿es importante para los jugadores sentirse ahora más arropados que nunca?

–El apoyo de la afición para nosotros va a ser importante hasta el final de temporada y lo que tenemos que hacer es responder con juego y sacando puntos. El equipo está preparado para ello y con las dos semanas que hemos entrenado va cogiendo más conceptos, aunque aún necesitamos más tiempo. Vamos a por los tres puntos y les hemos puesto el vídeo del rival para que lo conozcan y sepan qué se van a encontrar.