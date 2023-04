"A nivel defensivo hicimos un encuentro perfecto”

Romerito, técnico del Xerez DFC, se mostró orgulloso del trabajo de su equipo ante el Recreativo en el Nuevo Colombino (0-0), dio un diez a los jugadores, considera que hicieron un partido "perfecto a nivel defensivo", cree que el empate es "justo" y destaca el punto es de oro por el extra de motivación que les va a dar.

–¿Qué valoración hace del empate logrado?

–Defensivamente hemos hecho un partido perfecto, el Recre nunca ha estado cómodo y no era fácil porque es segundo y su confianza es grande. Nosotros llegábamos en una situación más complicada, pero les plantamos cara. Cada equipo ha tenido dos ocasiones y creo que el resultado es justo.

–(...)

–De todos modos, hay que darle mérito a lo que hemos hecho, que hemos estado muy bien ante un gran rival como el Recre. Este punto es de oro para nosotros, ya que nos va a dar mucha moral y confianza para lo que resta de competición. Quedan cuatro partidos y tres los tenemos que afrontar en casa.

–¿Dónde cree que ha estado la clave en un choque con pocas oportunidades?

–Nosotros habíamos planteado el partido de esta manera porque nos enfrentábamos a un rival bastante bueno enfrente, que acumulaba seis jornadas sin perder, con tres victorias y tres empates, y teníamos que jugar así. De todos modos, nosotros hemos ido a por el partido aunque no hayamos tenido ocasiones. Jugamos con un 1-4-4-2 la primera parte y ellos nunca se vieron fuertes. Hicimos una presión bastante buena buscando que jugasen por dentro porque les cuesta más trabajo que por fuera con sus laterales. El equipo lo hizo a la perfección, nos faltó un pelín de acierto arriba en la toma de decisiones. Igual así, hubiésemos generado un poco de más peligro en los robos que hicimos. Al final, hay que darle un diez al equipo porque el trabajo lo ha hecho. Necesitábamos puntuar, ganar confianza y dejar la puerta a cero, que la pasada jornada se nos escapó en el tiempo de descuento. Insisto, creo que el equipo ahora mismo está a un nivel bueno. Insisto en lo que he comentado antes, necesitamos ganar partidos, pero este punto es de oro para nosotros.

"No entiendo los incidentes, los que se pegan como niños chicos, que se vayan a la guerra a matarse"

–¿Es un equipo previsible el Recreativo?

–Sí es previsible, aunque quizás le falten jugadores. Al final, los equipos tenemos las plantillas que tenemos y nos tenemos que adaptar. Nosotros cuando llegábamos queríamos otra cosa, pero tuvimos que cambiar y adaptarnos a los futbolistas que tenemos. El Recre es un equipo que está muy trabajado, pero le cuesta jugar por dentro porque no tiene esos futbolistas creativos para hacerlo. De todos modos, yo me tengo que preocupar de mi equipo, de las cuatro finales que nos restan y del apoyo de nuestra afición. El sábado tenemos un partido importantísimo y tiene que estar ahí otra vez.

–¿Qué opinión tiene sobre los incidentes ocurridos por la mañana entre radicales?

–Yo eso no lo comprendo, vivo el fútbol para disfrutar, no para que se produzcan ese tipo de situaciones que se dan en ciertos partidos. Eso no debería pasar, es que no deberían existir ni esos grupos. Este partido era para disfrutar en un campazo contra una afición buenísima y ante un gran equipo. La nuestra también es una gran afición, tenemos un gran campo y hay que disfrutar del juego, no podemos ir a pegarnos como los niños chicos. Los que lo hacen, que se vayan a la guerra a matarse. Lo que me gusta es que las dos aficiones disfruten, con rivalidad, porque tiene que existir, pero sin llegar a estos extremos. Este tipo de cosas se tienen que erradicar.