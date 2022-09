Buen punto y mejores sensaciones (1-1)

El Xerez DFC ha sumado el segundo punto de la temporada tras empatar a un gol con el San Roque de Lepe en un partido en el que los de José Pérez Herrera han sido mejores y además han tenido las mejores ocasiones. Han tenido que pasar cuatro encuentros de Liga para ver el primer gol de los azulinos y ha llevado la firma de Gianluca Simeone con un buen gol en una contra. Era el empate a uno, ya que el San Roque se adelantaba poco antes con un golazo de Quezada desde unos 35 metros que se colaba por la escuadra.

Llegaba el XDFC muy necesitado a Lepe y con el puesto de Pérez Herrera en entredicho después de los malos resultados de las primeras jornadas y la mala imagen ofrecida en Chapín contra el Yeclano Deportivo. Pero el cuadro azulino ha sido otro en el Ciudad de Lepe, se supo reponer al gol de los locales y tuvo las mejores ocasiones para llevarse los tres puntos.

Tres novedades en el once

Buscando un revulsivo, Pérez Herrera hizo tres cambios con respecto al equipo que jugó de inicio contra el Yeclano Deportivo. Apostó de nuevo por Ricky Castro en el lateral derecho y regresó al once titular Joao tras superar sus molestias en la rodilla derecha, saliendo del mismo Bello. La gran novedad ha sido la primera titularidad de Gianluca Simeone en detrimento de Edu Salles, el máximo goleador de la pretemporada y que, al igual que el equipo, todavía no había visto puerta hasta este encuentro. La otra inclusión en el equipo inicial ha sido Manolo Baeza, situándose en el carril izquierdo en lugar de Erik Aguado.

Primeros minutos

Los dos equipos salieron al campo con las lógicas cautelas y sin querer cometer errores que en estas categorías se pagan carísimos. El Xerez DFC intentaba imponer su ritmo y llevar el balón a las bandas, sobre todo a la de José Ramón, muy activo en esos primeros minutos de partido.

Y en un error estuvo a punto de adelantarse el San Roque a los 12 minutos de partido. Álex Quesada esperó demasiado a poner el balón arriba y el pelotazo lo tapaba Pablo González. El delantero recogió el balón cerca de la línea de fondo e intentó superar al meta azulino, marchándose la pelota al lateral de la red, cuando quizá la mejor opción era el pase a Pablo Haro, que entraba solo al segundo palo.

Respondió el equipo xerecista con una contra montada por Carri tras un saque de esquina a favor de los locales. El chicanero jugó con Simeone, escorado a la izquierda, y el delantero ponía el esférico a la entrada de Joao cuando José Ramón la pedía a la corta.

Golazo de Quezada y empate de Simeone

Y como al Xerez DFC parece que lo ha mirado un tuerto, a los 23 minutos, mazazo para los azulinos. Quezada, desde unos 35 metros se sacaba un derechazo que se colaba por la escuadra de Álex. Un golazo ante el que nada pudo hacer el meta xerecista.

Esta vez sí tuvo capacidad de reacción el Xerez DFC, respondiendo al tanto de los locales cinco minutos más tarde y que suponía el primer gol de los azulinos en el campeonato. La jugada fue una contra de manual tras un saque de banda favorable a los locales. Cortó la jugada Manolo Baeza, que se 'montó en la moto' y abrió a la derecha al 'chorlito', que tras un recorte soltó un zurdazo ajustado al palo izquierdo de Robador.

El gol fue sanador para los de Pérez Herrera, que estuvieron a punto de darle la vuelta al partido a los 33 minutos tras una falta que Baeza forzó en la esquina del área en el flanco izquierdo del ataque visitante. Carri sacó a media altura y allí Ricky remataba en semifallo en el primer palo, malogrando una buena oportunidad.

En los minutos finales, de la primera mitad, dos oportunidades para los xerecistas. En la primera, Oca no alcanzaba por milímetros una falta botada por Carri y en la siguiente, Simeone rozó el gol pero un defensa sacaba a saque de esquina. También hubo susto para el marco azulino en un centro de Pablo Haro que se envenenó y que Álex Quesada sacaba a mano cambiada con una 'palomita'.

Segundo acto

Desperdició el cuadro de Pérez Herrera un contragolpe clarísimo en la primera clara de los azulinos en la segunda mitad. En otro balance defensivo muy deficiente de los leperos, hasta cuatro jugadores del Xerez DFC salieron a la contra, pero en última instancia José Ramón controlaba largo un magnífico servicio de Simeone y se malograba una oportunidad clarísima para hacer el 1-2.

Salió mejor el XDFC en la segunda mitad ante un San Roque que se precipitaba en sus acciones y Joel tenía que cortar en falta una cabalgada de Simeone que le costaba la amarilla.

Definitivamente eran los mejores minutos de la temporada de los xerecistas. Robador tuvo que salir fuera del área para evitar el mano a mano con Simeone y acto seguido José Ramón cabeceaba fuera en otro acercamiento de los azulinos.

Sin embargo, el San Roque tuvo una clarísima ocasión en la bota izquierda de Pablo González en un mano a mano que salvó Álex Quesada.

Perdona el XDFC

Los dos técnicos introdujeron un triple cambio. En el caso de Pérez Herrera, dio entrada a Bello, Erik Aguado y Edu Salles buscando más mordiente en ataque, mientras que en el lado local Juanma Pavón metía a Álvaro Vázquez, Misffut y Santisteban.

La tuvo el recién entrado Erik Aguado en un magnífico centro de Ricky que el mexicano remataba de cabeza, marchándose el balón rozando el palo izquierdo de Robador.

Lo intentó Santisteban con un zapatazo desde lejos al que respondió Quesada con los puños y poco después Joao se tenía que retirar de nuevo con molestias. Oca, en una jugada en la que no se entendió con el meta, tuvo que enviar de cabeza a córner y también tenía que salir del campo lesionado, sustituyéndolo Razvan, que se colocaba en el centro de la zaga.

Y a 3 minutos del final, el Xerez DFC tuvo la victoria en sus manos tras una falta botada por Bello. La pelota le cayó a Edu Salles, el brasileño le pegó con la izquierda y con Robador ya superado, Misffut sacaba en la misma línea. Tuvo la última el Xerez DFC en un centro de Bello que José Ramón remataba de cabeza a la izquierda de Robador.