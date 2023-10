Teté se sube al carro del Xerez DFC

José Méndez de la Torre 'Teté' ya se ha entrenado este miércoles con su nuevo equipo, el Xerez Deportivo FC. El sevillano ha pertenecido hasta hace unos días a La Palma y ahora llega al club azulino para darle un salto de calidad al ataque de los xerecistas. El nuevo jugador del XDFC ha sido presentado en las instalaciones de Albariza Motor, concesionario oficial de Suzuki, uno de los patrocinadores de la entidad, en un acto al que han asistido el director deportivo Edu Espada, el técnico David Sánchez y Juan Franco, asesor comercial de Suzuki Albariza Motor y muy conocido en el deporte jerezano ya que en su día fue portero del Caja San Fernando de fútbol sala durante 8 temporadas.

El futbolista sevillano ha afirmado en su presentación estar "muy contento de dar este paso en mi carrera, es un reto bastante ilusionante y estoy con muchas ganas, es un pasito más en mi carrera" y deportivamente afirmó que a sus 28 años "estoy en un buen momento, "las negociaciones" han llevado "su tiempo, pero lo importante es que ya estoy aquí, al final un futbolista juega donde quiere", dijo.

¿Extremo? ¿Delantero? "Por mis cualidades me puedo adaptar a cualquier posición, donde me requiera el club y el cuerpo técnico"

Como reto claro aseguró que "el más importante es aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos que bien sabemos todos" y se define como un futbolista "al que le gusta asociarse, con un buen uno contra uno y que llega a portería para hacer gol". ¿Extremo o delantero? "En la zona de ataque me encuentro cómodo en todas las posiciones, sí es verdad que he jugado mucho tiempo como delantero, pero también como extremo y por mis cualidades me puedo adaptar a cualquier posición, donde me requiera el club y el cuerpo técnico", señaló.

Llega al XDFC para reforzar la zona de ataque, pero eso no le supone "ninguna presión, uno lleva muchos años haciendo esto y creo que es una oportunidad que se me da y que voy a tratar de aprovechar, pero presión ninguna y sí muchas ganas de ponerme la camiseta y cuanto antes poder jugar.

Edu Espada

El director deportivo xerecista también tomó la palabra para comenzar las virtudes del nuevo jugador azulino: "Ya ascendió con La Palma en División de Honor, ha tenido un inicio de liga bastante regular y llamativo y eso ha propiciado que después del enfrentamiento que tuvimos con ellos en Jerez y su buena actuación, pues que tanto el míster, su cuerpo técnico y yo decidiésemos afrontar su fichaje para reforzar la zona de ataque, que ahora mismo es la que más necesitamos reforzar".

Espada matizó que "no viene por la necesidad en sí, sino porque siempre hemos dicho lo mismo, que tenemos una plantilla corta, el mercado no se cierra y vamos a intentar incorporar lo que mejor se adapte a lo que tenemos y como bien se ha descrito él, es un jugador que puede jugar en varias posiciones en el frente de ataque y que por sus cualidades complementa y refuerza lo que tenemos".

Y preguntado por si habrá más fichajes, dijo: "No se ha dejado de buscar, al menos el mensaje desde el club nunca ha sido que la plantilla estuviese cerrada. Siempre hemos dicho que empezamos con 18 jugadores más Pepe (Rincón) a todos los efectos de la primera plantilla, pero que hasta completar el número de licencias si salía la oportunidad de mercado y fuese para mejorar lo que tenemos no íbamos a escatimar ni en esfuerzo ni en trabajo".