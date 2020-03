Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, era la otra cara de la moneda. El asturiano aseguró que la victoria fue "justa" tanto con diez como con once jugadores y ve el 'play-off' "más cerca, aunque todavía queda muchísimo". Valoró además los tres puntos sobre un Xerez CD "que venía de casi no perder en el último mes y jugando con los de arriba" y no entró en la polémica de los dos posibles penaltis en el área local. Sí, en cambio, apuntó que la expulsión de Edet "nos hace mucho daño" porque "lo perdemos para el domingo y, además, sigue con cuatro amarillas" al borde de la suspensión.

-Josu, ¿qué le ha parecido el encuentro?

-Creo que la victoria es justa, con once y con diez. Hemos sido mejores a lo largo del partido. No hemos sufrido prácticamente nada y hemos sido mucho mejores que el rival. Un partido difícil por lo que significa no ganarlo y muy contento porque nos quedan nueve finales y estamos cada vez más cerca del objetivo. Se lo dedicamos a toda nuestra gente, nuestra afición y a los futbolistas, que han hecho un gran trabajo tras una semana dura después de perder en Utrera. Han hecho un esfuerzo brutal, con las dos bajas sabidas de Mika y Antonio. Ha salido Zafra después de muchos meses y ha competido muy bien. Hay que estar muy satisfechos. Decirles a nuestra afición que siga peleando, cada vez lo tenemos más cerca y juntos somos más fuertes.

-El partido se puso feo con uno menos.

-Helenio Herrera prefería jugar con diez, pero yo prefiero jugar con once. Creo que a ellos tampoco les vino muy bien la expulsión porque ya tuvieron que proponer y hacer otro tipo de partido. Nosotros cambiamos el dibujo, pasamos a tres pivotes y dos delanteros, sacamos a Amin y a Antonio por dentro y eso a ellos les incomodó mucho en la media hora final. Con uno menos estuvimos, entre comillas, bastante tranquilos. Hicimos el segundo gol y cerramos el partido y no es fácil en un derbi quedarte toda la segunda parte con diez.

-Se ha quejado mucho Juan Carlos Gómez de la actuación del árbitro en dos jugadas en las que dice que hubo penalti con 1-0.

-A Juan Carlos, yo no tengo nada que decir. Nosotros nos hemos quedado con diez toda la segunda parte haciendo la mitad de faltas que el rival. Yo no tengo nada con el árbitro. Ni bien ni mal. Sólo sé que hubo más faltas de un color que de otro. Desde el banquillo, sinceramente, no he visto ningún penalti. Cuando vea el partido, a lo mejor el viernes os digo que había uno o dos. Yo creo que hemos sido bastante mejores que el rival.

-¿Cómo vio la segunda amarilla de Edet?

-Es falta previa y creo que iba a pitarla. No sé si Edet saca el brazo o no. Es una auténtica tontería, la primera también... sacar una amarilla por eso con la cantidad de faltas que hubo. Al final, no puede jugar el domingo y encima no cumple ciclo porque se queda con cuatro. O sea, se junta todo. Desde donde yo estoy no puedo decir si es injusta o justa, no me atrevo a decir desde el banquillo entre lo poco que veo y lo lejos que estoy. Nos hace mucho daño, porque nos hizo realizar un gran esfuerzo, no tenemos al moreno para el domingo y lo tenemos con cuatro tarjetas para ir a Betis, Ceuta... la putada es tremenda.

-Además, Edet venía de ser protagonista durante la semana.

-Creo que ha sido protagonista porque ha metido un golazo. Yo valoro el rendimiento y para mí Edet es uno de los mejores centrales de la categoría y hoy lo ha demostrado metiendo un golazo y está a un nivel altísimo. Si ha habido un acto de indisciplina, primero tiene que hablar con sus compañeros, segundo con el club, que lo sancionará o no, y con su afición. Yo, como profesional, tengo que poner a los mejores. Lo hemos hablado en el vestuario y ahí se queda. Si un futbolista entrena no lo voy a sacar del entrenamiento, porque al final no entrena. No, entrenas el doble. Al final, es un futbolista importantísimo para nosotros y a partir de ahí, los actos que hayan hecho o no hay un reglamento y un club y son los que tienen que manejarlo.

-¿Qué le ha parecido el ambiente?

-Muy bonito. Lo dije el viernes, hay que respetar a los que han querido seguir en el club y a los que han fundado otro club. Hay que respetar a todo el mundo. Cada uno pelea por sus intereses. Nosotros somos profesionales. A mí me llaman para venir aquí, un club sano, limpio, bueno, que tiene una ilusión tremenda por pelear un 'play-off' y estamos a nueve partidos de conseguirlo, cada vez más cerca. Por lo demás, respeto máximo al otro club y al otro escudo. Yo lo que pedí el viernes fue un partido competido, que las aficiones cada uno animara a su equipo y que ganásemos nosotros. Todo lo que pedí se ha cumplido.

-¿Le ha sorprendido el estilo del equipo rival?

-No. Es un equipo que trabaja bien. A ver. Es un equipo que viene de ganar al Ceuta, que es muy complicado, de hacer un partidazo en Lucena, que fue el partido que preparamos nosotros con el 'scouting'. Hizo un partidazo en Lucena y pudo haber ganado, luego al Coria. Es un equipo que tiene sus armas, sus limitaciones, pero bien trabajado, Juan Carlos es un buen entrenador y estábamos en un derbi, cuidado. Vamos a valorar lo que ha hecho el equipo también, hemos ganado con un jugador menos a un rival que venía de un mes casi sin perder y de jugar con los de arriba. lo ha hecho muy bien. Era un partido muy difícil por todo eso, pero aún así hemos sido mejores y al final la tabla demuestra que somos mejores, pero a un partido único y en un derbi puede pasar cualquier cosa.

-Dijo que el 'play-off' pasaba por los partidos de casa. ¿Cómo lo ve?

-Cada vez más cerca. Si somos capaces de ganar los cuatro que nos quedan aquí estaríamos muy cerca. El Betis ha perdido, el Puente Genil ha empatado. Estamos más cerca pero todavía falta muchísimo. Tenemos que estar todos juntos, con este ambiente, dejarnos de historias y rollos y ayudar todos. Si queréis tener el año que viene un equipo en otra categoría lo tenemos que pelear entre todos.