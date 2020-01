Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, lamenta la derrota ante el Arcos, considera que el fútbol no está siendo justo con su equipo, encaja las críticas, entiende el enfado de la afición después del revés sufrido en Chapín y asume que es decisión del club que siga o no al frente del equipo.

-La reacción de la grada lo dice todo... ¿Le deja muy señalado?

-Claro, soy el máximo responsable y el que pierde soy yo. De todos modos, si fuese un problema de actitud, de juego o de que nos superan de forma clara estaría preocupado pero estoy más jodido que preocupado. Tenemos gente importante que está fuera, y no es excusa, que nos tiene que ayudar y dar algo diferente. Antonio no ha jugado al cien por cien, Javi y Chico nos tienen que matar los partidos, son determinantes y no estaban, igual que Zafra. Han coincidido todos a la vez fuera del equipo y lo notamos cerca del área. Hemos tenido centros y llegadas pero no marcamos, ahí nos faltó madurez y el fútbol. La gente tiene que quejarse cuando el equipo no gana. Soy un profesional que lleva mucho en esto y tengo la conciencia tranquila con mi trabajo, mi esfuerzo y mi dedicación. No me salen los resultados que quiero y estoy fastidiado, ojalá todo se pueda revertir y el equipo esté arriba al final, que creo lo va a estar.

-¿Teme por su puesto?

-Eso es una cuestión del club. Soy el primero que está jodido, no he venido aquí a ganar dinero, he venido a trabajar, a disfrutar y a meter al equipo arriba. La verdad es que estoy fastidiado porque no me salen las cosas. El trabajo diario del grupo es extraordinario, no tengo quejas. A mí me gusta estar, estoy a gusto en el club, en la ciudad y ojalá podamos seguir trabajando juntos. La gente se marcha fastidiada si no ganas y hay que valorar muchas cosas. Hay que ver si la responsabilidad es de una persona o no. Asumo mi parte y nada más, espero recuperar a todo el mundo y tener cada vez al equipo mejor.

-¿Cómo explica la derrota?

-No hemos hecho gol, nos han hecho uno en un centro y tuvimos que jugar toda la segunda parte con uno menos. Hablar de justicia o de injusticia no importa y es lógico. La gente quiere ganar, no ganas y estamos todos cabreados. Hicimos todo lo posible con uno menos, jugamos con dos puntas y en toda la segunda parte nos volcamos. Tuvimos opciones de meter, no lo hicimos y cualquier cosa que nos pasa acaba en gol. Las cosas que parece que no pueden pasar nos pasan a nosotros. Es lo que hay, hay que que seguir para adelante y seguir trabajando. No tengo reproches para el trabajo de mis jugadores ni para la actitud. Han hecho un esfuerzo brutal con uno menos ante un equipo que juega, que tiene calidad y que en la segunda parte no llegó a nuestra área. Las llegadas, los centros y los remates han sido continuos pero nos hemos quedado con el eterno uy, no marcamos y así no podemos pretender ganar.

-¿Qué le pasó al equipo en la primera parte para marcharse al descanso perdiendo?

-Jugamos con Sergio y Amin arriba y nos faltó un poquito, no generamos ocasiones demasiado claras aunque llegamos bien por la banda de Fran y Pedro y metimos buenos centros. La propuesta de ellos era hacernos la presión muy arriba pero no nos hicieron prácticamente daño. La jugada de la expulsión de Fran lo condicionó todo. En la segunda parte cambiamos el dibujo, jugamos sin bandas claras, con dos laterales largos, tres por dentro y dos puntas y creamos mucho más peligro. Creo que tuvimos opciones para empatar y pelear el partido.

-¿Cómo está el vestuario?

-Los jugadores están todos jodidos. El fútbol está siendo muy cruel con ellos y no sé explicarlo, sinceramente. Es una sensación fría. El equipo no se merece tal castigo por su actitud, trabajo, esfuerzo, juego... Es lo que nos pasó el otro día, si no metes... Estás un montón de minutos encima del rival, con uno menos, en un campo tan grande, lo intentas, lo intentas pero hay un punto ahí que no nos da para hacer ese gol que nos dé el subidón... Encima, tenemos hasta mala suerte con los goles que estamos encajando, es terrible, ya sólo nos quedaba eso. Marcaron en la única situación que tuvieron.