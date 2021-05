'VamosXerez' presenta su candidatura para presidir el Xerez DFC

'VamosXerez' ya es una realidad. La candidatura a presidir el Xerez DFC los próximos cuatro años se ha presentado oficialmente en el Hotel Sherry. en un acto en el que se han dado cita destacados xerecistas.

Con Ignacio de la Calle al frente del proyecto, los lemas son claros: "Unión e integración del xerecismo" y los primeros retos que se marcan "alcanzar los 4.000 socios, profesionalizar el club, convertir a Pérez Herrera en mánager general porque es la persona ideal para que esté al frente de todas las parcelas, desde la cantera hasta la primera plantilla, y consolidarse en Segunda RFEF".

Ignacio de la Calle, que en todo momento tuvo muy presente la figura de su padre y que confesó que le había costado mucho dar el paso "por gran la responsabilidad que supone estar al frente de esta nave y no dañar todo lo que él hizo", dejó claro que sólo seguirán adelante con el proyecto si no se presentan más candidaturas. "No queremos que exista división ni desgaste electoral, no voy a poner en riesgo la unión del xerecismo, que era lo que defendía mi padre".

Candidatura al completo

La directiva está integrada por muy pocos miembros y reservan dos puestos para Juanma y Pablo Rubio, actualmente en la junta y que se están pensando unirse o no al nuevo proyecto. Los cargos se los reparten:

Presidente: Ignacio de la Calle

Ignacio de la Calle Vicepresidente: Jesús Viloita

Jesús Viloita Secretario: José Gómez

José Gómez Vicesecretario: Matías Aguilar

Matías Aguilar Tesorera: Rosana Baéz

Rosana Baéz Contador: José María Aguilar

José María Aguilar Vocales: Juan Carlos Corchado y Javier Guerrero

La nueva candidatura cuenta también con un consejo asesor formado por destacados xerecistas que van a colaborar con ellos. Entre ellos, Pepe Ravelo, José Antonio Pérez-Rendón, Antonio Millán, Juan Carlos González, Manuel Fernández, Manuel Mateos, José Manuel Barba y el propio Rafael Coca que, en principio, ha aceptado la invitación, entre otros.

La candidatura también aboga por potenciar la Fundación, ya que la consideran clave en el futuro, tienen muy avanzadas las conversaciones con nuevos patrocinadores y aún no "hemos visto las cuentas, aunque las tenemos a nuestra disposición el club", pero cifran la deuda actual con la plantilla de "unos 45.000 euros, pero también debe entrar en la entidad una cantidad que ronda los 35.000", explicó De la Calle, que tildó el desfase de "asumible".