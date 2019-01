Victoria de prestigio ante un rival invicto fuera que se deja el liderato en Chapín (2-0)

Triunfo de prestigio. Demasiado Xerez DFC para el líder Utrera, que se dejó en Chapín el primer puesto y su espectacular racha de dieciocho encuentros sin perder. Además, encajó la primera derrota de la temporada como visitante. Los de Masegosa ahuyentaron los fantasmas y realizaron un buen partido, minimizando a un rival que apenas inquietó a Flere. Los más críticos con la directiva, el técnico y el equipo se quedaron sin argumentos y no deben ser muchos los disconformes porque la grada, en la que hubo algún que otro reproche aislado para el entrenador en la primera parte, se entregó a sus jugadores como pocas tardes desde el minuto uno.

Un golazo de Bello y otro de Adrián Gallardo en la segunda mitad sirvieron al cuadro azulino para abrir el año con una victoria importantísima tanto de cara a la clasificación como a la autoestima del equipo. El fútbol es imprevisible y los xerecistas ganaron su partido rentabilizando sus opciones y generando menos oportunidades que en otras jornadas. Ahora, suman 39 puntos y se colocan octavos a cinco de Los Barrios, cuarto en estos momentos con 44.

Masegosa apostó por un once con savia nueva. Además de dar entrada a Khalok en la banda derecha y a Heredia en la izquierda con Bello por dentro, dejó en el banquillo a Casares, con problemas en la mano derecha, y a Álex Colorado, para colocar a Adri Rodríguez en la medular junto a Jorge Herrero, y a Rodri como central junto a Joaqui. Marcelo y Juan Gómez ocuparon los laterales y la portería siguió en poder de Flere.

Con dos buenos equipos sobre el césped, el primer tiempo fue intenso, con un Xerez DFC muy enchufado, superando al líder en juego, en posesión y ocasiones pero sin demasiado gol.

La primera ocasión del partido se la fabricó el debutante Khalok (2') con una gran galopada por la banda que no pudo culminar porque se cruzó un defensa para mandar la pelota a saque de esquina. El córner lo remató de chilena Adrián Gallardo en fuera de juego. Hasta el minuto once no lo volvió a intentar el XDFC, en esta oportunidad también a balón parado. Una falta botada por Bello la remató alta de cabeza Adrián Gallardo.

El Utrera, bien colocado, sin fisuras y sacando siempre el balón jugado, enseñó sus garras en el minuto 26, cuando un despiste azulino con pérdida en la medular, lo aprovechó Sergio Navarro para plantarse completamente solo ante Flere. No eligió bien la opción de tiro y el portero atajo con las manos abajo su disparo flojo.

La réplica la puso Khalok minutos después (33') con un disparo lejano que se le marchó por encima del larguero y justo antes del descanso, una falta sobre Heredia en el lateral del área la ejecutó Bello y la sacó la defensa sin que encontrara rematador (44').

Los xerecistas regresaron al campo tras el descanso con el mismo ímpetu del inicio del primer tiempo. Y y ya pudieron marcar en el primer minuto en una acción en la que Ayala no acertó a despejar en una indecisión con su defensa, el balón le cayó a Khalok y se marchó a saque de esquina tras tocar en Cachana (46').

Fue un serio aviso. Justo después llegó el primer tanto del partido, un golazo de Bello en una jugada de superior categoría. Un pelotazo de Jorge Herrero arriba, en el centro del campo Adrián Gallardo gana la posición a su rival con el cuerpo, la para con el pecho y Bello, entrando desde atrás en carrera, se hace un autopase y supera a Ayala en el mano a mano con una definición perfecta (48'). Lo más complicado ya estaba hecho, hacerle daño al líder.

El segundo gol tardó en llegar pero mereció la pena la espera. Adrián Gallardo transformó con la pierna izquierda un penalti claro sobre Khalok, que incluso llegó a rematar pese a ser arrollado. El ariete engañó a Ayala completamente (70').

Esa segunda diana otorgó al Xerez DFC el estímulo que necesitaba y comenzó a gustarse con un par de acciones que levantó a una grada entregada, que no paraba de animar ya consciente de que el triunfo iba a ser xerecista. Luego, el resto de minutos apenas tuvieron historia, con un Utrera que acusó el golpe e intentó maquillar el resultado y una escuadra xerecista pensando más en la celebración y en agradecer a la afición el apoyo que en aumentar la cuenta goleadora.