Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, siempre se ha mostrado cauto a la hora de hablar de 'play-off' y su discurso durante toda la temporada ha sido que el objetivo del equipo era luchar por estar lo más arriba posible y llegar al tramo decisivo de la competición de luchar por meterse arriba. Tras el triunfo del pasado domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo ya no esconde que "tenemos la fase de ascenso a nuestro alcance", destaca la reactivación del equipo con la llegada de García Tébar y pide a la afición un último esfuerzo para que "Chapín se convierta en un fortín y nuestro sueño se haga realidad".

-¿Cómo vivió el final del partido ante el Betis Deportivo?

-Fue tremendo, pasé de los nervios al éxtasis, una auténtica locura. El gol de Heredia no fue un gol cualquiera. El empate ante uno de los mejores equipos de la categoría era importe pero los tres puntos nos servían para dar un golpe de autoridad importantísimo y ya meternos de lleno en la pelea. Si antes nos respetaban y nos tenían en cuenta todos los rivales, ahora mucho más.

-¿Cómo ha evolucionado el Xerez DFC desde la llegada de García Tébar?

-Tomamos la decisión después de una racha en la que nuestra situación no es que fuera trágica pero sí empezaba a ser delicada, nos alejábamos de los puestos altos. Optamos por prescindir de Pepe pese a su gran trabajo y a sus diecisiete jornadas sin perder buscando lo mejor para el equipo. Tuve claro desde el primer momento el perfil de entrenador que necesitábamos y Andrés nos está dando todo lo que esperábamos. Necesitábamos un entrenador con experiencia, al que no le pudiese la presión, que estuviese habituado a este tipo de situaciones, con mano dura y avalado por éxitos. Le conocía de enfrentarme a él en Segunda B y en fases de ascenso. Una persona en la que confío mucho me dijo que buscara al técnico que considerase el mejor sin tener en cuenta nada más y su consejo fue perfecto, aún no hemos perdido y hemos recortado distancias con los de arriba.

-¿En qué aspectos ha mejorado el equipo?

-Pepe trabajó muy bien a todos los niveles pero le faltó suerte en algunos momentos. La plantilla sigue implicada, comprometida y muy enchufada. Antes ya éramos sólidos en defensa porque nos hacían pocos goles, ahora nos hacen menos y sacamos más partidos adelante. Los futbolistas están cumpliendo con las expectativas, que eran luchar por estar lo más arriba posible en este nuestro primer año en Tercera.

-Con el calendario en la mano, ¿el objetivo es posible?

-Sinceramente, sí. Ya somos un firme candidato a luchar por el 'play-off', lo tenemos a nuestro alcance, aunque hay que ser cautos porque cualquier equipo te pinta la cara en el momento que te lo crees o dejas de ser humilde. Tendremos que trabajar mucho y duro para lograrlo pero es posible. Además, en las últimas jornadas hemos tenido suerte con los resultados que han logrado nuestros rivales directos, todos nos han beneficiado, nos vinieron perfectos y todo suma. Nos quedan siete finales. Siempre mantuve que si llegábamos con opciones a las últimas jornadas, lo podíamos conseguir.

-Habla de finales, la primera la juegan el domingo ante el Conil...

-Va a ser un encuentro muy complicado. No nos queda otra opción que ganar después de hacerlo en Sevilla. Estamos todos los equipos en un pañuelo y tenemos una bonita oportunidad para meternos ya entre los cuatro primeros. Sería lo ideal hacerlo con un buen partido, ante nuestra afición y en nuestra casa. Respetamos muchísimo al Conil porque tiene muy buenos jugadores pero si queremos dar otro paso al frente, los tres puntos se tienen que quedar aquí.

-El club ha lanzado varias promociones para que la afición respalde al equipo en este tramo importante de la temporada, ¿qué mensaje le lanza?

-Nuestra afición sabe lo mucho que nos jugamos y lo importante que es para nosotros, no necesita que le pidamos nada. En Sevilla no pudo disfrutar de un triunfo que puede ser histórico por la decisión del Betis, el equipo lo dio todo para brindarle la victoria y esperamos que nos apoye. En ese aspecto, no tenemos ninguna duda. Si la comunión equipo-afición es total, no fallaremos, ahí sí que no nos gana nadie. Por ilusión, pasión y sentimiento no queda. Chapín tiene que ser un fortín para que nuestro sueño se haga realidad.