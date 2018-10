El XDFC pretende firmar a un portero esta misma semana

Más información Dos días libres y ante el Ceuta, el domingo

José Manuel Camacho, guardameta del Xerez Deportivo FC, operado el pasado viernes de la fractura de mandíbula que sufrió en el encuentro ante el Cabecense en Chapín, ya ha sido dado de alta y se recupera en su domicilio. Ahora, comienza la cuenta atrás de una larga puesta a punto, ya que la intervención fue larga y bastante complicada.

El portero xerecista, según las estimaciones de los especialistas que le operaron, estará al menos de meses de baja y su regreso lo marcarán los plazos que debe ponerse en su día a día. Además, necesita al menos tres implantes tras perder tres piezas dentales en la acción con Pepelu.

Mientras, la entidad azulina ya busca un guardameta para suplir la larga ausencia del roteño. El problema que se le plantea al Xerez DFC es que si firma a un portero mayor de 23 años debe dar una baja federativa, ya que tiene todas las licencias cubiertas de futbolistas que no son sub-23. En el caso de que el nuevo cancerbero fuese menor de 23 no habría problemas, puesto que dispone de fichas que no están cubiertas y también podrían darle de alta como jugador del filial.

Edu Villegas, director deportivo xerecista, busca alternativas y tiene sobre la mesa los nombres de varios porteros con experiencia en Tercera y también de otros jóvenes con proyección. La intención del club es la de agilizar al máximo las gestiones y las negociaciones para conseguir que el nuevo portero llegue esta misma semana e incluso entre en la lista para el encuentro en el Alfonso Murube del próximo domingo.