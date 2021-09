Manu Castillo: "Me siento culpable de la derrota, pido perdón"

Corría el minuto 62 del Xerez DFC-Córdoba con el marcador 1-2 para los blanquiverdes cuando Manu Castillo propinaba una patada a Simo dentro del área que significaba el penalti del 1-3 para los de Germán Crespo. El defensa azulino fue suplente pero sustituyó al canterano Hugo en el lateral derecho en el descanso. Sólo duró 17 minutos en el campo y, lo que es peor, dejó a su equipo con diez hasta el final del encuentro.

El zaguero ha reaccionado pronto y en una red social ha pedido perdón por su acción: "Perdón. Son momentos muy difíciles al darte cuenta de que por un detalle tuyo decantas un partido. Me siento culpable de la derrota y creo que esta ciudad, esta afición y este equipo no se lo merece, asumo toda la culpa y las consecuencias que esto pueda tener".

"Son situaciones que hay que controlar -añadió- y no le he hecho. Aseguraros que esto no va a volver a ocurrir y volver a pedir perdón de corazón a toda esa gente que apoya este club. Esto acaba de empezar y espero que estemos juntos. Perdón".

En el acta del partido, el colegiado canario reflejó que Castillo vio la roja directa por "dar una patada a un adversario en la pierna con uso de fuerza excesiva, cuando este se encontraba en el suelo, no estando el balón en disputa entre ambos".

De esta forma, tal y como está redactada el acta, Manu Castillo será sancionado con un mínimo de dos partidos a tenor del párrafo segundo del artículo 114 del Código Disciplinario: "En aquellos casos en que la expulsión del terreno de juego se deba a situaciones en que el futbolista no hubiera tenido posibilidad de disputar el balón, la suspensión será de al menos, dos partidos".