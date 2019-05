Adrián Gallardo, delantero del Xerez DFC, reapareció el domingo frente aLos Barrios a pesar de no estar al cien por cien de su lesión en el hombro izquierdo. El pichichi del equipo con diecisiete dianas sabía que su equipo le necesitaba y no dudó en forzar la máquina.

El ariete isleño lamenta el empate ante los de Carlos Ríos, ahora lo que menos le duele es la lesión, asegura que el vestuario está “fastidiado pero no hundido. Mientras hay vida hay esperanza y vamos a morir por este escudo en los dos partidos que nos faltan. Tenemos que ganar y esperar”. Igualmente, se muestra sincero y admite: “Nadie nos ha quitado nada, lo hemos dejado escapar nosotros”.

–¿Cómo se encuentra de su lesión en el hombro?

–Bastante mejor. Las dos semanas que me he llevado trabajando con Migue, el fisio, me han ayudado bastante, he recuperado mucha movilidad, tengo menos dolor y le he perdido ya el miedo a los choques. La zona de la lesión es muy complicada por los golpes y el contacto y para los delanteros más aún.

–¿Podrá jugar el domingo frente al Écija?

–Por supuesto. Si el míster lo considera oportuno, estoy preparado, ya estoy al cien por cien. Estoy mejor y en estos días que faltan seguiré mejorando. Sinceramente, ya lo peor creo que ha pasado.

Sincero "El vestuario está fastidiado, trabajamos mucho para llegar hasta ahí y ahora toca esperar"

–¿Qué sensaciones tienen en el vestuario tras el empate ante los gualdiverdes?

–Estamos muy fastidiados, pero mientras hay vida hay esperanza. Sabemos que no dependemos ya de nosotros, así que tenemos que ganar los dos partidos y esperar. Nuestra obligación es defender a muerte estos colores y por la afición hay que ganar los dos encuentros que faltan.

–¿Qué falló ante Los Barrios para que no se ganara ese encuentro?

–Ellos hicieron un buen partido, el que les convenía. Estaban muy bien plantados con dos líneas de cuatro y no se descompusieron en ningún momento, ni siquiera cuando se quedaron con diez por la expulsión de Mario. Creo que no supimos aprovechar la velocidad de nuestras bandas para crear espacios, intentamos entrar por el centro y nos equivocamos un poco. Ahí ellos se sentían muy cómodos, eso creo que fue lo que nos falló un poco.

Realista "Fallamos en estas últimas jornadas pero somos un equipo recién ascendido y el fútbol no es una ciencia exacta"

–El equipo ha peleado mucho por colocarse en lo más alto de la clasificación y en noventa minutos se fue casi todo al traste...

–Es una auténtica put..., llevamos remando muchísimos meses y luchando contra muchas situaciones complicadas. Lo teníamos más cerca, estaba ahí, y lo que es cierto es que se nos ha escapado la oportunidad a nosotros mismos, nadie nos ha quitado nada. De todos modos, como he comentado antes, quedan dos partidos y hay que ganar y esperar, a ver si hay suerte. Hay muchos enfrentamientos directos y se pueden dar muchísimos resultados, en fútbol he visto de todo.

–¿Qué mensaje se le puede lanzar a la afición en estos momentos de decepción?

–Nuestros seguidores nos pedían que estuviésemos luchando por el objetivo hasta el final y ahí estamos. Creo que están respondiendo, nosotros hemos fallado en estos dos o tres partidos pero también hay que tener en cuenta que llevamos una temporada buena. Estamos ahí luchando y no hay que olvidar que somos un equipo recién ascendido. La campaña está siendo bastante buena, aunque a todos nos gustaría culminarla de la mejor manera posible, que sería entrando en 'play-off'. Esto es fútbol y no es una ciencia exacta, en el fútbol las matemáticas casi nunca son exactas. Si eso fuese así, por esa regla de tres, el Real Madrid y el Barcelona siempre ganarían y para nada es así. Aquí ya no queda otra, ganar los dos partidos que restan y esperar. Primero tenemos que centrarnos en el encuentro frente al Écija, que no será nada fácil, y luego, en función de ese resultado, ya pensaremos en el Gerena en casa.