El Xerez DFC merece más pero no pasa del empate ante el Betis Deportivo (0-0)

Esfuerzo con poca recompensa. El Xerez DFC no pudo doblegar al Betis Deportivo en un buen partido, pese al mal estado del campo de La Juventud y a que los verdiblancos se quedaron con diez jugadores a los 24 minutos por la expulsión de Kaptoum por doble tarjeta amarilla. Los azulinos lo hicieron casi todo bien. Fallaron en la definición ante un ejército de jóvenes disciplinados, que se defendieron con orden, que nunca rifaron el balón pese a no tener posesión, que aguantaron físicamente y que al final hasta asustaron a los xerecistas con un par de acciones que no concretaron por falta de madurez. Con este punto, el XDFC se va a los 24 y se coloca sexto, a tres puntos del Algeciras, que es ahora cuarto con 27.

El partido merecía la pena y no defraudó, pese a que estuvo condicionado por la inferioridad numérica de los hispalenses desde muy pronto. Masegosa, ante las bajas de Regino, sancionado, y Rojas, lesionado, recuperó la defensa de cuatro, con Marcelo y Juan Gómez en los laterales y Joaqui y Adri Rodríguez como centrales. En la medular entró Rodri por delante de Jorge Herrero y Álex Colorado, con Bello pegado al extremo derecho y Heredia al izquierdo. Adrián Gallardo repetía como jugador más adelantado. El técnico optó por reservar a Javi Casares, entre algodones, durante toda la semana.

Los xerecistas fueron desde el inicio un martillo pilón, dominaron todas las facetas y no dejaban pensar a un Betis que quería proponer pero que no podía. Arrancaron el choque intensos y fuertes para abrir la lata por la vía rápida y provocar que el filial no se sintiera cómodo, pero no encontraba la manera de hacer daño en los metros finales. Tras un par de acercamientos que no encontraron rematador, el Betis Deportivo estuvo a punto de marcar al cuarto de hora en una pérdida de balón de Álex Colorado. El azulino le dejó una pelota clara a Altamirano, que se fue por la banda, centró y Rober, casi en el punto de penalti, no llegó por poco.

A los 24 minutos, saltó la banca. Kaptoum vio la segunda tarjeta amarilla tras una clara falta sobre un hábil Antonio Bello y dejó a su equipo con diez con todo lo que ello conllevaba. Restaba un mundo y el centro del campo bético perdía a uno de sus pilares. José Juan Romero tuvo que recomponer líneas y perder a un hombre arriba.

En superioridad, el Xerez DFC apretó y tuvo el gol en un par de acciones a balón parado. Adrián Gallardo, siempre atento, mandó a la jaula una falta directa que sacó Álex Colorado y peinó Jorge Herrero pero el árbitro invalidó la acción por claro fuera de juego (30'). Tras un saque de esquina botado por Colorado, el colegiado anuló el segundo gol de la tarde a Adrián Gallardo. El ariete recogió un rechace de Carlos tras un paradón a Rodri en posición antirreglamentaria (40'). Luego, en otro córner, Simón y el meta Carlos sacaron desde la línea el balón justo antes de que rematase Gallardo (43'), que un minuto después, libre de marca, cabeceó alto otro balón servido desde la esquina por Colorado (44').

Con un jugador más y el empate en el marcador, Masegosa movió banquillo en el descanso. Entró Javi Tamayo en lugar de Rodri en una apuesta clara por el remate y el juego más directo. El técnico visitante también respondió retirando a Rodrigo y dando entrada a Iván.

Al igual que en la primera parte, la cascada de oportunidades, casi todas eso sí a balón parado provocadas por subidas de Bello, Juan Gómez y más tarde de Casares, se repetía. En el 48', Carlos manda a saque de esquina un remate con la zurda de Adrián Gallardo y en el 52' fue Simón el encargado de salvar los muebles a su equipo al evitar un remate de Tamayo. Ocasiones de todos los colores pero la pelota no quería entrar.

El primer disparo a puerta de los visitantes llegó en el minuto 53, cuando Nieto puso a prueba a Juan Flere tras una pérdida de balón de Jorge Herrero. Los verdiblancos pidieron penalti en el 55' por una acción de Adri Rodríguez, con las manos pegadas al cuerpo pero sacando el codo. El árbitro estaba encima y consideró que no hubo nada.

El Betis Deportivo quería respirar pero el Xerez DFC no le dejaba. El acoso sobre el portal de Carlos proseguía y se reactivó con la entrada de Javi Casares. A la hora de partido, Adrián Gallardo remató de cabeza un buen centro de Bello que atrapó seguro Carlos y en 65', un tiro de Casares se marchó ajustado al palo tras un recorte de cine.

El atacante azulino entró con ganas, estaba fresco y desbordaba una y otra vez a los defensas béticos. En el 68', se marchó por la izquierda, se metió hasta dentro y estrelló su lanzamiento en el lateral de la red. Mientras, con espacios, el Betis Deportivo lo intentaba a la contra y Juan Flere tuvo que salir valientes a los de pies de Julio (70'). A renglón seguido, dos ocasiones de Tamayo con el mismo final, fuera.

Los minutos volaban, el marcador no se movía y el desgaste hacía mella en un XDFC cansado mental y físicamente por no abrir la lata ante un filial al que le sobraba físico por la juventud y la preparación de sus jugadores.

Los últimos instantes fueron de infarto. El cuadro local, buscando faltas próximas al área o saques de esquina para lograr el gol que no llegaba y el rival, saliendo de la cueva aprovechando los espacios que le dejaba un XDFC volcado. La pelota no quiso entrar y los azulinos se tuvieron que conformar con un punto que es poca recompensa para el esfuerzo realizado.