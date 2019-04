Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, no ha palpado de cara al derbi con el Xerez CD un ambiente distinto al de anteriores semanas. "Recién llegado", se centra en el partido de mañana y no quiere pensar más allá de los tres puntos de Chapín.

-Llega el derbi. ¿Ha sido una semana distinta? ¿Ha notado un ambiente distinto, especial?

-Lo especial es que nos jugamos tres puntos y que evidentemente necesitamos intentar ganarles, eso es para mí lo más especial.

-Con el equipo el 'play-off' es fundamental sacar los partidos de casa...

-La verdad es que todos, el tema es sumarlos. Pero sí que es cierto que un poco por porcentaje siempre piensas y todos queremos probablemente jugar más en casa que hacerlo fuera, pero al final lo que sí es cierto es que con lo comprimido y lo complicado que está todo, yo no me atrevería a decir cuántos puntos pudiéramos necesitar. Lo único que pensamos es que nos jugamos tres puntos, tres puntos importantísimos, tres puntos que nos permitirían afianzarnos en la posición donde estamos y ese es el objetivo.

-Por números su equipo es favorito en el derbi...

-Bueno, mi equipo siempre va a ser favorito juegue con quién juegue y donde juegue, eso sí que lo tengo claro.

-¿Qué espera del Xerez Club Deportivo? Aspiraba a meterse arriba pero no ha podido..

-Lo que sí que habla es de lo difícil y lo complicado que es este grupo, esa es la realidad y en este caso lo que me dice la clasificación es que ellos no tienen un objetivo por el que luchar pero sí que entiendo normal y lógico que su obligación es la de intentar jugar un buen partido y lógicamente con la intención de ganar, como lo haría cualquier otro equipo. No tengo ninguna duda en ese sentido.

-¿En el vestuario hay sensación de que es un partido diferente?

-Yo soy un recién llegado y sinceramente ya digo que no he palpado vibraciones diferentes o distintas. Es verdad que afortunadamente y gracias a Dios, nosotros estamos ahí sumergidos durante bastantes jornadas en un ambiente positivo porque obviamente es lo que conllevan los resultados positivos, esa alegría que traslada y transmite el vestuario. Pero sinceramente no he notado algo diferente a lo que estamos viviendo estas semanas atrás.

-¿Mira al primer puesto?

-Nosotros tenemos los pies en el suelo. Tenemos muy claro lo difícil y dificultoso que sería meternos entre los cuatro primeros y sinceramente para mí sería un atrevimiento estar pensando más allá de eso.

-Pero el equipo no está fallando y los rivales sí están tropezando.

-Lo que pasa es que siendo tremendamente positivo y optimista, lo que me parece muy complicado y difícil es que esos dos equipos en concreto, Utrera y Cádiz B, de cinco partidos vayan a perder dos, sinceramente creo que es complicado. Claro que puede ocurrir, en el fútbol puede ocurrir pero pero creo que es difícil.

-¿Firma el cuarto puesto o es más ambicioso?

-Lo que pretendemos y queremos es intentar jugar ese 'play-off', que sería nuestro objetivo. Si por mí fuera está claro que siempre apuntaríamos a lo más arriba pero ya te digo que en este caso no quiero ser atrevido en ese sentido. Nosotros, paso a paso. Repito que sabemos lo dificultoso que va a ser mantener esa cuarta posición y en estos momentos de verdad que creo que no correspondería conociendo la dificultad, porque además este es un grupo en el que no hay un equipo que es digas tú que es fácil sino todo lo contrario, aquí todos los partidos son difíciles, todos son complicados. Ahora estaba comentando Pedro el tema este del Xerez, que seguro que este y otros equipos a principios temporada los objetivos eran otros muy distintos y diferentes. La verdad es que estamos, y en eso sí que no tengo ninguna duda, en uno de los grupos más fuertes que posiblemente haya en la Tercera División.

-La hoja de riuta es ir partido partido y mantenerse entre los cuatro primeros, que no es poco...

-Si es que ir más allá... Luego, interiormente cada uno de nosotros podemos tener y podemos soñar, y podemos pensar, pero de verdad en serio que en estos momentos yo lo único que pienso es que tenemos un partido el sábado. Tenemos un partido importantísimo, como bien decías, sacar los partidos de casa si queremos aspirar a estar entre esas cuatro posiciones, que es en lo único que hay que pensar. Ya sabemos la dificultad que tiene y la verdad es que más allá me ponéis en un compromiso, la verdad.