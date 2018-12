Xerez DFC y Cádiz B deben conformase con un empate que nadie quería (1-1)

El Xerez DFC sigue abonado al empate y así es complicado su despegue. Esta vez, el cuadro azulino no pasó de la igualada a uno ante el Cádiz B en su regreso a Chapín tras la resiembra en un derbi marcado por la expulsión de Bello justo antes del descanso. Los de Masegosa se adelantaron en el marcador de penalti y en la segunda parte también fueron castigados con una pena máxima rigurosa que los amarillos no desaprovecharon para nivelar la balanza. Las tablas no las querían ni xerecistas ni gaditanos. A los azulinos el punto (30) les mantiene octavos pero ahora a cinco puntos de su rival (35), que era segundo y ha perdido dos posiciones. Es el quinto empate de las últimas seis jornadas.

De salida, Pepe Masegosa apostó por recuperar la defensa de cuatro con la baja de Adrián Rodríguez. Jojo fue titular, en un intento de aportar músculo y trabajo, y el resto de jugadores, los esperados, con Jorge Herrero recuperado de sus problemas musculares y aguantando el tipo todo el encuentro.

El partido arrancó eléctrico, con una jugada rapidísima de Javi Navarro por la banda. Se plantó solo ante Flere y el meta azulino sacó abajo su disparo al muñeco. No habían transcurrido ni veinte segundos y el filial ya había dado muestras de una de sus mejores armas, las contras.

La réplica a esa acción la puso Bello por partida doble, primero con un tiro que desvió a saque de esquina Cristian (5') y luego con un disparo que rozó el larguero tras tocar el portero (9'). Los azulinos, con ganas y muy metidos en el partido, tuvieron otra vez el 1-0 superado el cuarto de hora, cuando Jojo, en la boca de gol, no acertó a empujar un centro de Juan Gómez.

El Cádiz B intentaba salir con velocidad pero no le resultaba fácil con muchos metros por delante, al acumular hombre atrás para frenar las acometidas de los azulinos. Y a los 25 minutos, Bello, muy hábil, fue derribado al intentar marcharse entre dos contrarios -Moisés y Saturdey- y el árbitro lo tuvo claro, penalti. El propio atacante xerecista, con un gran lanzamiento fuerte a la izquierda del portero, marcó. Minuto 26. 1-0.

El gol fue una bocanada de aire fresco para los xerecistas, que a la media hora otra vez avisaron con un tiro de Bello, el jugador que creaba más peligro, que se le fue rozando el travesaño. Genio y figura, el extremo fue capaz de lo mejor y de lo peor porque ya metidos prácticamente en el tiempo de descuento, con una tarjeta amarilla, realizó una entrada absurda sobre Saturday. Segunda cartulina y roja con toda la segunda mitad por delante. Un peaje excesivamente caro. Antes, el XDFC había perdido a Juan Gómez, que estaba realizando un buen partido, por la misma lesión en los isquiotibiales que sufrió en Bornos. Rojas, al igual que aquella tarde en el Luis Vega tuvo que salir para acoplarse en la defensa.

El segundo tiempo arrancó sin cambios en ninguno de los dos equipos y con el mismo guión, aunque a los xerecistas les tocaba multiplicarse para tapar huecos. Regresaron con una doble línea de cuatro. El Cádiz B, sin modificar su forma de jugar, sí que adelantó un poco las líneas y en el minuto 50, un saque de esquina lo remató de cabeza alto de Seth. Sin embargo, pronto arriesgó, quería ganar. El central Cubero salió del campo y los amarillos se quedaron con defensa de tres para apostar por David Toro en labores ofensivas.

Con muchas interrupciones, escasas oportunidades claras y poco juego, aunque sí mucha intensidad y centros laterales, el Xerez DFC casi saca petróleo de un disparo de Jojo que se fue a saque de esquina (57'). El lanzamiento posterior de córner de Álex Colorado lo terminó sacando la defensa con muchos apuros.

En el minuto 68, Álex Padilla y Seth se agarraron dentro del área y el árbitro, aunque no estaba demasiado bien colocado, tampoco dudó en esta oportunidad en decretar penalti. Los azulinos se comían literalmente al granadino, especialmente Jorge Herrero, que vio una amarilla, por considerar injusta la decisión. Sergio lo transformó con maestría y una tranquilidad pasmosa. 1-1.

Con las tablas, Masegosa movió también ficha. Casares, desaparecido en combate, dejó su puesto a Heredia y luego Javi Tamayo también entró por Adrián Gallardo. El reloj avanzaba lento. El Cádiz B dominaba pero sin generar peligro claro mientras que los xerecistas también se encomendaban a culminar alguna contra, aunque la definición no era su mejor virtud en esta oportunidad. Al final, un punto y decepción. La expulsión del mejor azulino sobre el campo hizo demasiada mella en el equipo, que el domingo se ve las caras con Los Barrios, un conjunto lanzado desde que cogió las riendas Rafa Escobar y que ha pasado en poco tiempo de estar en puestos de descenso a luchar por los de ascenso. Es quinto a dos del Cádiz B.