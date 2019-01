"Está en nuestras manos cambiar esta situación"

–Después de tanto tiempo fuera, ¿cómo se sintió en Bornos aunque fuese un amistoso?

–Muy contento. Como bien dices, fueron los primeros minutos después de prácticamente tres meses, el día 28 hizo tres meses de la operación, y bastante contento. El tema de la lesión, la operación y la recuperación se me ha hecho bastante pesado, pero hay que mirar el lado positivo, ya pasó y por fin pude disputar mis primeros minutos.

–Dice que el período de convalecencia se le ha hecho pesado pero supongo que también duro.

–Se pasa bastante mal, lo he podido comprobar en mis carnes que fuera se pasa peor que dentro. Ha sido bastante larga la espera hasta poder ayudar a los compañeros en el día a día. Era lo que tocaba, apoyar desde fuera.

–Supongo que también se pasa mucha impotencia al no poder ayudar desde dentro.

–Bastante. Se pasa muy mal porque quieres entrenar y ayudar. Hay que saber valorar las trabas que nos pone la vida y hacernos más fuertes y valorar más las cosas. Te haces más fuerte ante estas adversidades y sólo te queda trabajar duro para estar al cien por cien.

–Han sido tres meses de baja. ¿Le ha dado muchas vueltas a aquella jugada? ¿La ha visto muchas veces repetida por ver si se podía haber cambiado algo?

–No, la vi los primeros días después del golpe. Fue una jugada desafortunada. Él (Pepelu, jugador del Cabecense) quiere meter el pie intentando buscar el penalti, le fallaron las distancias con la desgracia de que en lugar de meter la pierna en extensión se tropieza y me pega con la rodilla. Tampoco hay que buscarle... lo pasado pasado está.

–Pero se habló en aquél momento que no se había puesto en contacto con usted para interesarse por su estado...

–La verdad es que se puso en contacto conmigo el primer día, estando yo en el Hospital. Me llegó algún 'whatsapp' y es de agradecer también que se interesase.

–Aquellas imágenes fueron impactantes.

–Sí, la verdad es que en el momento me levanté, pero en el Hospital le pregunté a Edu (Villegas) que cómo había salido, si me habían sacado en camilla... porque no lo recordaba.

–¿Está ya al cien por cien?

–Pienso que todavía puedo dar más, pero con los minutos del otro día, los entrenamientos de esta semana y lo que quedan hasta el lunes, a ponerme a tope para llegar a disposición del míster. Soy una persona que siempre me gusta dar más, nunca estoy conforme porque siempre se puede mejorar, pero estoy entrenando a tope como uno más e intentando estar disponible. Ya llevo tiempo entrenando y ahora que el míster decida.

–Al principio estaba entrenando con una máscara, pero a las dos o tres semanas me la quité. La cabeza hace mucho y estaba más pendiente de la máscara y del posible golpe que te podías llevar, así que decidí prescindir de ella un poco por eso, para quitarme de la cabeza lo del accidente. La verdad es que bien, no me he visto hasta el momento en ninguna situación comprometida ni me he llevado ningún golpe fortuito. Vamos a tocar madera. El médico me dijo cuando me dio el alta que la fractura había soldado.

–¿Cómo está viendo al equipo? ¿Quizá no está en el puesto que todos esperaban?

–Está claro. Quisiéramos estar más arriba, por supuesto. Pero las cosas han venido así, las lesiones nos han penalizado bastante. Tenemos que seguir remando todos juntos y trabajando fuerte día a día el objetivo se va a cumplir. Hay equipo para conseguirlo, afición... lo tenemos todo, pero tenemos que ir pasito a pasito y no volvernos locos y la primera piedra la tenemos que poner este lunes.

–¿Qué cree que le está faltando al equipo? ¿Encadenar un par de victorias seguidas, quizá?

–Estamos haciendo buenos partidos y por una cosa u otra no estamos sacando los tres puntos. Hay que intentar sumar algunas victorias seguidas para hacer buenos estos empates. Estamos en una zona que ni para arriba ni para abajo y tenemos que engancharnos ya a los puestos de arriba.

–El equipo está a siete puntos de la cuarta plaza.

–Es arriesgado alejarte más, pero queda toda la segunda vuelta y estamos viendo que hay equipos de la zona alta que también pierden. Tenemos que pensar en nosotros, dejar de mirar la clasificación e intentar ir de partido a partido aunque parezca un tópico. De aquí al final de Liga tenemos que salir cada domingo a los partidos como si fueran finales.

–El técnico habló hace unas semanas de que no se podía pasar de la exigencia a la crispación porque eso no era bueno. ¿Cómo lo está viviendo el vestuario?

–Como profesionales, tenemos que saber convivir con ello. Sabemos la exigencia del club y todo el que ha venido aquí lo sabía. No es fácil, tenemos que estar tranquilos y remar todos juntos. A la afición le pedimos que nos ayude todo lo posible. Creo que lo está haciendo aunque haya un sector que no esté conforme con los resultados, como es normal, pero al final, si remamos todos juntos esto irá a buen puerto.

–Pero, ¿los primeros no conformes con los resultados seréis ustedes? ¿La palabra clave es tranquilidad?

–Está claro. Hay que convivir con los que están a gusto y con los que no, está en nuestras manos cambiarlo y la primera piedra la tenemos el lunes contra el líder.

–El Utrera todavía no ha perdido fuera de casa esta temporada. ¿Cómo lo ve?

–Está haciendo una temporada bastante buena. Nadie en principio contaba con que fuesen a estar en los puestos altos. Conozco a bastantes futbolistas de la plantilla, tienen una dilatada trayectoria y con mucha experiencia. Están compitiendo muy bien.

–¿Motiva ser el primer equipo local que les pueda ganar esta temporada?

–Es la mejor piedra que podemos tener por la motivación que tenemos, esas ganas de poder sacar los tres puntos. Es el líder, no ha perdido todavía fuera y es ilusionante.