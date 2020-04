Xerez DFC o Ciudad de Lucena ¿quién es segundo?

Xerez Deportivo FC y Ciudad de Lucena se encuentran empatados con 55 puntos en la segunda plaza del Grupo X de Tercera División, posición que otorga el privilegio de disputar la temporada la próxima edición de la Copa del Rey en sustitución del Betis Deportivo, líder de la categoría y que no puede jugarla al ser un equipo filial.

Hasta el momento de la suspensión de la competición por la crisis sanitaria del COVID-19, los azulinos habían ganado 17 partidos, empatado 4 y perdido 8, marcando 44 goles y recibiendo 24 (+20); mientras que el Ciudad tiene en su haber 16 victorias, 7 empates y 6 derrotas, con 46 goles a favor y 24 en contra(+22). Ambos sólo se han enfrentado en el partido de la primera vuelta, disputado en Chapín, y que acabó con victoria de los de Josu Uribe (1-0).

Ahora bien ¿quién es segundo y quién tercero? Algo en teoría tan fácil de comprobar se complica por la disparidad de criterios a la hora de establecer la clasificación. En la web de la Federación Andaluza, el Xerez Deportivo FC aparece en la segunda plaza. La Andaluza toma como referencia el único enfrentamiento particular que se ha dado esta temporada entre ambos conjuntos, es decir, aplica el golaveraje particular.

Sin embargo, en la web de la Española, es el Ciudad de Lucena quien marcha por delante de los xerecistas, aunque no está actualizada a la última jornada disputada, sino a la anterior, y, para colmo, le ha sumado los 3 puntos del Écija a todos los equipos, por lo que el Utrera aparece segundo con tres puntos y un partido más que Ciudad y Xerez DFC. Rocambolesco.

Diario de Jerez, a tenor del debate existente, se ha puesto en contacto tanto con la Federación Andaluza de Fútbol como con la Española, aunque sólo ha recibido respuesta del organismo andaluz, que remite al artículo 201 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, entidad que organiza las competiciones de categoría nacional.

El referido artículo, que regla el sistema de puntos, dice lo siguiente en caso de empate:

En las competiciones que se desarrollen por el sistema de puntos, la clasificación final se establecerá con arreglo a los obtenidos por cada uno de los clubs contendientes, a razón de tres por partido ganado, uno por empatado y cero por perdido. Si al término del campeonato resultara empate entre dos clubs, se resolverá por la mayor diferencia de goles a favor, sumados los en pro y en contra según el resultado de los dos partidos jugados entre ellos; si así no se dilucidase, se decidirá también por la mayor diferencia de goles a favor, pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición; de ser idéntica la diferencia, resultará campeón el que hubiese marcado más tantos.

De este modo, la RFEF establece como primer criterio el enfrentamiento particular “de los dos partidos jugados entre ellos”, circunstancia que no se produce al no haberse jugado aún el partido de la segunda vuelta; y, seguidamente, el average general, que en el caso que nos ocupa es favorable al Ciudad de Lucena. De cualquier modo, el Reglamento también recoge que la clasificación se establece "al término de la competición", circunstancia que en esencia tampoco se ha producido.

El punto 4 del mismo artículo añade que para competiciones de una sola vuelta (que tampoco sería el caso), el desempate se dilucidaría de la siguiente manera:

Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato.

Por el mayor número de goles marcados, teniendo en cuenta todos los conseguidos en la competición.

Por el resultado de los partidos jugados entre ellos.

La RFEF ya se ha pronunciado esta misma temporada en un caso similar, optando por el último precepto del punto 2 del artículo 201. Es el caso que implica a la Real Sociedad y el Getafe en Primera División. Ambos están empatados a puntos (46) y también en la diferencia general de goles (+12). Los getafenses ganaron el único partido en el que ambos se han medido esta temporada (falta el de la segunda vuelta). La Española, según el articulado antes expuesto, coloca a la Real en la cuarta posición y al Getafe en la quinta porque los realistas, a empate a puntos y a diferencia de goles general, han marcado más tantos hasta la fecha. De hecho, comunicó hace unas semanas a la UEFA que en caso de no acabar la temporada, sería el equipo donostiarra quien disputaría la Liga de Campeones, mientras que el Getafe iría a la Liga Europa.

Otro caso similar en Tercera División se da en el Grupo 11 entre los equipos del Felanitx y el Playas de Calviá, ambos con 52 puntos en la cuarta y quinta plaza respectivamente. En el único enfrentamiento de esta temporada, el Playas venció 2-0, pero es el Felanitx quien aparece cuarto en la web de la RFEF gracias a su mejor diferencia de goles: +21 por +13 de su oponente. Sin embargo, en la página oficial de la Federación Balear es el Playas de Calviá quien ocupa la cuarta plaza.

La pelota, por tanto, está en el tejado de la Real Federación Española de Fútbol, que haría bien en clarificar cuanto antes la situación. Tanto Xerez DFC como Ciudad de Lucena creen que tienen el derecho de disputar la próxima Copa del Rey, competición que además del interés deportivo que atesora, puede dejar muy buenos ingresos en las cuentas de unos clubes que, con esta pandemia mundial, van a ver mermados no sólo sus actuales ingresos sino también los de la próxima temporada.