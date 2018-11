Amarillos que no olvidan su pasado azulino

El Conil-Xerez DFC del domingo en el Pérez Ureba será especial para cuatro integrantes de la plantilla de Javier Zafra. Carlos Cuenca, Álex Expósito, Pablo Bonomo y Adri Domínguez han pasado por las filas azulinas. Todos guardan gratos recuerdos de su paso por el club azulino, no olvidan los ascensos conseguidos, ni la buena relación con sus compañeros ni el trato que les dio la afición.

Carlos Cuenca se marchó el pasado verano tras dos años vistiendo la camiseta azulina y siempre fue uno de los preferidos de la afición. El delantero, por su carácter, es el que más ganas tiene de que llegue el partido y el que más nervioso se siente. "Es lógico que el encuentro sea especial para mí. Nunca voy a olvidar las dos temporadas que pasé allí, me dará mucha alegría ver a mis excompañeros, nos llevamos bastante bien".

A la hora de valorar a su exequipo, no repara en elogios. "Tienen un equipazo, configurado para ascender. Cada vez que puedo, voy a ver a mis excompañeros y por la calidad que tienen y el juego que despliegan van a estar arriba, es un candidato firme al ascenso".

De todos modos, también advierte que "aquí no se lo vamos a poner fácil. Nuestro campo es muy complicado, yo lo sufrí con ellos en las dos últimas temporadas, perdimos. Les cuesta adaptarse a terrenos de juego como el nuestro. Además, hemos mejorado bastante. Hasta que en la jornada quinta no empatamos en La Juventud con el Xerez CD, no habíamos puntuado y ahora de nueve partidos hemos perdido uno. Competimos más y mejor, funcionamos como bloque".

Álex Expósito, por su parte, apunta que "la semana de trabajo está siendo normal, será especial el reencontrarme con mis excompañeros y con los técnicos. La temporada pasada fue muy buena, ascendimos a Tercera y no se olvida".

El delantero no tiene claro si celebraría un gol en caso de anotar porque "eso dependería del momento. Como he comentado antes, allí viví un año espectacular, me sentí muy querido pero ahora me debo al Conil, como antes a la Roteña. Son sensaciones y reacciones que salen sobre la marcha, no pienso en eso".

Bajo su punto de vista, el XDFC "va sobrado. Se van a meter seguro en la fase de ascenso, tienen un equipazo y un buen grupo, que es lo mejor de ese equipo. Los futbolistas son buenos y además buenas personas".

El encuentro lo espera "complicado. El campo no les beneficia y eso ya lo viví la temporada pasada cuando perdimos allí. Estamos compitiendo bien, tenemos las ideas claras y les vamos a dar guerra, podemos sorprenderles. Nos costó adaptarnos a las ideas que quería el míster, llegamos once o doce jugadores y necesitábamos conocernos. Para mí. el cambio fue importante era como si estás jugando con Guardiola y cambias a Simeone".

Pablo Bonomo también espera la cita del domingo "con ganas y mucho ilusión. Tengo ganas de ver a mis excompañeros y de enfrentarme a mi exequipo, siempre es un aliciente más dentro de un partido tan atractivo".

El joven centrocampista roteño no lo ha pasado bien durante algunas jornada porque "tuve problemas con los aductores, pero ya los he superado y me encuentro bastante bien y el míster me está dando confianza".

Al igual que sus compañeros, asegura que "somos conscientes de que tienen una gran plantillla, configurada para estar arriba y lo van a conseguir, pero no van a tener fácil ganarnos aquí. Somos competitivos y nuestro campo no les va bien a su forma de jugar. Sabemos que nos tenemos que sacrificar al cien por cien. Nuestra evolución ha sido importante. Las dinámicas en el fútbol son importantes, empezamos mal pero ahora estamos bastante bien".

De los cuatro exxerecistas del Conil, Adri Domínguez es el único que no estuvo el pasado curso en la plantilla pero sí el anterior. "El partido es atractivo pero lo estamos preparando como uno más. Estamos en un buen momento, llevamos bastante jornadas sin perder. Comenzamos muy mal pero nos sentamos todos en el vestuario y nos conjuramos para sacar esto adelante como sea y lo estamos logrando. Tenemos una plantilla para no pasar apuros pero éramos un equipo nuevo y nos costó adaptarnos a la categoría".

El defensa amarillo explica que "siempre lo hablo con Cuenca, el Xerez DFC tiene un gran equipo y si asciende no es nada raro, todo lo contrario. Para mí, va a luchar por ser campeón con el Ceuta".

Adri, pese al potencial del rival, considera que "no lo van a tener fácil aquí, siempre les cuesta adaptarse a nuestro campo pero eso nunca se sabe. Nosotros lo mejor que tenemos es que competimos al máximo. Nos saldrán las cosas mejor o peor pero competir competimos a tope. En Utrera no lo hicimos y nos sirvió de experiencia".