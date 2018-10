Al Xerez DFC se le atraganta el líder Córdoba B (0-3)

Revés inesperado. El Xerez DFC cayó por un incontestable 0-3 ante un líder, el Córdoba B, que demostró los motivos por los que se encuentra al frente de la clasificación. Los azulinos encajaron un severo correctivo tras una primera parte aseada, en la que dominaron y hasta generaron alguna acción de peligro, pero que cerraron perdiendo 0-2 y una segunda en la que no encontraron la forma de hacer daño a un filial sin fisuras y apenas mostraron síntomas de reacción.

El cuadro xerecista volvió a perder en Chapín justo dos años más tarde. La última derrota llegó el 23 de octubre de 2016, en la novena jornada de Liga en División de Honor ante el Lora (0-1) con Dani Pendín en el banquillo.

El campo, en muy mal estado, no ayudó en nada a la propuesta del XDFC, pero tampoco a los cordobeses a la hora de intentar controlar el juego y de montar las contras. A medida que fueron pasando los minutos se puso impracticable y a los azulinos aún le restan por jugar en casa un partido más, ante el Coria el 1 de noviembre.

Pepe Masegosa, de salida, cambió su guión habitual en Chapín y optó por variar su sistema, pasando a un 1-3-5-2. Regino, Adri Rodríguez y Joaqui salieron de inicio en el centro de la zaga, con un mediocentro (Jorge Herrero), dos hombres por dentro, Álex Colorado, que finalmente fue titular, y Bello; con Padilla y Juan Gómez en las bandas y Javi Casares y Adrián Gallardo en punta.

Con los dos equipos queriendo ganar y con un buen ritmo, al cuarto de hora, después de varias llegadas azulinas que solventaron la defensa y el portero cordobés, Chuma apareció para rematar con peligro un centro de Jordi Méndez. La réplica la puso el cuadro local con una contra entre Bello y Javi Casares que abortó Alberto saliendo a pies del atacante xerecista. Superada la media hora, Regino remató alto de cabeza un saque de esquina.

En el minuto 37, el filial enseñó las garras y se adelantó en el marcador. Una triangulación de los cordobeses sorprendió al XDFC. Trabazo, un lujo de jugador, atacó la espalda de Juan Gómez para sacar un centro que remató de cabeza picado y cruzado Sarmiento, colocando el balón lejos del alcance de Marrufo.

Lo peor estaba por llegar. A punto de cumplirse el minuto 45, Trabazo hizo el 0-2. Fran Ávila, zurdo, centró de cine con la derecha ante la pasividad de la zaga xerecista y el centrocampista, llegando desde atrás, remató de cabeza abajo y superando a un Marrufo que no estuvo inspirado y que no se pudo quedar con el balón. 0-2 y descanso. Pocas llegadas, pocos errores y máxima rentabilidad para un filial ordenado y con las ideas muy claras ante un XDFC bien organizado y con una propuesta que le permitió dominar muchas facetas del juego pero no así generar ocasiones claras de gol que le permitieran abrir la lata.

Con todo perdido, Masegosa no esperó para mover ficha. En el descanso, dejó en la caseta a Regino y dio entrada en el campo a Heredia, recuperando la defensa de cuatro, arriesgando con los laterales muy adelantados para intentar recortar distancias cuanto antes y con Bello ya pegado a la banda. El extremo, un partido más, era el azulino que daba más sensación de peligro. Rodri también entró por Casares y poco después de Javi Tamayo por Jorge Herrero.

A la hora de juego, Kevin puso a prueba a su propio portero al repeler un gran centro de Juan Gómez cuando el balón había quedado muerto en el área. En el minuto 72, a Rodri se le marchó desviado un remate de cabeza tras un centro desde la banda de Heredia, que intercambió la banda con Bello. En el 80', un mano a mano de Chuma ante Marrufo se saldó a favor del portero, que se quedó con la pelota entre las piernas. Justo después, la guinda la puso Trabazo (82') con un trallazo desde fuera del área escorado a la derecha (0-3).