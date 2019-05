El Xerez DFC se juega el domingo en Chapín (12:30) ante el Gerena en noventa minutos toda la temporada. Los azulinos deben superar a los sevillanos en la última jornada de Liga y esperar que los resultados de sus rivales directos le favorezcan. Todos estarán pendientes de lo que suceda en el Municipal, en el Carlos Marchena con el Cabecense-Utrera, en el Nuevo Mirador con el Algeciras-Los Barrios y en el Alfonso Murube con el Ceuta-Betis Deportivo.

Andrés García Tébar, entrenador azulino, sufrirá en estéreo. No podrá estar en el banquillo, ya que debe de cumplir el segundo encuentro de sanción de los dos que le cayeron por la expulsión ante Los Barrios, y estará muy pendiente de los otros frentes. Antes de la cita, se muestra cauto pero muy optimista. Asegura que su equipo se encuentra mucho mejor anímicamente tras ganar en Écija, que ha recuperado las buenas sensaciones y desea "ganar para devolver a la afición una parte de lo que nos da y no es populismo".

-La semana es de hacer cuentas, ¿qué tal se le dan las matemáticas?

-Inevitablemente te llegan muchas situaciones pero la verdad es que soy un desastre con las matemáticas. Lo escucho todo pero no le doy demasiada atención, lo importante es nuestro partido porque siempre que no lo saquemos, el resto es sobrante.

-No le gustan los números pero, ¿qué le dice la lógica?

-Antes de jugar y ganar en Écija ya pensaba que se podían dar muchos resultados, que no era descabellado pensar que podía pasar lo que ha sucedido y ahora es igual. Siempre centrándonos en nuestro partido porque sabemos la dificultad que tiene y teniendo en cuenta que hemos empatado los dos últimos encuentros en casa, creo y a ver si me explico bien, que no es imposible que se den las combinaciones que necesitamos. No es imposible nada, que Los Barrios empate o pierda en Algeciras, o que el Betis Deportivo pueda derrotar al Ceuta o que el Utrera no gane en Las Cabezas, sólo ha empatado un partido de los cinco últimos y ha perdido cuatro. En este caso, tenemos el ejemplo más claro de lo que es el fútbol, de lo que son las dinámicas y de lo que cambia todo de una jornada a otra. Ha sido un equipo que ha estado liderando la tabla porque ha mostrado sus credenciales y demostraba que era el mejor equipo del grupo. De todos modos, aquí lo que vale es nosotros ganemos, para jugar el 'play-off' no queda otra.

-¿Qué opinión tiene del Gerena?

-Ellos juegan muy bien al fútbol, aunque es lógico que en los últimos encuentros no hayan tenido la misma intensidad que mientras tenían otras situaciones en juego. Me parece un equipo que trata muy bien el balón y, como para todos, nuestro campo es el mejor escenario posible para hacerlo bien, al margen de que te juegues algo o no. Este partido todos los equipos lo tienen marcado en rojo en el calendario por el campo y porque querrán hacer un buen encuentro, no tengo ninguna duda.

-¿Dónde coloca la clave del partido?

-Lo ideal sería marcar cuanto antes, aunque es cierto que un gol no es distancia en fútbol y con eso no estaríamos seguros. Para resumir todo un poco, sin lugar a dudas, si hay que buscar una clave es ganar, todo lo demás sobra.

-¿Cómo está la plantilla mentalmente?

-Mucho mejor. Veníamos de tres partidos que no habían sido los mejores ni mucho menos y eso nos condijo a que ahora mismo no estemos hablando de otra situación mucho más positiva, podríamos estar hablando de depender de nosotros mismos, que es lo que nos hubiese encantado. Dentro de extraer lo positivo de cada situación y de cada partido, el triunfo en Écija nos ha dado vida, recobramos un fútbol más cercano a lo que nosotros pretendemos y queremos. Nos cuesta mucho generar ocasiones y en Écija creamos bastantes. Ese triunfo nos ha reforzado la autoestima y el estado anímico de los jugadores, aunque somos realistas y somos conscientes de lo que hay. Primero tenemos que ganar y luego esperar a ver qué acontece en los otros campos. Puede pasar de todo.

-¿Qué espera de la afición el domingo?

-No es ser populista, nos apoya constantemente. El domingo era Feria y fueron a Écija, sabíamos que no íbamos a estar solos, ahí estaban ayudando, gastándose el dinero y dándote cariño. Lo que me gustaría, primero desde un prisma egoísta para el club y para nosotros, es darles una alegría a las dos y media cuando acaben todos los partidos. No podemos compensarles en su totalidad porque eso es complicado pero al menos pretendemos devolverle algo de lo que nos dan continuamente .

-Tras el partido ante Los Barrios se quejó del estado del césped, ¿cómo está para el domingo?

-Sé que van a hacer lo indecible para que el campo esté en las mejores condiciones posibles y con eso es suficiente, espero que esté bien como ha estado en otros partidos.