El Xerez Deportivo FC se ha impuesto a la Balompédica Lebrijana en un partido poco brillante que se resolvió en la primera mitad con los goles de Amin y Bello, de penalti. En la recta final, Zafra sentenciaba el choque tras recibir un magnífico pase de Astray. Con este triunfo, los azulinos se encaraman a la segunda posición gracias a las derrotas del Betis Deportivo en casa del líder Ciudad de Lucena y del Puente Genil en Gerena.

Andrés García Tébar apostó por el mismo once que venció en el derbi con la excepción del sancionado Sergio Narváez, siendo Goma el elegido para ocupar la demarcación del mediapunta.

En una primera mitad con poco ritmo, a las azulinos les bastó un destello de Bello y un posterior penalti transformado por el '10' del Xerez DFC para marcharse al descanso con una ventaja que se antojaba definitiva.

No obstante, el partido comenzó con susto para los de García Tébar. Camacho tuvo que intervenir en el primer minuto del partido para evitar el primer tanto de la Lebrijana. Orihuela, desde fuera del área, recibió del ex del Guadalcacín Fran Jiménez y no se lo pensó para sacarse un derechazo que buscaba la escuadra del meta local. Camacho sacó una gran mano para despejar a córner.

Tras el susto inicial, el Xerez DFC trató de hacerse con el dominio del balón, aunque en algunos momentos abusó del juego en largo buscando a Amin. Los mejores minutos de los locales en una primera mitad que tuvo escasa brillantez llegaron cuando conectaba el centro del campo con Bello, bastante más activo por la izquierda que Jacobo por la derecha.

Precisamente de las botas del asidonense salió la jugada que iba a significar el primer gol del partido. El centrocampista recibió en la frontal, vio que Fran Ávila le doblaba por fuera y le metió un pase preciso. El lateral izquierdo sólo tuvo que centrar al corazón del área, donde Amin, con la caña preparada, empujaba al fondo de la red.

El tanto no espoleó al Xerez DFC ni la Lebrijana se lo tomó como una invitación para volcarse en ataque. Al contrario, los sevillanos sólo se acercaban a la meta de Camacho en balones parados fruto de las innumerables faltas con las que Durán García castigaba a los locales.

Una de estas estuvo a punto de costarle caro al equipo azulino después de una indecisión entre Camacho y un defensa local que Fran Jiménez aprovechó para rematar a la 'remanguillé', salvando Marcelo en boca de gol.

El Xerez DFC colocaría el 2-0 con el que se fue al descanso en el minuto 37' tras un penalti que provocó Amin y que no desperdició Bello. El atacante, al contrario que contra el Xerez CD, lanzó en esta ocasión a la derecha y aunque el debutante Alfonso adivinó el sitio no pudo alcanzar el potente lanzamiento del ca pitán.

La Lebrijana se acercó con peligro en otras dos ocasiones antes del descanso. En la primera de ellas, Fran Jiménez ganaba el balón de espaldas a la portería de Camacho, cedía a Bugato y el disparo de este, que buscó colocar, se fue a la izquierda de la portería local. La última, al borde del 46' en un saque de esquina botado por Copero muy cerrado que Camacho no acertó a despejar y que pasó muy cerca del palo a punto de convertirse en gol olímpico.

Bermúdez movió el banquillo en el descanso dando entrada a Juanca por Bugato y aunque la Lebrijana dio un paso adelante la decoración del partido no cambió en exceso. Con espacios, los locales estuvieron muy cómodos aunque tampoco gozaron de ocasiones excesivamente claras. Jacobo tomó protagonismo con un par de cabalgadas por la derecha aunque sin que sus centros encontraran rematadores.

Tébar dio descanso a Bello -el domingo hay otra batalla en Córdoba- y Zafra tuvo 25 minutos para ir cogiendo ritmo de partidos. El roteño hacía el 3-0 en la recta final del partido tras recibir un magnífico pase de Astray, que minutos antes había sustituido a Jacobo. El atacante salvó la salida del portero y a puerta vacía, no sin dificultad, anotaba el tercero.

Antes, la Lebrijana estuvo a punto de recortar distancias cuando Sergio se encontró un balón suelto en el área y disparó a bocajarro, evitando el tanto Camacho con otra buena parada. Y a dos minutos del final, Lúa disparaba por encima del larguero estando en una franca posición.