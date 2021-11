Manu Baeza apela al trabajo y a la unión para revertir la situación

Manu Baeza, extremo del Xerez DFC, se mostró decepcionado tras la derrota de su equipo ante el Coria por 2-1, la cuarta consecutiva esta temporada, lamenta que el trabajo del equipo no se esté viendo recompensando en forma de resultados, apuesta por la unión de todos para salir adelante y valora de forma positiva su gol, que le da confianza para ganarse más minutos.

El joven jugador azulino admite que "el grupo está bastante fastidiado porque no llegan los resultados. La situación no es mala del todo, pero tenemos que ser fuertes, esto solamente lo podemos sacar nosotros hacia adelante. No queda otra que seguir entrenando, seguir luchando todos los partidos y dar el máximo de cada uno para poder revertir esta mala racha en la que nos encontramos".

En La Isla, tras una mala primera mitad, el equipo reaccionó en el segundo tiempo, pero ya no le llegó para al menos empatar. Baeza cree que todo es fruto "de la situacón en la que nos encontramos, cuando las cosas no salen, no salen. Esta mala dinámica hace que la ocasión clarísima que tiene Rueda al final bajo palos no entre. A lo mejor, estás en una buena dinámica y va dentro. Igual también las ocasiones del Coria las podemos rechazar y no terminan en gol. La mala dinámica que llevamos nos hace cometer esos errores y, como he dicho antes, eso solamente lo podemos revertir nosotros".

Pérez Herrera se quejó del arbitraje al final del choque y el sevillano confirma que no estuvo muy acertado: "Al fin y al cabo, en algunos partidos te condicionan ciertas decisiones arbitrales. Por ejemplo, hubo algunas pequeñas faltitas que te van comiendo la moral poco a poco y eso te deja con malas sensaciones. Oca terminó con una pequeña brecha en la nariz y nos ha dicho que para él era claramente tarjeta roja porque un codazo se supone que es agresión. Eso no está en nuestras manos. Tenemos que seguir entrenando y remontar esta mala racha como sea".

En el otro lado de la balanza, su gol, que metió definitivamente al equipo en el encuentro. "Estoy contento porque poco a poco me voy encontrando mucho mejor y estoy teniendo más minutos. Pero no me voy tan satisfecho por la derrota, me hubiese gustado lograr una victoria. Hay que seguir trabajando para salir de esta mala racha. Ya sólo nos queda pensar en el próximo partido, en el que tenemos que sacar los tres puntos como sea".