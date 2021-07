El Xerez Deportivo FC ha presentado en el Consejo Regulador el Trofeo de la Vendimia que enfrentará a los de José Pérez Herrera con el Real Madrid Castilla, partido que se disputará el próximo 28 de julio en Chapín a las nueve de la noche con un aforo, si la situación sanitaria no cambia, de 2.500 personas.

El club pondrá las entradas a la venta este miércoles y los socios tendrán prioridad a la hora de adquirirlas. La entidad azulina ha establecido los precios de la entradas, que para los socios costarán 8 euros en Tribuna; 7 en Preferencia; 5 en Fondo Sur y 4 euros la entrada infantil. Para los no socios, 12 euros Tribuna; 11 Preferencia; 9 Fondo Sur y 6 euros la entrada infantil. Los abonados oro y premium no pagan para ver el partido.

Además, desde este miércoles también se ponen a la venta las entradas para el partido amistoso contra el Sevilla Atlético, partido que se disputará el 6 de agosto en Chapín. Los socios que saquen sus billetes para los dos partidos podrán asistir gratis al choque contra el San Fernando, otro de los partidos que ha cerrado el cuadro azulino para la pretemporada y que se jugará el sábado 21 de agosto en Chapín.

Al acto de presentación acudieron los jugadores del primer equipo Ignacio Goma, Curro Rivelott y Marcelo, así como varios directivos de la entidad con Ignacio de la Calle como máximo representante del club y el técnico azulino José Pérez Herrera.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, dio la bienvenida a los presentes: "Una vez más nos honramos de tener al Xerez Deportivo FC con nosotros en una ocasión muy ilusionante y una nueva etapa que se abre. Quiero agradecer su presencia al presidente, Ignacio de la Calle, gran amigo y una persona de la casa en muchos sentidos; y a José Pérez Herrera, bienvenido, enhorabuena y mis mejores deseos para el club y para ti personalmente en esta temporada que ahora empieza. Para nosotros es un honor y un orgullo que presentéis en nuestra casa el Trofeo de la Vendimia. Agradecemos enormemente la posibilidad que se nos da de colaborar. Os deseo una temporada llena de éxitos para el Xerez, ahí estaremos animando al equipo y deseando celebrar con una copita de vino de Jerez cada una de las victorias".

Ignacio de la Calle

El presidente del Xerez DFC afirmó que "estamos en la casa del vino, en el Consejo Regulador del Xerez-Xeres-Sherry, el motor de la economía de esta ciudad y me pregunto, ¿qué sería esta casa sin la vendimia? Nada. La vendimia es el fruto del trabajo del viticultor durante todo el año, la que posibilita el vino joven que rociará nuestras soleras. La vendimia es pues el acontecimiento más importante de la ciudad y por eso el Xerez, en el año 1952, creó este trofeo, que es el más antiguo del fútbol español y que rinde homenaje a la vendimia. Por eso estamos aquí como en nuestra casa y queremos agradecer al Consejo y a su presidente César Saldaña que nos abra sus puertas para presentar esta nueva edición del Trofeo de la Vendimia. Gracias al Consejo Regulador por la donación de estos dos catavinos jerezanos que premiarán al campeón y subcampeón".

El dirigente jerezano también agradeció a Enrique Fernández de Blas, vicepresidente del Real Madrid, "haber hecho realidad este sueño que no es otro que jugar en Chapín con el filial del club más grande del mundo. El Real Madrid Castilla es el mejor exponente de un filial del fútbol español, es un semillero de futbolistas que rocía el panorama nacional como se rocía la solera de Jerez con vino joven. Siempre es un espectáculo ver las jóvenes promesas del RM Castilla, que más que promesas son una realidad, evolucionar sobre el campo de fútbol y ahora mucho más bajo la batuta de Raúl González Blanco".

Por último, emplazó a la afición a que se abone al club para dar ese empujón que necesita el proyecto en la nueva categoría de Segunda RFEF. "Empezamos la pretemporada, tremendamente ilusionante, la comenzamos de la mano de José Pérez Herrera, a quien la junta directiva ha dado toda la responsabilidad del área deportiva. Él y su equipo se encargará de formar en valores a nuestros jóvenes y no sólo como futbolistas sino como personas, que es más importante. Ya tiene casi conformada la plantilla con chicos de la cantera y del entorno nuestro que encajan perfectamente en el perfil. Todo ello con un presupuesto limitado pero que estamos seguros de que va a dar mucho juego. Ahora es el momento de la afición. La afición tiene que hablar y desde la unión de todo el xerecismo, no me canso de repetirlo, dar un empujón tan fuerte a este proyecto que sea capaz de convertirlo en una realidad palpable".