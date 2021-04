El Xerez DFC, 'Sin miedo a las alturas'

Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, ha presentado la campaña de abonos para la fase de ascenso a la 2ª RFEF en la sala de prensa de Chapín que lleva por nombre 'Sin miedo a las alturas' y que hace juego con la foto del cartel, en la que aparece Antonio Bello celebrando el tanto que dio la victoria a los de José Pérez Herrera en el partido contra Los Barrios.

El bono consta de los tres partidos que se van a jugar en Chapín contra el San Roque de Lepe, Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil y se lo podrán sacar exclusivamente los que ya sean socios de la entidad, pudiéndolos retirar este mismo martes en la oficina del club. El precio es de 35 euros para los adultos y 15 euros para infantil hasta 15 años. Los socios que saquen este bono también obtendrán como obsequio una clave para ver los partidos a través de la plataforma online que el club ha gestionado para televisar los encuentros de la fase de ascenso. Un socio podrá retirar, desde este mismo lunes, como máximo cinco bonos y la forma de pago será en efectivo, tarjeta de débito/crédito o Bizum.

Petición a la Junta para ampliar el aforo de Chapín

El club xerecista ha solicitado a la Junta de Andalucía una ampliación del aforo máximo permitido en Fase 2 de la alerta sanitaria, que es de 800 espectadores. La entidad que preside Rafael Coca ha enviado a Sanidad en el que fundamenta que el estadio reúne todas las condiciones para acoger más público, en torno a los 2.500 espectadores: "Hemos pedido un aumento del aforo y se ha hecho un escrito bastante extenso explicando los condicionantes que tiene Chapín, como la cantidad que puertas que hay por cada localidad, los accesos y puertas de desalojo... cumplimos suficientemente para poder tener más aforo del que actualmente tenemos. Tenemos confianza, máxime cuando están descendiendo los casos por la pandemia". Por este motivo, Rafael Coca explica que "no podemos poner entradas a la venta hasta que no sepamos si vamos a cubrir o no el aforo con la venta de los bonos".

El presidente azulino ha confesado estar "deseando" comenzar la fase de ascenso, en la que el Xerez DFC parte con ventaja con respecto a cuatro de sus rivales. "Con ganas de empezar y partido a partido, no podemos mirar más allá. Empezar en puesto de ascenso directo es una ventaja importante, pero pueden pasar muchas cosas, vamos a centrarnos en el primer partido y pasito a pasito. Sí nos gustaría jugar el primer partido aquí en casa", recalcó.

Plataforma para dar los partidos online

"Quiero agradecer la atención que ha tenido con nosotros 7TV", ha explicado Rafael Coca, "pero no hemos podido llegar a un acuerdo económico con ellos. Hemos tenido que priorizar lo económico a la calidad televisiva, pero no hemos tenido más remedio que decirles que la oferta que nos presentaban no la veíamos conveniente. Y por eso hemos contratado una plataforma para dar los partidos online, ya hemos hecho una prueba con el fútbol sala". Los precios para ver los partidos serán de 4,95 para los socios y de 7,95 para los no socios. Además, el club también va a televisar por esta misma plataforma los partidos de la fase de ascenso del Xerez DFC B y los del Xerez Toyota Nimauto, con sus correspondientes precios.