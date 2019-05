Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, aboga por centrar toda la atención en el partido con el Écija porque si el conjunto azulino no gana en el San Pablo, la temporada se habrá acabado.

-Ahora sí que es una final...

-Sí, está claro que no tenemos que hacer demasiadas cuentas ni cábalas de cara al partido de pasado mañana: es ganar o decir adiós, es así.

-¿Qué partido espera? El Écija también necesita los puntos para no verse arrastrado a División de Honor.

-Aunque ya te digo que es muy difícil vaticinar lo que pueda ser un partido, es cierto que somos dos equipos necesitados obviamente por diferentes objetivos y está claro que puedes prever un partido intenso por lo que nos vamos a jugar nosotros, que queremos acercarnos a esa posibilidad, a esa ilusión, y ellos lo que querrán es coger y sumar para alejarse de esa posibilidad de descender, que aunque inicialmente no lo haría, para no estar condicionado por ver qué es lo que ocurre con los ascensos o descensos que pudiera haber, con lo cual, repito, un partido de necesidades sin lugar a dudas.

-¿Que el Écija tenga que sumar es bueno para el Xerez DFC porque no podrán encerrarse?

-En esto del fútbol nunca se sabe. Además, creo que en este mismo grupo hemos tenido un ejemplo que nos puede valer para este tipo de preguntas que me fórmulas, y fue el del Guada con el Betis B. Estamos hablando de un equipo que no se jugaba absolutamente nada, que estaba descendido. Entiendo y creo que el futbolista lo que quiere es ganar y a veces parece que es fácil cuando vas a jugar con alguien que no se está jugando nada a nivel deportivo pero en el fútbol entran otras cosas: entra el orgullo, la dignidad del futbolista, del club, la camiseta que llevas... Lo que sí es cierto es que seguro que no hay un partido fácil, no tengo ninguna duda.

-¿Cómo está el vestuario? Tres partidos sin ganar pero de nada sirve lamentarse por el pasado y ahora que centrarse en el futuro, en el domingo...

-Está claro que al final el dolor con el tiempo se va amortiguando, no solo en el fútbol sino en la vida misma y en este caso un poco lo que comentas: en estos momentos sabemos que ya no dependemos de nosotros, somos conscientes de que no es lo mismo. Nos hubiese gustado todo lo contrario, cómo no, por supuesto que sí, pero también es verdad que cosas más difíciles hemos visto en el fútbol y en un momento determinado, si nosotros somos capaces, porque repito: si no somos capaces de ganar en Écija evidentemente lo demás no sirve absolutamente de nada, y eso es en lo que tenemos que centrarnos y pensar exclusivamente: ir al San Pablo, sacar los tres puntos, llegar aquí a las 12:30 el domingo siguiente para tratar de sacar ese partido, porque si no tampoco serviría absolutamente de nada. Y luego, por qué no, esperar un par de resultados que en realidad si hablamos con sentido común y coherencia, no serían tan increíbles, es lo que yo creo.

-¿Piensa entonces que sumando los seis puntos el equipo se mete en el 'play-off'?

-De verdad y en serio, yo lo que creo es que todo lo que no sea que ganemos en Écija no serviría de nada. El que yo diga que con tantos puntos... Eso sobra en estos momentos, lo preocupante es que nosotros llevamos tres partidos en los que no hemos hecho gol, no hemos ganado y en ese caso con un equipo que se va a jugar la posibilidad de descender tenemos que ganar. Hablar más allá de lo que es el partido de Écija sinceramente sería confundirnos.

-Dos partidos de sanción, no podrá estar en el banquillo...

-Normalmente es lo que suelen aplicar. Ayer le preguntaba al delegado qué había escrito en este sentido y era que yo había cuestionado una decisión suya y había dado un golpe en la chapa. Pues nada, si eso es motivo para coger y dejar a un profesional que esté próximo y cercano a los futbolistas pues qué le vamos a hacer...

-El árbitro no tuvo piedad: a Mario le han caído 13 partidos.

-Creo que fui una persona tremendamente educada y tremendamente correcta. Es más, no soy de los entrenadores porque soy consciente de ello, me ubico en el tema del árbitro, sé lo complicado y lo difícil que es, pero también creo que tienen que ser un poquito más contemplativos en ese tipo de situaciones porque repito: por decirle que la falta es al revés, que tengas que sufrir el no estar dos partidos cercano al equipo no me parece demasiado correcto.

-¿Qué mensaje lanza a la afición?

-Ya lo he dicho muchísimas veces porque es así: si fuese por nuestra gente, por nuestra afición, evidentemente no solo jugaríamos el 'play-off' sino que ascenderíamos seguro. Sé que estamos en unas fechas muy significativas para el jerezano, mañana empieza la Feria, el resultado de Los Barrios fue decepcionante y el apoyo que hubiéramos podido tener hubiera sido distinto y diferente aún con la Feria de por medio, hubiese sido mucho mayor. Pero también estoy convencido, y al hilo del partido de Liverpool, estoy convencido que en Écija no vamos a estar solos, eso seguro.

-¿Hasta qué punto le preocupa la falta de gol? ¿Cómo es entrenable?

-Evidentemente, claro que sí. Lo que haces cuando termina un partido y en este caso cuando ha sucedido en tres es coger y decir 'esto lo hemos hecho bien', 'esto no lo hemos hecho tan bien' y desde ahí el trabajo que sueles realizar los días siguientes es intentar mejorar aquellas cosas, en este caso todo aquello que sea a nivel ofensivo. Esta semana prácticamente todo el trabajo, todo lo que hemos trabajado, ha sido todo enfocado a golpeos, centros, paredes, a mil conceptos ofensivos. Desgraciadamente a veces el tema de los resultados lo que hace es disfrazar, ocultar o empequeñecer otras muchas cosas que sí que hacemos bien. Al final lo que dices es que no hemos ganado y además nosotros somos tremendamente inconformistas, esa es la realidad, somos tremendamente exigentes y en este caso yo el primero. A ver qué nos depara el domingo, a ver si somos capaces de hacer gol porque sí que es verdad que lo que hemos demostrado es que somos tremendamente solventes y serios en el aspecto defensivo.

-Comentaba los otros días que desde mi llegada hemos encajado tres goles, dos de ellos de penalti uno en un córner y no hemos encajado en 13 partidos ninguno de jugada y eso es muy complicado; hemos estado 28 partido sin perder y eso es tremendamente complicado. Lo que pasa es que evidentemente el gol es otra cosa, tenemos un ejemplo claro: ayer vimos el Valencia con el Arsenal y los dos delanteros del Arsenal están por encima de los cien millones de euros, tuvieron seis y metieron cuatro y metieron siete entre los dos partidos. Eso es lo más complicado y lo más difícil, el gol. Claro que es trabajable pero en un porcentaje muy elevado es innato, es de nacimiento, y como siempre digo tiene su coste, claro que sí.