El Xerez DFC aprende a sufrir físicamente ganando

El Xerez DFC conquistó su segundo torneo de la pretemporada consecutivo el miércoles al derrotar a la Balona por 2-1 en el Pedro Garrido con remontada incluida gracias a los goles de Pepe Rincón y Cheikh. Los azulinos dejaron en casa el XXXIII Trofeo de la Vendimia de forma merecida y con unas condiciones poco favorables. David Sánchez, técnico azulino, desveló al final del encuentro, que los futbolistas no estaban cómodos y se sentían espesos por la alta carga de trabajo acumulada en los últimos días. De este modo, le dio doble valor al triunfo.

El preparador sevillano subrayó que "no empezamos bien y no fue culpa de los jugadores, llegamos a este partido muy pesados por el trabajo que estamos acumulando en estos días. Comenzamos algo espesos y fuimos de menos más. Ni estábamos cómodos con el físico ni con el balón y es culpa mía porque se debió a que algunos entrenamientos han sido un poco más duros". Del mismo modo, puntualizó: "A partir de ahí, estoy orgulloso y contento porque el partido lo sacamos adelante más por orgullo, corazón, ganas, compañerismo y por esta delante de nuestra gente que por otra cosa. Empezamos a creérnoslo cuando encajamos el gol y tuvimos momentos de buen fútbol, atacamos por dentro y por fuera. De todos modos, insisto, es uno de los partidos en los que más espesos nos hemos mostrado".

Un grupo solidario

El máximo responsable técnico xerecista cree que jugar con esos condicionantes en pretemporada les va a ayudar a crecer porque "durante la liga también nos pasará, que el cuerpo se encuentre un poco más pesadete, con menos chispita que otros días y eso es mental. Lo hablamos en el descanso, que igual no era el día para transitar tanto porque no estábamos bien, no estábamos frescos, y era el momento de ir más en bloque, de tener más la pelota y me gustó porque el mensaje que les mandamos lo asimilaron bien y llevaron a cabo lo que les dijimos. Además, ganar siempre es importante y más delante de tu gente y con un trofeo como este en juego".

Bajo su punto de vista, "vamos por el buen camino y en cuanto a trabajo, nadie nos puede reprochar nada. Nos dejamos la vida, hicimos cambios y a los futbolistas que entraron hay que darles las gracias porque siguieron sumando, mejoraron al equipo, hicimos debutar a un juvenil y futbolistas como Marcelo o Edu Oriol, que llevan la competición en la sangre, jugaron en posiciones diferentes y rinden en todos lados. El día fue redondo, pero queda mucho. Estamos contentos porque vamos por el buen camino, como ya he comentado antes, pero hay que seguir sumando y mantener este compañerismo, este compromiso porque va a ser un año difícil".

El adiós de Rosado

David Sánchez también explicó los motivos por los que Álvaro Rosado ha decidido abandonar la disciplina azulina. "El viernes jugamos medio partido con la Roteña, el sábado otro con el Antoniano, teníamos programados dos equipos, tenemos cinco centrales y al juvenil Mario, jugaron cuatro y cuatro y dos no lo hicieron, Oca porque se lesionó en el entrenamiento antes del partido con la Roteña y Álvaro. El lunes, como buen jugador con ilusión y ganas, me preguntó por su situación y se la expliqué, pero le dije también que estábamos a 21 de agosto todavía, pero aún así decidió salir. Le deseo mucha suerte porque es un chico comprometido, que ha entrenado muy bien. Hay seis centrales, tengo que conocerlos poco a poco y estaba valorando más a otros chicos, por eso los puse en esos partidos".

La plantilla azulina preparará este viernes el encuentro del sábado (17:30) ante el Real Madrid C en Valdebebas, en una experiencia diferente, y el domingo tendrá la jornada libre.