El Xerez DFC, 'a la caza' de un par de extremos y un delantero

El Xerez DFC ha cerrado 2023 en puestos de play-off -quinto con 26 puntos- después de un inicio de temporada complicado, en el que al equipo le costó adaptarse y lograr los resultados que todos esperaban. David Sánchez tuvo que 'lidiar' con una plantilla joven y corta y le costó que los futbolistas comenzasen a respirar.

El año lo ha despedido con siete jornadas sin perder y los hay que llegan a asegurar que la paz se ha instalado en el vestuario desde que Edu Espada abandonó la entidad. El carácter y la forma de actuar del director deportivo no eran 'compatibles' ni con el grupo ni con el cuerpo técnico.

Con pocos mimbres, el entrenador sevillano ha conseguido que el equipo remonte el vuelo y para ello ha utilizado a 25 jugadores, aunque no todos siguen en el barco. Comenzó la campaña con una plantilla corta e incompleta y a las primeras de cambio se quedó sin el experimentado Edu Oriol, luego perdió a Pedro Pata, un extremo que fue de los últimos en llegar, que nunca se adaptó y que tuvo protagonismo, y la última salida ha sido la de Fabian Burdenski, que aterrizó en el club hace dos temporadas y que no ha contado con la confianza plena de ninguno de los entrenadores azulinos.

Teté y Javi Díez

En el plano de las incorporaciones, el mediapunta Teté firmó procedente de La Palma y se estrenó en la séptima jornada ante el Ciudad de Lucena. Se ha convertido en uno de los referentes ofensivos más importantes del plantel y es uno de sus pichichis con tres dianas. Y a finales del pasado mes de noviembre, ya sin Edu Espada en el club y con el entrenador al mando de las operaciones, firmó el centrocampista Javi Díez, que ha jugado tres partidos y fue titular ante el Utrera.

La cantera

La cantera está teniendo especial protagonismo este curso y David Sánchez cuenta cada jornada con jóvenes o del filial o del conjunto de División de Honor Juvenil en las convocatorias. Pepe Rincón en verano se hizo con un hueco en la primera plantilla y es fijo. De hecho, el interior derecho, que ha renovado hasta 2026 este viernes, ha participado en los 16 encuentros de liga.

Junto a Rincón son habituales el defensa Galafate, que ha disputado dos encuentros como titular -Ceuta B y Gerena- y también ha tuvo minutos en la goleada de Las Cabezas y en el derbi contra el Xerez CD, Mati Laínez, que ha jugado ocho encuentros, Juan Chaves, con cuatro participaciones, y el juvenil Jaime Fernández, que se metió a la grada en el bolsillo con los minutos que tuvo ante el Utrera.

La edad media, 22,68 años

Los 25 jugadores con los que cuenta ahora David Sánchez tienen un denominador común, su juventud. Sólo Marcelo (29), Oca (32), Carri (30) y Teté (30) suben la media. Los demás futbolistas apenas superan los 20 años y Gafalate, Beto Plaza y Jaime Fernández sólo tienen 19. Curiosamente, la media bajó de forma notable la marcha primero de Edu Oriol (37) y de Burdenski (32). La media de edad no llega a los 23 años (22,68), la más baja de la categoría junto al filial del Córdoba y del Sevilla e inferior a la del Ceuta B.

Refuerzos

Con sólo 18 jugadores en la primera plantilla y cinco fichas libres para firmar, el club tiene activado el radar para reforzar al equipo de cara a una segunda vuelta en la que aspira a disputar el 'play-off' para pelear por el ascenso de categoría.

El Xerez DFC tiene la portería a buen recaudo con un Matías Ramos que está a un gran nivel y con Llamas, que demostró ante el Bollullos cuando tuvo que ser titular que está más que capacitado para defender el portal azulino. De hecho, lo dejó a cero en aquella complicada salida al Eloy Ávila Cano.

En defensa, Oca y Hugo son los 'jefes' en el centro y Galafate y Rueda les suplen sin problemas cuando es necesario. Beto Plaza en el lateral derecho, que alterna con Marcelo, es un cañón, se suma al ataque y lleva dos goles y en la izquierda, Beny es el amo. Lo ha jugado todo y David Sánchez aún no ha tenido que buscarle recambio.

La medular era una de las zonas en las que el equipo necesitaba efectivos para ayudar a los titularísimos Álvaro Moreno y Rafa Parejo y ha llegado Javi Díez y en la medipunta tampoco tiene problemas con Carri, Ilias y Teté, que a veces han jugado pegados a banda.

Los problemas llegan en las bandas y es la primera posición que la entidad quiere potenciar con la incorporación de un par de jugadores que puedan ayudar a marcar diferencias. En la derecha, Pepe Rincón lo ha jugado casi todo y es el único que mantiene el tipo. Antonio Moreno, con problemas físicos durante varias semanas, no ha tenido regularidad y el entrenador ha adaptado a la izquierda a futbolistas como Carri, Teté o Ilias, que rinden más por dentro.

La delantera es la línea que menos efectivos tiene. Ni Cheikh ni Joselu Friaza, con dos dianas cada uno, han podido rendir al nivel esperado, aunque el ex del Elche ha mejorado de forma considerable en el último tramo y se ha ganado la titularidad. Aún así, la plantilla necesita puntas que aporten goles para pelear con garantías por el ascenso.

Los jugadores vuelven de vacaciones el próximo 3 de enero y a David Sánchez tendrá un mes para cerrar los frentes que tiene abiertos. Hay gestiones avanzadas y esperan contar con al menos un par de incorporaciones antes de que comience la segunda vuelta.