El Xerez DFC hace oficial la contratación de Marcelo

El Xerez DFC hizo ayer oficial la contratación del lateral izquierdo Marcelo Villaça, un fichaje cerrado desde hace meses pero anunciado una vez que el Atlético Sanluqueño, su club de procedente, cerró la temporada con su ascenso a Segunda División B tras imponerse en la final al Yeclano.

El jerezano, nacido el 14 de diciembre de 1994, es el séptimo refuerzo de los azulinos, puede actuar en las dos bandas y la pasada campaña en el cuadro verdiblanco a las órdenes de Rafa Carrillo disputó 33 partidos. Con anterioridad militó en el filial del Nástic de Tarragona (Pobla de Mafumet) y en el Levante B y llegó a debutar en la primera plantilla del Xerez Deportivo en la campaña 12/13 en 2ª División A, disputando un total de cuatro encuentros.

Marcelo se mostró encantado con su fichaje, aseguró que siempre tuvo claro que quería volver a jugar en Jerez y que no dudó cuando Edu Villegas se interesó por su situación en el Sanluqueño y por sus planes de futuro.

El flamante lateral xerecista explica que "estoy muy contento. Estar aquí supone volver a mi casa, también a Chapín, el estadio en el que debuté en el fútbol profesional, volver a reencontrarme con la afición y con mi gente. Además, me gusta el proyecto del club".

Marcelo espera "disfrutar aquí de cada partido. Seguro que con el apoyo de la toda la afición conseguiremos estar en la zona alta y a ver qué pasa, a ver si estamos entre los equipos de la zona alta".

La categoría, de todos modos, cree que "será complicada. Si teneos tenemos en cuenta los equipos que han descendido, los que no han logrado subir y cómo se están reforzando casi todos va a ser uno de los años más difíciles en el Grupo X. Los filiales también están ahí y siempre son duros, el Arcos se está reforzando bien, el San Roque de Lepe igualmente y luego hay campos en los que es muy complicado sacar puntos, lo digo por mi experiencia en el Atlético Sanluqueño".

Sobre su futuro, resalta: "Me gustaría quedarme en el club muchos años y tener la posibilidad de ir ascendido paso a paso. La plantilla me parece muy buena, a algunos jugadores les he tenido de compañeros y a otros les conozco porque son de Jerez. Haremos un buen vestuario, formaremos un buen equipo, seguro que podemos conseguir grandes cosas".

A Pepe Masegosa, que será su técnico, le conoce "de haberme enfrentado a él cuando entrenaba al San Fernando en una fase de ascenso y también me han hablado bastante de él ya algunos de mis compañeros. Es bastante exigente me han dicho".

El Xerez Deportivo FC, desde su página web, ha dado la bienvenida al futbolista y le desea los mayores éxitos defendiendo la elástica azulina.