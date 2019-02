Xerez DFC: nueve puntos para soñar

Sin pleno en otras semanas con tres partidos

El Xerez DFC no logró hacer pleno en las ocasiones anteriores en las que el calendario deparó tres partidos en poco más de una semana: la primera vez fue con ocasión del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. El XDFC arrancó el fin de semana anterior con exhibición en Ceuta (0-3) y vencía por la mínima al Guadalcacín (1-0) el jueves festivo, pero caía al domingo siguiente en Algeciras (1-0). Luego, en Todos los Santos, el jueves 1 de noviembre, el Xerez DFC vencía al Coria (3-1) tras haberlo hecho en Lucena (0-2) el domingo anterior, pero el siguiente no pasaba del empate en Puente Genil (1-1). Posteriormente, el 6 de diciembre, Día de la Constitución, los azulinos empataban con el Cádiz B (1-1) tras haber empatado el sábado anterior en el derbi xerecista (0-0) y repitieron tablas al domingo siguiente en Los Barrios (1-1). Además, el Xerez DFC tuvo otra semana de tres partidos al adelantar la jornada del 30 de diciembre al jueves 20, cuando empató en la visita al Sevilla C (0-0) tras haber ganado el domingo anterior al Écija Balompié (2-1), y cerró 2019 con empate en Gerena (1-1) al domingo siguiente.