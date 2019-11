El Xerez DFC espera la respuesta positiva de Uribe

El Xerez DFC espera la respuesta de Josu Uribe en las próximas horas. El técnico asturiano valora de forma positiva la reunión que ha mantenido con Edu Villegas, director deportivo azulino, y se encuentra analizando los pros y los contras del ofrecimiento, que le obliga a cambiar de forma radical su vida en su Gijón natal.

En principio, el preparador gijonés tiene ganas de entrenar y de ocupar el puesto hasta ahora de García Tébar. Todo hace indicar que dará el sí. Tiene un amplio informe de la plantilla, ha visto vídeos y cuenta con información de primera mano de jugadores jerezanos a los que conoce y ha entrenado.

Uribe tiene además una relación especial con Chapín, escenario al que le tiene mucho cariño porque en su etapa como entrenador de Segunda A casi siempre ganó en sus visitas a Jerez para medirse al Xerez CD. Ha jugado en el Municipal seis veces con cinco equipos diferentes y ganó en cinco oportunidades.

Se le da bien Chapín, escenario en el que ha ganado en cinco de sus seis visitas

La primera vez que acudió a Chapín empató a dos (02/03) con Las Palmas y en la 03/04 ganó 1-2 con el Getafe. En las dos siguientes campañas, 04/05 y 05/06 acudió al frente del Elche y saldó sus citas con un empate a uno la primera y con triunfo 1-2 la segunda.

En la 06/07 ocupó el banquillo del Hércules tras la destitución de José Bordalás y logró su victoria más cómoda (0-2). En la 07/08 dirigió al Alavés pero fue destituido antes de medirse al Deportivo.

En el ejercicio 08/09 llegó su único revés. El cuadro de Esteban Vigo se impuso a su Éibar por 3-0. En la 11/12, en el Girona no estuvo en el Municipal. Raúl Agné estaba en el banco de los catalanes, que perdieron por 2-1.

Villegas, director deportivo azulino, no contempla otra opción que no sea la de Uribe y quiere ser optimista: "Le he trasladado nuestro proyecto deportivo y la oferta económica que le podemos ofrecer y le ha parecido bien. Lógicamente, necesita unas horas para pensárselo y en esa situación estamos. Queremos ser positivos y pensar que va a aceptar pero en estos momentos no sabemos nada aún".

Y es que el director deportivo xerecista tiene claro que "es un profesional que ha demostrado su valía, ahí están sus números. No le vamos a descubrir y no es fácil para él bajar a Tercera pero deseamos que haga una valoración positiva del informe que le hemos presentado".

De dar el sí, Uribe se trasladaría hasta Jerez en las próximas horas para dirigir ya al equipo al menos en dos sesiones de trabajo antes del encuentro del domingo frente al Betis Deportivo, una cita en la que los azulinos medirán su excelente momento ante uno de las escuadras más potentes del grupo.