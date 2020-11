El Xerez DFC, sinónimo de solidez defensiva

El Xerez DFC de José Herrera se está mostrando como un equipo muy compacto en este inicio de Liga. Los azulinos sólo han encajado dos goles y han dejado su portería a cero en tres de las cuatro primeras jornadas. Tan sólo en Lebrija concedió dos goles que, a la postre, supusieron la única derrota hasta el momento.

En el otro lado de la balanza, al equipo le está costando materializar las claras ocasiones que crea. Le pasó ante el Arcos -en una gran primera mitad- y sobre todo en el Municipal de Lebrija, y en menor medida en la primera jornada frente al Rota. En Ceuta, en el choque del pasado domingo, el juego estuvo más equilibrado, aunque los azulinos tuvieron dos buenas oportunidades en botas de Bello y Javilillo.

De esta forma, los de Chapín sólo han anotado tres goles: el de Máyor al Rota y el de Bello al Arcos, que supusieron 6 puntos; y el de Goma en casa de la Lebrijana.

Un bloque

Poco a poco, José Pérez Herrera va formando el bloque que debe ser el habitual en el equipo inicial, aunque todavía no ha podido repetir once. No en vano, el técnico ha tenido que ir variando alguna que otra posición debido a las bajas de algunos jugadores importantes.

Empezando por la portería y la defensa, Camacho, Marcelo y Fran Ávila son los únicos que lo han jugado todo hasta el momento. En la zona del centro de la zaga es donde el técnico ha encontrado algún que otro contratiempo. Tras Antonio Oca y Edet iniciaron la temporada con dorsal de titular. El nigeriano, sin embargo, tuvo que cumplir un partido de sanción por la expulsión que sufrió en el último derbi contra el Xerez CD, castigo del que se salvó en la fase de ascenso gracias a una cautelar. Sin embargo, la sanción llegó para el partido contra el Arcos, jugando en su lugar Junior Tombini. El hispano-uruguayo jugó a un gran nivel, lo que le valió para seguir como titular frente al Ceuta formando pareja con Oca, que se lesionaba en la primera parte y era sustituido por Edet tras el descanso.

En el centro del campo, Pérez Herrera tampoco pudo contar con Adri Rodríguez en la primera jornada por sanción, aunque el medicentro ha sido titular en los tres siguientes partidos. Curro Rivelott fue su sustituto en el jornada que abría la temporada, que a la postre fue la única titularidad del canterano, que luego sólo jugó los minutos finales contra el Arcos.

Jacobo es el otro futbolista azulino que ha sido titular en las cuatro primeras jornadas, aunque ha sido sustituido en todos los partidos, acumulando un total de 265 minutos. Antonio Bello, por su parte, fue suplente contra el Rota al arrastrar una lesión de rodilla que sufrió en la pretemporada, y posteriormente ya ha sido titular en los tres últimos choques, completando contra el Ceuta los 90 minutos.

Con el paso de las jornadas, también se ha afianzado en el equipo Bruno Herrero, suplente contra el Rota y titular en los tres siguientes compromisos.

En ataque, Máyor ha sido titular en tres de los cuatro partidos, mientras que Antonio Sánchez sólo lo fue contra el Arcos. Ambos sólo coincidieron en el césped en el partido de Lebrija, donde el XDFC sufrió la única derrota de lo que se lleva de temporada.

Menor presencia han tenido Javilillo, con 30 minutos frente a la Lebrijana, 29 en Ceuta y perdiéndose la primera y la tercera jornada por lesión; y Javi Valenzuela, titular sólo en la primera jornada.

Con ficha de la primera plantilla, el jugador menos utilizado por José Pérez Herrera es Manolo Baeza (12 minutos contra el Rota), mientras que el único que no ha podido debutar es Álex Padilla, por una lesión de rodilla que además le va a tener en el dique seco Y con ficha del filial, César, portero suplente; Juanan y Basto no han podido debutar, mientras que Beni, con licencia del juvenil, disputó 14 minutos en el partido contra el Arcos.

En el capítulo disciplinario, los jugadores del Xerez DFC han visto un total de 14 amarillas en cuatro partidos, estando con dos Fran Ávila, Jacobo, Máyor, Junior y Adri Rodríguez. Los azulinos no han visto ninguna tarjeta roja.