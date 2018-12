Increíble empate sin goles del Xerez DFC en Sevilla

El Xerez Deportivo FC ha sumado un nuevo empate en el duelo contra el Sevilla C y no ha podido dar continuidad a la victoria del pasado domingo contra el Écija. Y no ha sido por falta de ocasiones. Los xerecistas las tuvieron de todos los colores, sobre todo en una doble oportunidad en la que Javi Tamayo, que sustituyó al borde del descanso al lesionado Javi Casares, estrelló en el palo dos remates en la misma jugada. Con este resultado y los que se han dado en los partidos de los rivales directos, el equipo de Masegosa vuelve a estar a cinco puntos de la cuarta plaza.

Una lástima el cero a cero que se trae el Xerez Deportivo FC de las instalaciones del Sevilla FC. Y es que de cien veces que se juegue la segunda parte, en 99 los tres puntos hubieran venido a tierras jerezanas. Pero, entre la falta de acierto del ataque visitante y el recital del cancerbero local Jona, el cero a cero quedó inamovible

Arrancaba el encuentro con los equipos aplicando un juego dinámico y con llegadas al marco adversario, bien frustradas como un chut de Delgado o la respuesta de Heredia, con intervención del arquero hispalense. Los jerezanos estaban bien plantados y movían el esférico con soltura, reclamando penalti en un derribo a Casares al cuarto de hora, acción cuando menos dudosa.

Pero el encuentro fue entrando en una dinámica más átona, sin un dominador claro en la parcela ancha y con las defensas imponiéndose con claridad a las ofensivas. La zaga de cinco impuesta por el Xerez Deportivo FC frenaba bien todas las intentonas del segundo filial, cuyas acciones más peligrosas se limitaban a algún balón colgado o a jugadas a pelota parada, siempre con los centrales del Xerez imponiéndose por arriba sin mayores problemas.

En la segunda mitad, pareció que el Sevilla C daba un paso adelante, moviendo más elementos hacia el perfil de ataque y creando peligro en un primer intento a la media vuelta de Ryan que no encontraba el objetivo de las mallas.

La respuesta del Xerez Deportivo FC vino en una acción a balón parado, con remate de Tamayo a la salida de un córner que llevó el ¡uy! a las gradas. A los veinte minutos, el propio Tamayo, protagonista del juego de ataque visitante, tuvo la mejor opción hasta el momento en un doble remate que entre el arquero hispalense y la madera evitaron en última instancia. No cayó el 0-1 por pura mala suerte.

Estaba llegando bastante más el conjunto de Masegosa en la segunda parte ante un filial que había perdido mucha prestancia física en su juego. Así, Heredia y Rojas disponían de dos buenas oportunidades, sin acierto en la definición.

Paco Peña movió su banquillo viendo que el partido estaba del todo volcado hacia el marco de Jona. El meta se lucía de nuevo en un remate de Rojas. El central azulino tuvo dos oportunidades clarísimas en los compases finales, ya casi incorporado como ariete ante un filial pertrechado atrás, pero entre la falta de puntería en una ocasión y la mano mágica de Jona en la otra, el esférico no quiso entrar. Al final, tarde sin goles en las instalaciones sevillistas.