David Sánchez: "Es un partido importante, si ganamos al Pozoblanco lo adelantamos y nos metemos en play-off"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, confía en que su equipo sepa "competir" como lo está haciendo en las últimas jornadas para sacar tajada del Municipal de Pozoblanco, donde los azulinos abren el año 2024 frente a un rival que atraviesa un momento dulce después de sumar 19 de los últimos 21 puntos en juego. El míster xerecista asegura que el partido será "muy complicado" y señala que su equipo tendrá que estar "al mismo nivel" de intensidad que su adversario para tener opciones, al tiempo que se siente "orgulloso" de que el técnico rival haya comentado que el XDFC es el equipo que mejor fútbol está haciendo.

-Primer partido del año y entre los dos equipos más en forma del campeonato.

-Teníamos ganas ya de volver a la competición. Muchas veces uno quiere vacaciones porque las necesitamos mentalmente, pero después se hace largo, así que contento de volver. Vamos a un campo muy difícil para jugar contra un equipo que es el mejor de las últimas jornadas, somos los dos mejores equipos de las últimas semanas y va a ser un partido muy complicado. No es excusa, pero la última imagen que tenemos de su césped natural no estaba en buenas condiciones, no sé si estos últimos días ha recuperado algo. Nos medimos a un gran equipo, que tiene a uno de los máximos goleadores de la categoría y va a ser un partido muy complicado, pero estamos preparados para hacer un buen encuentro, competir y traernos los tres puntos.

-El Pozoblanco atraviesa un momento dulce, pero el Xerez DFC también.

-Por números y estadísticas ellos están incluso mejor que nosotros. Juegan en su campo y tienen una energía brutal, van a todas, son ganadores de duelos, un delantero que está teniendo este año mucho acierto goleador y eso siempre es muy importante para un equipo. Estamos mentalizados, los hemos visto, los conocemos, tenemos el plan de partido que creemos que es el oportuno, pero lo importante es que esas ganas por competir con la que nos fuimos de vacaciones sigue ahí, estoy contento con la semana de entrenamientos, veo a la gente con muchas ganas sabiendo que va a ser un partido muy difícil, pero vamos con la intención de lograr los tres puntos.

-Afrontan el partido fuera del play-off, pero ¿eso ahora es algo anecdótico?

-No, no, anecdótico no es. Ellos van terceros y si les ganamos nos ponemos por encima y en play-off. Es un partido importante. ¿Que queda mucho después? Por supuesto, pero son tres puntos muy importantes para nosotros para cerrar la primera vuelta ganando. Me preocupa mantener esa energía y esa ilusión por competir con las que nos fuimos de vacaciones. Que veas al equipo y te dé esa sensación. Y esta semana me ha gustado mucho, hemos hecho una pequeña mini pretemporada y esa chispa la he visto y eso me deja más tranquilo.

-El club solicitó entrenar dos días en césped natural, pero al final ha trabajado toda la semana en Picadueñas y este viernes en la Pradera Hípica. ¿Ha sido la mejor preparación para afrontar el encuentro en Pozoblanco?

-No depende de mí. Nosotros lo pedimos y me adapto a lo que hay. Desde que llegué al club me he adaptado a todas las circunstancias que hay y no voy a poner excusas ni a quejarme. Tenemos los mejores argumentos posibles y ahí no puedo entrar, no le doy vueltas. Yo pido las cosas que interesan al equipo y después me adapto a lo que tenga, no veo ningún problema. Hemos entrenado toda la semana en Picadueñas y este viernes en la Pradera porque hemos bajado un poquito el ritmo y ya está. Entiendo también que los céspedes están recién resembrados y hay que cuidarlo porque somos muchos los equipos que los pisamos.

-Ha llegado Pablo González, ¿qué cree que puede aportar al equipo?

-Estoy contento con su llegada. Se han juntado todas las circunstancias para que haya podido venir, si no hubiera sido imposible. Lo llamo estando en Segunda RFEF en un equipo de play-off aunque no estuviera jugando mucho y siempre me dejaba la puerta abierta para poder venir. Vino el día del Utrera, le gustó mucho el ambiente, las llamadas, los mensajes, el cariño... Económicamente no podíamos ir tan alto como otros equipos y estoy contento porque es un reto para él, tiene ganas de sentirse jugador y qué mejor que aquí. Nos va a aportar lo que estábamos buscando. No miraba un perfil concreto, sino un jugador que me haga varias situaciones. No es el más rápido del mundo, pero va a los espacios, tiene gol, domina las dos piernas, no es muy alto pero de cabeza no va mal. Buscaba un perfil de jugador que fuese un 7 en todos los sentidos. Poca gente sabía que iba a salir, al final fue una filtración de un contacto que me lo comenta y después de firmarlo me han llamado compañeros de Segunda RFEF preguntándome "cómo lo has hecho, no sabía que Pablo iba a salir, si lo llego a saber, Pablo viene"... Así que estoy contento. Como contratación del club, creo que es un buen fichaje y ojalá dé el rendimiento que todos esperamos de él y nos ayude a sumar.

-¿Qué ha cambiado para el equipo lleve ahora una racha de siete partidos sin perder?

-Los resultados, que te dan la confianza. He leído la entrevista al entrenador del Pozoblanco y tiene razón. Yo he defendido mucho que mi equipo en Coria no se mereció perder, que mi equipo en Bollullos mereció ganar, que en Lucena o Espiel no merecimos perder... Pero es verdad que cuando se adelantaba el rival nos costaba, teníamos esa ansiedad y ese estrés y empezábamos a hacer cosas que no teníamos planteadas y nos convertíamos en un equipo vulgar y cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Hemos mantenido porterías a cero, nos hemos adelantado en partidos y somos nosotros. El equipo ahora está mentalmente más fuerte, es un equipo joven que ahora ya se conoce, un entrenador nuevo... al final todo tiene su tiempo, pero nos queda mucho, estamos fuera de play-off y lejos del objetivo, pero queda mucho, un partido y toda la segunda vuelta. Hay que ir paso a paso, pensar en el Pozoblanco y no ir más allá, quizá sea el peor rival que nos podía tocar ahora mismo.

-El entrenador del Pozoblanco ha comentado que el Xerez DFC es el equipo que mejor fútbol hace en el grupo. ¿El halago debilita?

-A mí no, me siento orgulloso de que el entrenador del Pozoblanco diga que somos el equipo que mejor fútbol hace. Se lo he dicho a ellos hoy, que se tienen que sentir orgullosos también, ese es nuestro camino, pero hay que competir y si al Pozoblanco no le igualamos en intensidad, en ritmo, en ganas e ilusión estamos perdidos. Si lo igualamos en eso y le metemos fútbol, porque nuestro equipo juega bien, estaremos más cerca de la victoria.