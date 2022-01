El Xerez DFC confirma que Ignacio Goma se marcha al Mérida

Ignacio Goma se marcha al Mérida. El club ha confirmado que el futbolista jerezano sale de la entidad azulina para firmar por el club emeritense, que milita en la misma categoría que el XDFC y que está un punto por debajo en la clasificación, aunque José Pérez Herrera lo confirmaba antes durante la rueda de prensa previa al partido contra el San Roque.

El entrenador jerezano avanzaba, además, que Goma no se va libre y sí por una contraprestación económica que, evidentemente, no puede desvelar por motivos de confidencialidad.

El técnico xerecista asegura que "nos sorprendió mucho cuando nos comunica que su deseo es salir porque es un jugador con el que contábamos. Te sorprende porque es un jugador de la casa que estará y debe estar agradecido a este club porque se ha formado en la cantera y esa formación le ha hecho crecer y ser hoy en día jugador de Segunda RFEF".

Pérez Herrera añadía algún detalle más: "Nos comunica que toma esa decisión por motivos personales y deportivos porque cree que va a un mejor proyecto, aunque nos dice que no le interesa decirnos a qué club va, pero que lo tiene muy claro. El club intenta renegociar una posible continuidad, igualarle las condiciones del otro club, pero lo tiene muy claro y no da esa opción. Es un jugador amateur que con un contrato profesional puede salir y es amateur porque el club en su día no podía asumir los gastos que conlleva, algo que sí estamos haciendo sobre la marcha. La idea era hacerle ficha profesional".

"Nos apena su marcha, con él tengo buena relación. Quizá es uno de los jugadores con los que más reuniones hemos tenido porque creemos y sabemos que tiene un gran potencial por desarrollar, tanto a nivel personal como deportivo. Y a las pruebas nos remitimos, es un jugador que ha tenido ofertas de otros clubes y eso es también parte del trabajo y del que sentirnos satisfechos, aunque lo lamentamos mucho porque deportivamente nos estaba aportando y estaba teniendo bastante protagonismo. La temporada pasada tuvo muchos minutos y esta igualmente, creo que es de los siete jugadores que más ha participado, 15 de 17 partidos, y de los once con más minutos, lo que demuestra que es un jugador con protagonismo. Con estas dos bajas -la de Goma y Raúl Palma-, nos toca trabajar para buscar en el mercado en esa posición algo que refuerce la plantilla".

Además, el técnico añadía que "el club ha conseguido que haya unos beneficios económicos, no podemos hablar de cifras por privacidad, pero por ese lado nos quedamos más tranquilos porque es un traspaso y no se va libre. En definitiva, era un jugador que no quería estar y si le podíamos sacar algo, bienvenido sea. Le deseamos suerte, nos ha aportado mucho tanto el año del ascenso como esta temporada, es un jugador de la casa y pronto nos podremos volver a ver como contrarios en Chapín cuando venga el Mérida".