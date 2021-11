Ignacio de la Calle envía un mensaje de "tranquilidad y normalidad" ante la mala dinámica del equipo

El presidente del Xerez DFC, Ignacio de la Calle, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a la afición del equipo y de "normalidad" por la situación que atraviesan los de José Pérez Herrera, que suman cuatro derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar.

El dirigente azulino ha explicado que en la directiva no hay preocupación "en absoluto" por la mala racha y afirma que "en estos momentos la tranquilidad es fundamental porque es una situación normal y que esperábamos. Nosotros no prometimos otra cosa que no fuera la permanencia y por ello vamos. Hemos tenido un calendario difícil, unos arbitrajes un poco también difíciles y unas circunstancias... Hemos tenido cuatro expulsados en cuatro partidos. Yo lo veo con tranquilidad y sobre todo la que me da nuestro entrenador y mánager general, que nos dice que tranquilos que esto es una circunstancia momentánea y que se supera".

De la Calle no ha hablado con la plantilla, pero sí con el míster, "que es con quien tengo que hablar" y éste le transmite "tranquilidad y normalidad en esta situación. No queremos ninguna presión hacia el equipo antes de jugar contra el Don Benito, mal iríamos porque eso después se nota en el campo. Tenemos una confianza absoluta".

El presidente añadía que "esta categoría es muy igualada, estamos a dos puntos de mitad de la tabla y ganando dos partidos nos colocamos otra vez en media tabla y se puede dar un salto. Pero seguramente estaremos todo el tiempo peleando por la permanencia, que es lo que prometimos".

Sería importante cortar la mala dinámica "y ellos están por cortarla, pero imagínate que no se dé, tampoco hay que hacer una tragedia; al contrario, hay que apoyar mucho más al equipo. La afición está entregada al equipo y la directiva también con su entrenador y sus jugadores", finalizó De la Calle.